Аптечка первой помощи. Какие препараты должны быть в каждом доме

С легким недомоганием или ссадиной можно справиться самостоятельно, главное, чтобы под рукой были нужные лекарства. Эксперты перечислили «360» минимальный набор средств, который должен быть в каждой аптечке.

Безвредные и эффективные препараты

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала «360», что в первую очередь дома всегда должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства. Достаточно безопасны парацетамол и нурофен. Если дома есть дети, стоит позаботиться о том, чтобы лекарства были и в жидкой форме или детской упаковке.

«Также в домашней аптечке непременно должны быть антигистаминные препараты от аллергии. Кроме того, нужны какие-нибудь средства для обработки ран: перекись водорода, а также мирамистин или хлоргексидин — популярные антисептики, которые подходят и детям, и взрослым, водный раствор йода, который не щиплет при обработке раны», — уточнила Ирина Ярцева.

Она также добавила в перечень пластыри и перевязочные материалы: бинты и сухие салфетки из марли или специального синтетического материала, который хорошо впитывает и не оставляет частиц в ране. Неплохо иметь в запасе сосудосуживающие капли, причем взрослое лекарство детям капать нельзя.

«Ацикловир или другой противовирусный препарат от герпеса. Обязательно аквалор или аналогичное средство для промывания носа. Лучше держать под рукой и леденцы, которые рекомендуют при болезни горла или сухом кашле. Также непременно нужно средство от диареи — энтеросгель или энтерол, а от спазмов животе — дюспаталин», — сказала врач.

Это самые безвредные, но достаточно эффективные препараты, которые отлично подходят именно для домашней аптечки, отметила Ирина Ярцева. Она уточнила, что нельзя сделать однозначный выбор между отечественными и импортными лекарствами: как правило, все они хорошо работают.

Без антисептика никак

Эксперт фармакологического рынка Ирина Булыгина в разговоре с «360» подтвердила, что особой разницы между российскими и зарубежными простейшими препаратами нет. Как правило, они содержат однокомпонентные лекарственные средства. Это просто предпочтение цены, действовать все равно будет.

«Что касается аптечек, которые продают с уже готовым набором лекарств, то автомобильные отменили, да и в последней версии там, кроме перевязочных материалов, ничего не было — лекарственные средства оттуда изъяли. Что касается других вариантов, то мне кажется, что это самодеятельность — кто-то комплектует их, просто чтобы повысить продажи», — отметила Ирина Булыгина.

Что касается набора для наполнения личной домашней аптечки, эксперт также напомнила об актуальных сегодня дезинфицирующих средствах. Ведь антисептики для рук уже стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Минимальный набор для аптечки

Парацетамол

Нурофен

Антигистаминные препараты

Сосудосуживающие капли

Ацикловир

Аквалор

Леденцы от болезни горла или сухого кашля

Мирамистин или хлоргексидин

Энтеросгель или энтерол

Дюспаталин

Средство от ожогов

Перекись водорода

Бинты

Лейкопластырь

Сухие впитывающие салфетки

Термометр

Антисептик

Медицинские маски

Важно помнить, что никакие препараты не заменят визит к врачу — обычное недомогание может быть лишь вершиной айсберга. Поэтому лучше всего всегда советоваться со специалистом. Кроме того, нужно своевременно проверять срок годности препаратов и вовремя обновлять запасы в аптечке.