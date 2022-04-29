Аптечка для домашнего животного. Как подготовиться к поездке на дачу с питомцем

Многие россияне едут на майские праздники на дачу. Лето и раннюю осень зачастую тоже проводят за городом. Многие берут с собой домашних животных, но далеко не всегда соблюдают правила, чтобы сохранить здоровье своего питомца.

Подготовка к даче

Перед поездкой на дачу стоит провести профилактические процедуры для животного. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «360», что собакам и кошкам стоит дать блохогонные и глистогонные препараты, обработать их от клещей и вакцинировать. Специалист заметил, что подбор препаратов для каждого питомца индивидуален, поэтому лучше отнести животное к ветеринарному врачу.

«Но по возможности нужно иметь номер ветеринарного врача в списке контактов, чтобы можно было связаться, проконсультироваться», — отметил Шеляков.

Президент фонда зоозащиты «Спаси меня» и ветеринар Карен Даллакян объяснил «360», что вакцинация животных должна быть плановой. Но при этом нужно не забывать, что прививка начинает действовать только спустя три недели. Специалист также посоветовал обработать любимца от клещей перед поездкой.

«Если есть возможность обработать от клещей, особенно в тех регионах, где распространены именно клещи, то стоит пройти эту процедуру до того, как туда выезжать, в том числе и с животными», — добавил Даллакян.

Как и человеку, животному нужна аптечка с необходимыми лекарствами. Михаил Шеляков объяснил, что туда должны войти самые необходимые препараты для остановки кровотечения или лекарства, необходимые при отравлении животного. Обязательно надо включить антисептики и перевязывающие средства и не забыть про индивидуальные лекарства питомца. Карен Даллакян добавил, что среди лекарств должны быть и препараты от аллергии.

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Некоторые животные испытывают стресс во время поездки на дачу, поэтому им можно дать успокоительные препараты. Для поездки стоит выбрать специальный бокс для перевозки животного, а также убедиться в том, что в машине работает кондиционер. По словам Даллакяна, иначе животное может получить тепловой удар.

Точно не надо вытаскивать животное из бокса во время поездки. От страха оно может забиться под педали машины. Нельзя также разрешать животному вытаскивать голову из окна. В противном случае у него разовьется отит и поездка на дачу будет омрачена.

Уход за животным

Для комфортного пребывания питомца на даче стоит привести участок в порядок. По словам президента фонда зоозащиты «Спаси меня» и ветеринара Карена Даллакяна, в заборе не должно быть никаких дырок, через которые животное может убежать. На своем животном надо делать маркировки, например, прикреплять к ошейнику брелоки с телефоном владельца, кличкой собаки. Для ошейников есть также капсулы, куда можно на бумажном носителе написать данные владельца.

«Бывает, что животные теряются на даче. А с этими маркировками будет возможность их обнаружить», — рассказал Даллакян.

Источник фото: freepik

Если потеплело, то нужно проследить, чтобы на дачном участке было небольшое помещение, куда животное может уйти от жары. При этом нельзя отдавать предпочтение железным барьерам для питомцев — такие быстро нагреваются. Хозяин должен проследить, чтобы у его любимца был доступ к воде.

По словам Шелякова, на участке также не должно быть высокой и густой травы, где могут оказаться острые предметы или прятаться клещи. После поездки на дачу животное стоит вымыть.