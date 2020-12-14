Apple расследует массовые беспорядки на заводе в Индии. Как корпорация делает миллионы, но не оплачивает дешевый труд?

Apple начала расследование массовых беспорядков на заводе по сборке iPhone в Индии. 12 декабря его сотрудники устроили на производстве беспорядки. Они повредили автомобили, устроили поджоги и похитили дорогостоящее оборудование. Причина конфликта, по предварительным данным, — задержки зарплаты. Как корпорация, которая берет с клиентов большие деньги за свою технику, не оплачивает дешевый труд?

На завод тайваньской компании Wistron, расположенный на юге Индии, вскоре прибудут аудиторы Apple. Они должны выяснить, не занижал ли подрядчик корпорации зарплаты и не задерживал ли их выплаты сотрудникам. Об этом сообщает NDTV.

Во время дебоша, устроенного якобы именно по этим причинам, работники завода нанесли организации ущерб суммой почти в 13,5 миллиона долларов. Правоохранители задержали более 130 человек. Представители Wistron отметили, что находятся в шоке от произошедшего. И они, и представители Apple предложили местным властям помощь в расследовании дела. Всего на заводе трудятся 12 тысяч человек. В Apple подчеркнули, что их безопасность и благополучие — в приоритете.

У Apple не хватает денег на зарплаты?

На фоне происходящего в мире, особенно в небогатых странах, многие люди сейчас живут буквально от зарплаты до зарплаты. В Индии задержка заработной платы вполне могла спровоцировать беспорядки. Тем временем такие компании, как Apple, стремятся заниматься производством продукции там, где рабочая сила дешевле. Это обеспечивает корпорациям больше прибыли. Об этом в разговоре с «360» заявил специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

«Завод находится в Индии именно из-за дешевой рабочей силы. До этого компания стремилась к созданию производства в Китае, но в Индии производство дешевле. Китай уже не то государство, каким было 10 лет назад, когда можно было платить сотрудникам 100 долларов в месяц и они работали бы. Сегодня Китай успешно обеспечивает рабочие места своим гражданам», — пояснил собеседник.

Он добавил, что в США правительство знает, что компании-гиганты всегда будут стремиться удешевить производство. Это естественный процесс, когда организация хочет получить максимальный доход. Чтобы эти крупные компании не уходили от налоговых платежей, американские органы тщательно следят за всеми переводами. В противном случае учреждениям грозят большие штрафные санкции. Например, если кто-то пытается разными махинациями уйти от налогов или получить дополнительную прибыль за счет государства.

Такие компании, как Apple, хотят быть максимально чистыми в плане налогов, отмечает Гайрат. А в связи с пандемией во многих официальных организациях работа замедлилась. Из-за этого могут возникать задержки.

Немаленькие деньги, которые идут на обеспечение этого завода. Обычно такие суммы переводят через нескольких юридических лиц. В связи с ограничительными мерами некоторые сферы и сотрудники работают с задержкой, что может замедлить передачу финансов. Нехватка денег у посредников вполне возможна Сохраб Гайрат

То есть именно нехватка денег у посредников, а не у самой корпорации могла вызвать трудности с выплатами заработных плат, заключил собеседник «360».

Правда, он отметил: несмотря на использование дешевой рабочей силы, высокую стоимость продукции Apple можно объяснить. Основная часть расходов корпорации, уверен Гайрат, уходит на разработку программного обеспечения. Многие клиенты объясняют покупки именно этой фирмы ее безопасностью, например. Вирусы перед Аррlе фактически бессильны, а операционная система стабильна.