Apple в башне из слоновой кости. Успех игры и сериалов компании повис на ниточке

Apple на новой презентации показала игровой сервис Аpple Arcade и онлайн-кинотеатр Apple TV+. Сложилось впечатление, что компания делает на них ставку — но в них нет никаких новаций, а рынок игр и стриминговых сервисов занят уже куда более опытными игроками.

Игры на ниточке

Аpple Arcade заработает 19 сентября. Его подписчики за пять долларов в месяц получат доступ к сотням игр. Для россиян цена — 200 рублей.

Казалось бы, удобно и недорого за пользование продуктами Lego, Konami, Ubisoft, Square и так далее. Однако, судя по трейлерам, Apple пока не стала переносить любимые многими игры с ПК и консолей. Она предложит те же продукты, что и в AppStore. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил «360», что подписки у Аррlе уже не очень востребованны и вряд ли новый платный сервис станет популярным.

Главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев считает, что Arсаdе получился не совсем таким, каким его ожидали. И успех его «висит на ниточке». Пользователи продукции Apple ожидали «знатных тайтлов» и привлечения «монстров игровой индустрии», чего в реальности не произошло.

«То, что мы вчера увидели, — обычные какие-то аркады. Презентация этого сервиса лично меня очень разочаровала», — пояснил он.

Потеря пути

Второй новинкой стало некое подобие Netflix — Apple TV+. Контента пока немного, но уже есть сериалы с Дженнифер Эннистон, Джейсоном Момоа и другим популярными актерами. Цена та же — 200 рублей в месяц. А если после 10 сентября приобрести приставку Apple TV, iPhone или iPad, компания подарит годовую подписку.

Муртазин отметил, что Apple TV+ и Аpple Arcade — не очень удачная попытка компании выйти на новый для нее рынок. Это показывает даже сверхнизкая цена подписки онлайн-кинотеатра, где нет тайтлов и хедлайнеров, которые привлекли бы аудиторию. Большие компании думают, что могут быстро запустить и раскрутить любой сервис, но не всегда это удается.

«Нужно жить не в башне из слоновой кости, а выходить к людям и понимать, что они хотят. Понимать, что на рынке сегодня происходит глобальный кризис, рецессия. И Apple в рецессию не тот бренд, который будет собирать толпы поклонников. Да это и по презентации было видно. Они потеряли свой путь и не очень понимают, куда идти», — заключил Муртазин.

Главред BigGeek Николаев не исключил, что Apple TV+ может не зайти и тогда его ждет судьба не востребованного зрителями YouTube Premium. Судить об этом можно будет через год-два. Нужно время, чтобы наполнить ТV+ контентом, чтобы для него начали выпускать эксклюзивную кино- и телепродукцию.

«История с Apple TV+ кажется мне более выигрышной, в сравнении с Аpple Arcade. Конечно, прошло некоторое время с момента анонса и на данный момент мы не видим ничего сверхъестественного. Но через год, вполне вероятно, мы увидим какие-то эксклюзивные фильмы», — заключил он.