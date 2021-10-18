Покупайте салфетку за 1990 рублей. Презентация Apple удивила и повеселила поклонников

18 октября Apple провела второе осеннее шоу 2021 года. Компания анонсировала AirPods 3, презентовала ряд аксессуаров и подписок и представила новые MacBook Pro с безрамочными экранами и вырезами для камеры в верхней части дисплея. При этом пользователи смогли добиться возвращения ряда нужных функций в MacBook. Подробнее о главных новинках — в материале «360».

MacBook Pro

В MacBook Pro появится новый дисплей Liquid Retina XDR на основе технологии подсветки Mini-LED с 4К-разрешением. Он получил технологию ProMotion и может динамически менять частоту обновления до 120 Гц — частота зависит от контента, который дисплей показывает. Также можно выбрать фиксированную частоту обновления.

Из-за недовольства пользователей в MacBook Pro вернули несколько полезных функций. Речь идет в том числе про магнитную зарядку MagSafe, которая позволяет за 30 минут зарядить устройство до 50%. Снова появился и разъем для SD-карт (от него избавились во время прошлой смены дизайна). Вернулись и HDMI-порт для подключения внешних экранов, а также порт для наушников с поддержкой высокого сопротивления.

Свое место заняли и некоторые физические клавиши, которые раньше заменил Touch Bar. В компании отметили, что с этим «возвращается приятное тактильное ощущение от работы на механической клавиатуре». Кроме того, новые устройства оснастили микрофонами со сниженным уровнем шума. А переработанное внутренне аудио позволит пользователям услышать на 80% больше басов.

При этом производительность MacBook Pro не будет снижаться при работе от аккумулятора. Устройство сможет работать от одного заряда до 17 часов (14-дюймовый MacBook Pro) или до 21 часа (17-дюймовый MacBook Pro). Кроме того, новые чипы M1 Pro позволят в два раза быстрее работать с графикой и сделают производительность CPU на 70% быстрее М1.

Заказать устройства можно уже сейчас, первые ноутбуки привезут покупателям 26 октября. MacBook Pro на 14 дюймов в свободной продаже будет стоить от 189 990 рублей, а на 16 дюймов — от 234 990 рублей. Однако в магазинах они появятся позже, чем на заказ.

Источник фото: презентация Apple

AirPods 3

Новое поколение базовых наушников выглядит как AirPods Pro без резиновых вставок. Наушники стали водонепроницаемые благодаря защите от пока и влаги (IPX4), а также получили специальную акустическую сетку. Она заглушит звук ветра во время звонков. Кроме того, в устройствах появился адаптивный эквалайзер: как и в AirPods Pro, он подстраивает звучание музыки под каждого пользователя индивидуально.

Источник фото: презентация Apple

Одного заряда наушникам хватит на шесть часов, а футляр позволит пользоваться ими до 30 часов. Чтобы зарядить AirPods 3 на час прослушивания, нужно пять минут в футляре. Наушники можно купить за 16 490 рублей.

Аксессуары

Apple также презентовала ряд аксессуаров. В их числе — салфетка для очистки дисплея за 1990 рублей. В компании гарантировали, что «салфетка из мягкого неабразивного материала быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой».

Источник фото: презентация Apple

Появились также новые расцветки HomePod mini: теперь они доступны в оранжевом, желтом и голубом цветах. При этом цена устройства осталась прежней — 99 долларов. Официально колонки пока не продаются в России.

Компания также стремится сделать более удобным использование Siri для музыки, поэтому в Apple Music появятся множество плейлистов для различных активностей — от ужина с друзьями до прогулки на пляже. Их можно будет запустить по голосовой команде. Появился также новый тариф для Apple Music: он дает доступ музыке только по голосовой команде и пока не доступен в России. Такая подписка будет стоит 4,99 доллара в месяц — меньше, чем стандартная.