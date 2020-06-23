Apple обновляется. Что особенного в iOS 14 и зачем компания отказалась от процессоров Intel

Apple выпустит новую операционную систему iOS 14 и откажется от процессоров Intel. С одной стороны, у компании могут возникнуть проблемы с собственными процессорами, с другой — это решение поможет сделать разные устройства более совместимыми. А вот новая операционная система много позаимствовала у главного конкурента — Android.

22 июня прошла первая дистанционная всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple (Worldwide Developers Conference, WWDC). На ней глава компании Тим Кук рассказал о том, что к 2022 году они планируют полностью перевести компьютеры фирмы на собственные процессоры, отказавшись от многолетнего сотрудничества с Intel.

Собственный процессор

Пока сложно сказать, будет ли удачным эксперимент Apple с отказом от сторонних процессоров Intel, считает владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом производительность такого решения может оказаться существенно ниже, так как планируемый ARM-процессор аналогичен тем, на которых работают планшеты и смартфоны компании сегодня. Таким образом, уверен эксперт, Apple хочет снизить себестоимость своих устройств, но повысить собственную прибыль.

Процессоры Intel очень дорогостоящие. Если их заменить на ARM, выигрыш будет ощутимым, при этом розничные цены останутся такими же. По факту люди будут платить больше за то, что стоит меньше Эльдар Муртазин владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group.

Главный редактор сайта о мобильных устройствах и смартфонах Mobile I.M.H.O. Андрей Соловьев добавил, что такое решение позволит Apple более скрупулезно подходить к разработке операционных систем, так как все недочеты их работы в связке с собственными процессорами будет значительно легче исправить.

«Получается идеальное сочетание, без глючности, это и дает тот самый опыт, который предлагает Applе своим пользователям», — объяснил он.

При этом Соловьев отметил, что такой смелый шаг показывает, что у Applе есть огромная исследовательская база и силы, чтобы тягаться с Intel по части создания собственных процессоров. Эксперт убежден, что если уже сейчас Applе смогла показать работающую версию своих систем на собственном процессоре, то в 2022 году компания успеет полностью проработать заявленный новый продукт и довести его до ума.

Главная фишка в том, что они декларируют смывание границ между приложениями для iOS и для десктопной версии. Это значит, что мы сможем абсолютно легко запускать приложения, которые будут изначально рассчитаны, например, на iPad, но они будут прекрасно работать на Mac и наоборот Андрей Соловьев главный редактор сайта о мобильных устройствах и смартфонах Mobile I.M.H.O.

Эксперт добавил, что компания наверняка учтет свой предыдущий опыт и продумает, как плавно перевести пользователя на новый процессор, чтобы не потерять функционал. Например, по информации Соловьева, Microsoft уже привлекли к работе над созданием версии Office для нового «железа».

iOS 14. «Произошел Android»

На пресс-конференции также представили последнюю версию программного обеспечения для продуктов Apple — iOS 14. Теперь среди иконок на домашнем экране можно вставлять виджеты — например, часы или прогноз погоды.

Изменился и доступный размер папок, добавилась функция «Картинка в картинке» для расширения возможностей просмотра, при котором видео можно проигрывать в фоновом режиме — оно будет показываться в маленьком окне при работе любого приложения.

Пользователи заметили, что обновление операционной системы iOS многое переняло от функций главного конкурента — Android. При этом эксперты считают, что такое обновление выглядит достаточно логичным и обоснованным.

«Еще iOS 13, которая вышла в прошлом году, многое заимствовала у Android, и было понятно, что в Apple неспособны создавать новые решения, поэтому они подсматривают на рынке то, что есть, и собирают пылесосом все, до чего могут дотянуться», — заявил Эльдар Муртазин.

iOS 14 фактически повторяет этот подход. Причиной, по мнению Муртазина, стало то, что из-за высоких цен iPhone начали терять долю рынка, поэтому вводить новые функции, которые уже много лет успешно используются другими системами, было просто необходимо.

Кроме того, в новой операционной системе Apple обновили внешний вид голосового помощника Siri и входящих звонков. Раньше окна этих программ занимали весь экран смартфона. Теперь же все это будет высвечиваться как обычное уведомление и не будет мешать взаимодействовать со смартфоном.

Андрей Соловьев подчеркнул, что пользователи просили сделать такую функцию еще пять лет назад, но Apple не прислушивалась к ним, так что внимательностью к желаниям потребителей обновления называть не стоит.

Apple также добавила новую функцию, которой еще не было ни у одного смартфона: теперь iPhone можно будет использовать в качестве ключа от автомобиля. Более того, такой «онлайн-ключ» от своей машины можно будет «по воздуху» передать другому человеку.

«За этим направлением точно будущее. Я думаю, что здесь многие начнут копировать технологию и думать в этом направлении», — заключил Соловьев.

При этом волноваться за безопасность своего автомобиля при таких технологиях, по мнению эксперта, не стоит — технология Аррlе Рау многим заменила использование обычных пластиковых карт, при этом кражи денег «с телефона» оказались сложнее в исполнении, чем с любого другого физического носителя.