Apple презентовала новую операционную систему. Что изменится в iOS 15

Apple представила новую операционную систему для своих смартфонов, ноутбуков и планшетов. В 15-й версии поработали над приложением FaceTime, просмотром видео, виджетами и множеством других функций. «360» собрал главные изменения, которые ждут пользователей.

Новую версию ОС американская компания представила в рамках конференции WWDC 2021 (Worldwide Developers Conference). Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 начнется уже в июне. При этом релиз намечен на сентябрь. Разработчики внесли в операционную систему множество различных новшеств.

iOS 15

Больше всего изменений предусмотрели для iOS 15. Теперь в FaceTime будет работать функция шумоподавления и режим «Сетка» для групповых созвонов. Также появится режим с размытым фоном и возможность просматривать видео «картинка в картинке».

«Продолжайте общение в FaceTime, когда вы смотрите телешоу или фильмы. Показываете свой экран с помощью SharePlay. Это совершенно новый способ общения с семьей и друзьями, который не зависит от расстояния», — отметили в компании.

Источник фото: apple.com

Еще в FaceTime появится веб-версия и возможность создавать ссылки на звонки. Аналогичная система работает сейчас в Zoom. После установки обновления к звонку смогут подключиться через браузер и пользователи Android.

Изменения внесли и в уведомления. Если всплывающих сообщений будет слишком много, то система сама выберет важное и сгруппирует уведомления. Тип уведомлений можно будет настроить и сделать так, чтобы в определенное время, например, приходили уведомления только из рабочих приложений.

«Уведомления получили новый вид, включая фотографии контактов и более крупные значки приложений, чтобы их было легче идентифицировать», — пояснили в Apple.

В «Сообщениях» появится режим «Не беспокоить», который будут видеть люди из списка контактов. Теперь на iPhone можно будет распознавать тест на снимках или через камеру. Пользователи смогут искать объекты на фотографиях.

Обновление получит приложение «Кошелек», для которого предусмотрели расширенную поддержку UWB. В «Картах» появится расписание транспорт, 3D-модели и дополненная реальность на картах некоторых городов. Но в России эти изменения работать не будет.

Источник фото: apple.com

Для приложения «Погода» решили сделать новый дизайн. Пользователи увидят полноэкранное отображение карты осадков и других данных, а также другие анимационные эффекты. В Safari можно будет пользоваться голосовым поиском, а адресная строка теперь будет в нижней части экрана. Переход на другую вкладку сделали свайпом по адресной строке. На клавиатуре режим свайпов получит поддержку русского языка.

После обновления iPhone сможет выявлять потерю равновесия и предупреждать о возможной потере сознания. Результаты анализов можно будет хранить в приложении «Здоровье», а сведения о состоянии человека будут пересылаться его близким. Если пользователю стало плохо, то ему смогут прийти на помощь.

MacOS Monterey

Функция «картинка в картинке» и режим «Фокус» также предусмотрели и для iMac. Во время просмотра видео громкость будет регулироваться автоматически, чтобы озвучку не приходилось перекрикивать. При прослушивании музыки все участники группы смогут добавлять песни в плейлист. Разработчики потрудились и над заметками.

«С помощью новой функции „Быстрые заметки“ вы можете записывать идеи независимо от того, где вы находитесь и что делаете на своем Mac. Написать заметку можно прямо в любом приложении, в котором вы работаете», — отметили на сайте компании.

Теперь пользователи смогут использовать одну мышь, клавиатуру и тачпад для работы на iMac и iPad. Функция Universal Control позволит переносить файлы с одного устройства на другое.

«Просто поместите свои устройства рядом друг с другом и плавно перемещайте курсор между ними», — посоветовали в Apple.

Источник фото: apple.com

Еще появится возможность воспроизводить музыку с iPhone через iMac. В рамках обновления заработает режим энергосбережения. Для Safari предусмотрели новый дизайн: вкладки объединили с адресной строкой и добавили функцию создания групп. Цвет вкладки будет меняться в зависимости от открытой страницы.

iPadOS 15

Следующий ряд изменений ждет пользователей iPad. Теперь виджеты можно будет размещать прямо на рабочем столе, а не только в центре уведомлений. Появился новый виджет «Локатор», а также обновились «Контакты», «Почта» и Game Center. Пользователи смогут оценить режим многозадачности и выводить заметки на центр экрана.

«Коснитесь и удерживайте, чтобы вывести заметку или сообщение на центр экрана, не выходя из текущего. Здесь также появится меню многозадачности», — рассказали в компании.

На экране можно будет одновременно запускать до трех приложений. Для переключения появится «нижняя полка» по аналогии с macOS или Windows. Все открытые программы можно будет объединять в «рабочие столы».

Источник фото: apple.com

В отдельной библиотеке будут собираться «Быстрые заметки». Еще появится «Переводчик» с функцией автоматического перевода и «Библиотека приложений».

Новую операционную систему выпустят для смартфонов, ноутбуков и планшетов из обширного списка гаджетов.