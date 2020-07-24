Apple могла обманывать потребителей. Очередное разбирательство с участием корпорации началось в США

В документе от 27 марта генпрокурор Техаса Кен Пэкстон пишет, что отдел защиты потребителей его офиса «инициировал это расследование в целях обеспечения соблюдения норм правопорядка <…> и в случае вскрытия злоупотреблений отдел начнет судебный процесс».

При этом не сообщается, какие именно злоупотребления стали предметом расследования. Также не уточняют, какие еще штаты приняли участие в проверке деятельности компании.

«Здесь все из пальца высосано. По факту многие компании занимаются тем же самым (замедлением старых устройств — прим. ред.), да почти все. Об этом просто не пишут. Если речь в расследовании идет все же об этом, то у устройства есть свой предполагаемый срок жизни. Когда поддержка заканчивается, то не замедляют старые, но адаптируют все под новые. Соответственно, нет резона содержать штат сотрудников, которые будут заниматься старыми устройствами», — заявил в разговоре с «360» бывший сотрудник Apple Даниель Депп.

При этом, по его словам, новые устройства требуют больше ресурсов, поэтому акцент делают на них. Старые же технологии замедляются автоматически, а не специально. Собеседник «360» назвал это «естественным процессом эволюции», который происходит во всех отраслях.

«Если же речь идет о прослушке пользователей, то человек всегда соглашается на это сам. Если вы не согласны на обработку данных, то от этого можно отказаться. То есть по факту компания всегда предупреждает клиента о таких вещах, пользователи подписывают соглашение, которое просто надо читать. Это везде так», — добавил Депп.

Он подчеркнул, что Apple старается минимизировать вторжение в личную жизнь клиентов в отличие от многих других компаний, чьи названия собеседник называть не стал.

Некоторые компании заглядывают прямо вам внутрь, в ваш кошелек, узнают, с кем вы переписываетесь каждый день, от кого и что получаете, список ваших контактов, сердцебиение, распорядок дня — все. Получают от вас полную карту информации. Если требуется, все это передается в соответствующие органы. Apple же старается бороться и не разглашает информацию Даниель Депп бывший сотрудник Apple.

По мнению Деппа, в США просто привыкли судиться. Это нормальная практика для американцев. С нормальными адвокатами даже, казалось бы, в проигрышных ситуациях можно выиграть, считает собеседник «360». В марте Apple уже согласилась выплатить до 500 миллионов долларов, чтобы урегулировать другое разбирательство. В его рамках американскую корпорацию обвинили в замедлении работы старых моделей iPhone после запуска новинок.