Трекер для вещей и сразу три iРhоnе. Что Apple покажет на презентации 10 сентября

Ежегодная презентация компании Apple пройдет 10 сентября в «Театре имени Стива Джобса». Слоган звучит как «Только благодаря инновациям». Каждый раз перед представлением новых гаджетов от фирмы из Купертино происходят утечки, которые почти всегда подтверждаются. «360» собрал все, что на данный момент известно о возможных новинках Apple.

iPhone. Новое поколение

По традиции, от презентации больше всего ждут новые модели iPhone. Согласно утечкам, нас ждут три версии смартфона: обновленный XR с LCD-дисплеем и два гаджета нового поколения с абсолютно новой начинкой и OLED-экранами

Как сообщил сайт Appleinsider, компания не стала долго думать над новыми названиями и решила, что после римской X стоит вернуться к более привычным цифрам: iPhone 11 (обновленный XR), iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с увеличенным экраном.

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Главной и самой спорной особенностью новых iPhone станет система основных камер, включающая обычный объектив для фотографий, телеобъектив и широкоугольную линзу. Разрешение каждой из них составит 12 мегапикселей против семи мегапикселей в гаджетах прошлого года.

Все три объектива будут снимать изображение одновременно, новое программное обеспечение проведет автоматическую коррекцию снимка. Новая система позволит делать фотографии с высоким разрешением на уровне профессиональных камер. Улучшится и качество съемки при слабой освещенности.

По слухам, Apple добавит в новую систему улучшенные возможности захвата видео, что позволит производить ретуширование, кадрирование и добавлять эффекты прямо во время съемки.

Селфи-камера увеличит разрешение до 12 мегапикселей, но внешне она не поменяется. Обновленный датчик Face ID сможет распознавать лицо владельца со всех сторон. Подносить iPhone к лицу для разблокировки, чтобы просто написать сообщение, больше не понадобится.

В комментариях к сообщениям новый формат камер вызвал массовое недовольство. Большая часть пользователей заявила, что Apple прекратила удивлять новыми достижениями. «Если камеры — это единственное новшество, то я со своим X подожду еще год», — написал один из недовольных.

Кроме появления квадратной камеры на задней панели дизайн iPhone почти не претерпит изменений. Журналист агентства Bloomberg опубликовал на своей странице в Twitter осколки стекол, которые, по его словам, ни что иное как части панелей новых iPhone.

Кроме традиционных черных и белых цветов, по его версии, появятся зеленые и фиолетовые.

По мнению журналистов, Apple намерена полностью отказаться от системы 3D Touch. Они связали это с тем, что в новых моделях iPhone появится новый тип вибрации Taptic Engine, под кодовым названием «leap haptics». Пока неясно какие функции он будет выполнять. Но, по мнению инсайдеров, он заменит 3D Touch, к которому многие уже привыкли.

В iPhone 11 по-прежнему останется порт Lightning. Прогнозы тех, кто говорил о том, что практика перехода на USB-C после представления в прошлом году iPad Pro распространится на все новые аппараты, не оправдалась.

Главной технической новинкой пока еще не представленных iPhone станет процессор A13. Эксперты отметили, что сейчас главным вопросом для Apple является возможность запуска игр через анонсированный сервис Apple Arcade. С обновленным процессором это станет возможным. Также чип станет отвечать за машинное обучение и искусственный интеллект iPhone, который теперь будет использоваться как в отборе лучших снимков и создании видео дополненной реальности, так и в ответах Siri.

Неизвестность с Apple Watch

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Apple не будет выпускать Apple Watch пятого поколения вместе с новыми iPhone этой осенью. Такое мнение озвучили авторы материала на сайте 9to5mac. По их мнению, Apple Watch Series 4 не устарели. Они быстро и отлично работают и все также составляют конкуренцию на рынке. Благодаря обновленному дизайну они смотрятся вполне современно.

Однако с этим мнением не согласился аналитик Мин-Чи Куо, который заявил, что внешних изменений ждать не стоит, но материал, из которого Apple создаст часы, станет другим. По его словам, это будет керамика, а сами Apple Watch станут незначительно тоньше. Уменьшение толщины корпуса связано с большим количеством более дешевых и «худых» конкурентов на рынке. Для сохранения своей доли и захвата новых территорий Apple пойдет на такой шаг.

Но представит компания свои новые часы или нет точно сказать так никто и не смог.

Поиск потерянных вещей

Не исключено, что Apple в ближайший вторник представит собственную систему отслеживания личных вещей. О работе такого аксессуара рассказали журналисты MacRumors, когда изучили сборку системы iOS 13.

Устройство выглядит как круглая бирка с логотипом Apple в центре и похожа на трекер, работающий по Bluetooth. Однако журналисты не исключили, что речь идет о возможной зарядке для отслеживающего устройства. В одном авторы материала уверены точно, трекер интегрируется в одно из двух приложений: Find My iPhone или Find My Friends.

В случае потери пользователь сможет нажать на кнопку на своем гаджете, а устройство начнет издавать звук. Если все же потерянную вещь найти не удается, то трекер можно перевести в режим «потери». Тогда другой пользователь iPhone сможет через трекер получить информацию о владельце и связаться с ним.

Не исключено, что поиски потерянной вещи с трекером можно вести через камеру при помощи системы дополненной реальности. Но рассчитывать можно только на небольшое пространство. Просканировав комнату через камеру можно будет увидеть очертания потерянной вещи.