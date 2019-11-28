Apple хотят бойкотировать за признание Крыма российским

Корпорация Apple в своих онлайн-картах теперь отображает полуостров Крым как часть России. Но такие правки работают только на территории РФ — в остальных странах полуостров показан вообще без указания страны. Глава МИД Украины резко отреагировал на решение Apple, а пользователи Twitter призвали к бойкоту. Подробнее об этом и реакции иноСМИ — в материале 360.

Первыми об изменениях в онлайн-картах продукции Apple сообщил "Би-би-си". Новостной сайт протестировал несколько айфонов в Москве. Проверка показала, что Крым отображается российским на устройствах, настроенных на использование русской версии Apple Store.

В публикации отмечено, что американская компания несколько месяцев вела переговоры с Россией по поводу неточности в отображении территориальной принадлежности Крыма. На протяжении всего материала полуостров называют аннексированным.

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Статья на Buzzfeed началась со слов: «Если вы хотите гарантированно разозлить украинца, скажите ему, что Крым принадлежит России». В материале отмечается, что украинские дипломаты остались не в восторге из-за того, что Apple уступила требованиям Москвы.

«IPhone — отличный продукт. Если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона», — пишет Вuzzfееd, цитируя твит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Помимо этого авторы статьи вспоминают Googlе, который использует нейтральный подход. В их картах полуостров отображается без указания принадлежности к России или Украине. Но Google использует русское, а не украинское, написание крымских городов и других заметных мест на своих картах при доступе с российской территории.

Forbes припомнил, что это не первый раз, когда Apple подвергается критике за свою политику. В октябре технический гигант согласился с требованиями Китая и заблокировал два приложения, помогающих протестующим в Гонконге. Он также убрал эмодзи тайваньских флагов в полуавтономном городе.

Bloomberg выделился громким заголовком: «Apple Maps разозлили Украину, отдав Крым России». А Euronews отметил, что споры о территориальном обозначении Крыма шли давно. Ранее российский парламент заявлял, что неспособность обозначить Крым русскими равносильна нарушению Конституции России техническими гигантами.

В статье также приводятся слова пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика по поводу данных изменений. «ООН признает территориальную целостность Украины, как указано в соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи. Итак, наша позиция не изменилась. Apple — частная компания», — передает Euronews.

Тон статей иностранных СМИ можно назвать нейтральным. Большинство из них носили информационный характер с приведением реакции как со стороны российского правительства, так и со стороны украинского. Все статьи отметили, что Apple на запрос о комментарии не ответила и публичных заявлений не давала.

Никто не остался равнодушным

А вот в Twitter развернулись нешуточные баталии по этому поводу. Особенно ярые споры проходили в ответах под твитом главы внешнеполитического ведомства Украины.

«Позвольте мне объяснить вашими формулировками, Apple. Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идеи, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то невежественного ни черта не волнует эта боль. Вот так мы чувствуем себя, когда вы называете Крым российской территорией», — написал он.

Одна пользовательница так прониклась твитом Вадима Пристайко, что заверила — больше продукцию от Apple она покупать не будет. «Я не могу сказать вам, сколько продуктов Apple я приобрела, но могу сказать, что купила свой последний. Я на стороне Украины», — написала она.

У пользователя с ником Zoniman оказалась противоположная реакция. «К счастью никому нет ни малейшего дела до комплекса неполноценности Вадима. Годы работы? Вы же не всерьез говорите о том разрушенном регионе 2014 года, который называется Крым?» — написал он, сопроводив твит смеющимися эмоджи.

Еще один пользователь понадеялся, что Пристайко будет выражаться подобным образом во время предстоящего саммита с Россией. На что получил резкий ответ от другого пользователя.

«Ваши политики проповедуют, что Россия — враг, а затем покупают газ, электричество и нефть, как будто это распродажа в „Черную пятницу“. Вы сегодня ездили на работу на русских ресурсах. Украина не может быть независимой от России, и Россия по-прежнему является крупнейшим торговым партнером Украины. Спуститесь на землю», — гласит твит.

А вот пользователь с ником Brian Vogel заявил, что если Apple не поддерживает их американских союзников, то и он не поддержит Apple. По его словам, это маленькая жертва в поддержку демократии.

Пользователь Liam Scott подметил, что «Би-би-си» показывает шесть графств Ирландии как часть Великобритании в течение 60 лет, однако никто не жалуется. Парень по имени Адам решил и вовсе пройтись по всем техническим гигантам с критикой.

«Huawei — часть китайского полицейского государства, Apple кланяется России в вопросе Крыма, Samsung обвиняется в предполагаемом использовании детского труда, Facebook — „самая большая пропагандистская машина в истории“, за нами следят все. В какие времена мы живем», — написал он.

Мнения разделились. Одни пользователи решили бойкотировать компанию, другие написали, что подобные ситуации происходят не в первый раз и не только у компании Apple. А третьи считают, что Крым давно нужно было обозначить российским.