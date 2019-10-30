В обновлении Applе появилась куча крутых эмодзи! Там милейшая выдра, зевок и инклюзивные смайлики

Еще летом Apple анонсировала новый набор смайликов. Сегодня, когда обновление уже можно установить, пользователи могут отправить друг другу эмодзи без гендера, ленивца и самую милую на свете выдру. В наборе есть даже изображения людей с ограниченными возможностями. Посмотрите на них сами!

Наверное, самым главным обновлением Apple за последнее время стал выпуск серии новых эмодзи. А все потому, что появление смайликов, изображающих людей с ограниченными возможностями, — это шаг к большей инклюзивности общества. Люди с ограниченными возможностями — последнее из меньшинств — стали бороться за свои права не так давно, и их репрезентация в массовой культуре, в одной из самых популярных интерактивных клавиатур — знак, что меньшинство заметили.

И хотя некоторые пока не понимают, зачем могут быть нужны смайлики с людьми в инвалидных колясках и с белыми тростями, это хороший пример того, как корпорации стремятся представлять свою целевую аудиторию без исключений.

Кроме того, в обновлении есть симпатичные песики, тоже напоминающие о слабовидящих людях, милая выдра, скунс, ленивец, с которым многие стали ассоциировать себя, масло, чеснок, кубик льда и многое другое.

В наборе также появились гендерно нейтральные эмодзи почти для всех смайликов с изображениями людей и антропоморфных существ.

Интернет в восторге

Особенно понравился людям смайлик с выдрой — многие устанавливали обновление только для того, чтобы воспользоваться эмодзи милого грызуна.

А аккаунт сериала «Ходячие мертвецы» нашел в обновлении подходящие фандому эмодзи — с топором, кровью и стестоскопом.

«Благодаря iOS 13.2, в эмодзи „Ходячих мертвецов“ появились новенькие!»

А девушкам понравился смайлик с каплей крови, потому что это тоже важный шаг к тому, чтобы дестигматизировать менструацию.

«Этот эмодзи с менструацией — то, чего я жду больше всего!»

Но, пожалуй, самый большой ажиотаж вызвал зевающий смайлик. Осень, плавно переходящая в зиму, уже утомила людей, и «зева» пришелся очень кстати — в преддверии Хэллоуина никому не хочется вылезать из кровати.

«Я заплачу пластическому хирургу любые деньги, чтобы он сделал мое лицо максимально похожим на этот эмодзи».

«Этот эмодзи точно передает настроение».