Намеренное замедление старых iPhone обойдется Apple в $500 млн. Даже такие деньги не спасут их репутацию

Кто еще этим грешит?

Замедление работы смартфонов было маркетинговым ходом от Apple. В этом уверен специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

«Сейчас этим грешат не только они. А согласие Apple выплатить деньги означает, что они официально вынуждены признать свое некрасивое поведение ради повышения своих будущих доходов. Естественно, они уже потеряли немного доверие своих клиентов. Даже если они выплатят эту компенсацию своим пользователям, не думаю, что это как-то спасет их репутацию», — заметил собеседник «360».

При этом он добавил, что, как опытный пользователь продукции Samsung, может сказать, что со стороны этой компании тоже наблюдается такая тенденция. Единственное, что в Android есть свой плюс — возможность «откатиться», то есть убрать заводскую установку и поставить свою. Но это могут позволить себе только продвинутые пользователи. Обычный человек, который просто идет покупать в магазин устройство для повседневного использования, вряд ли будет этим заниматься.

По словам Гайрата, есть недостаточно массовые и популярные китайские бренды, которые таким не занимаются. Им сейчас не до этого.

«Им бы просто выйти в плавание в этом большом рынке, получить свой небольшой кусочек пирога. Им пока этого достаточно. У них нет ни времени, ни лишних денег для разработки подобных технических решений, чтобы замедлить скорость. Плюс они боятся, что того единичного клиента, которого они еле-еле получили, могут потерять», — заявил специалист по информационной безопасности.

Что за это будет?

Это очень распространено в США и Великобритании. Когда большое количество людей считают, что компания обошлась с ними и еще большим количеством людей несправедливо, и объединяются вместе. Об этом в разговоре с «360» сообщил адвокат из Великобритании Александр Меркурис.

«Так полагаю, что Applе решила выплатить эти деньги всем, кто владеет одной из старых медлительных моделей телефона в США. Думаю, что таких людей миллионы, поэтому общая сумма является такой большой. Тут стоит отметить, что это для нас с вами 500 миллионов долларов — это огромные деньги. Для Apple это не кажется таким большим. В любом случае это интересное дело, которое обличает то, как Apple и другие технологические компании работают», — заметил собеседник.

По его словам, урегулирование дела и выплата денег выгодны самой компании. Если бы расследование пошло дальше в суд и Apple проиграла бы его, то могла бы столкнуться с уголовным делом. Адвокат уверен, что корпорация нарушила ряд законов, замедляя работу смартфонов.

Если бы дело пошло в суд и Apple проиграла, то, конечно, и выплаты каждому обладателю телефона были бы выше. Но дело затянулось бы на несколько лет Александр Меркурис адвокат.

По мнению собеседника «360», это дело навредит Apple. Особенно рынку в США, так как местная компания повела себя глубоко неэтично, считает Меркурис. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона. Размер выплаты может быть увеличен или уменьшен. Истцами выступают обладатели iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия ОС.