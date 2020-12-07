Связь во время ядерной войны. Чем аппаратура «самолета судного дня» привлекла воров в Таганроге

Борт Ил-80 доставили на аэродром Таганрог-Южный для модернизации. Но в лайнер пробрались воры и украли из него радиостанционные блоки и платы. Теперь в обстоятельствах кражи разбираются правоохранители. Учитывая, какое оборудование установлено на этом самолете, улов у воров мог быть серьезный.

Похищение оборудования

За помощью к сотрудникам полиции 4 декабря обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева». Он сообщил, что во время утреннего осмотра самолета нашли следы вскрытия грузового люка. Специалисты подсчитали, что с борта украли 39 радиостанционных блоков и пять плат из демонтированных приборов.

«Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что в ТАНТК производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны», — привел телеканал РЕН ТВ слова осведомленного источника.

Собеседник канала подчеркнул, что во время осмотра лайнера 26 ноября ни одна из печатей не была повреждена. На месте правоохранители нашли отпечатки пальцев и следы обуви. Воры оставили улики на грузовом люке, в отсеках самолета, а также на оставленной крышке распределительного устройства. Сейчас управление на транспорте УТ МВД России по СКФО проводит проверку.

Принцип работы

Самолет Ил-80 представляет собой воздушный защищенный пункт управления, пояснил «360» военный эксперт Алексей Леонков.

«Их было принято на вооружение у нас всего три единицы на базе Ил-86 и одна единица на базе Ил-76. Они предназначались для того, чтобы во время так называемого судного дня, когда начинаются боевые действия с применением ядерного оружия, обеспечить бесперебойную связь командования Минобороны с конкретным родом войск», — отметил он.

Леонков добавил, что такие пункты управления создавались под конкретный вид войск. Один борт разработали под ракетные войска стратегического назначения, второй и третий — под сухопутные войска и военно-морской флот. Кроме того, отдельный самолет предусмотрен для командования ВВС.

«Принцип его работы простой: когда понятно, что этот день наступает, самолет поднимается в воздух и после того, как страна переживает нанесение ядерных ударов в той или иной степени тяжести, заменяет собой поврежденные линии коммуникаций», — рассказал военный эксперт.

Командные пункты могут быть также и у отдельных дивизий. Например, командному пункту подводных лодок в случае необходимости могут приказать нанести ответный удар. Именно поэтому лайнер и называют «самолетом судного дня».

Источник фото: wikipedia.org

«Внутри самолета расположена аппаратура защищенной связи различных диапазонов. На борту самолета находятся операторы во время выполнения боевого полета, которыми командует военачальник, назначенный для выполнения этой задачи», — подчеркнул Леонков.

Он отметил, что самолет по необходимости поднимают в воздух, а после выполнения поставленных задач он совершает посадку. При этом лайнер может такие полеты совершать многократно. Какое именно оборудование находится на борту, не разглашается. Эти сведения засекречены.

«Но все понимают, что там аппаратура связи. Скорее всего, за содержащимися в аппаратуре драгметаллами и охотились воры. Все знают, что то оборудование, которое должно пережить ядерный взрыв, обычно делается из высоконадежных соединений с использованием в том числе и драгоценных металлов», — сказал эксперт.

По словам Леонкова, самолеты в Таганроге модернизируют. Ситуация с кражей устройств критичная, но также есть вопрос о том, какое именно оборудование вынесли — новое или старое.

Факты из истории

Самолет Ил-80 разработали в конце 1980-х годов сотрудники в КБ Ильюшина. Сейчас это предприятие называется ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». Первый полет воздушного командного пункта (ВзПУ) прошел 29 мая 1985 года. Самолет поднял в воздух с воронежского аэродрома Придача заслуженный летчик-испытатель СССР Станислав Близнюк.

Лайнер создали для управления военными в случае вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. Из-за этих целей у самолета можно увидеть минимальное число люков, а иллюминаторов вовсе нет. Два из четырех самолетов имеют штангу для дозаправки в воздухе. Все воздушные суда могут работать полностью автономно.

Экипаж Ил-80 составляют операторы систем и офицеры боевого управления. Борт оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения и источниками электропитания. Более детальная информация о самолете неизвестна, так как является государственной тайной.