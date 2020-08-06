Апатичный убийца. Громкому делу о гибели Лизы Киселевой предсказывают скорую развязку

Суд по делу об убийстве 9-летней Лизы Киселевой начался 6 августа. В октябре прошлого года это преступление взволновало весь Саратов — люди выходили на улицы и требовали наказать виновного. Говорили даже о возвращении смертной казни, но семья убитой школьницы требует высшей меры — пожизненного. Адвокат пострадавших рассчитывает, что развязка будет скорой и убийца отправится в колонию уже осенью.

Первый суд

Первое заседание по делу об убийстве Лизы Киселевой было назначено на 3 августа, однако адвокат семьи девочки Александра Бакшеева не смогла приехать — в этот же день был суд над доцентом-расчленителем Олегом Соколовым, где Бакшеева выступала от лица пострадавших.

В четверг, 6 августа, слушание состоялось. По словам Бакшеевой, подсудимый Михаил Туватин полностью признал вину. Его обвиняли в убийстве и совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет.

«Изнасилование, а именно статья 131 УК РФ, ему не вменялась, об этом говорить некорректно. В настоящий момент он уже признал вину во всех совершенных преступлениях», — пояснила она «360».

Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме — участники не имеют права распространять подробности происходящего в зале суда и самого дела, так как речь идет о половой неприкосновенности малолетней.

Однако, как рассказала адвокат, особого интереса суд у Туватина не вызвал: подсудимый даже позволял себе зевать.

Очень спокойный, апатичный достаточно. Вяло реагирует на какие-то события, но очень пристально за ними наблюдает Александра Бакшеева адвокат семьи Киселевых.

Экспертиза установила, что обвиняемый в убийстве 35-летний Михаил Туватин вменяем, а значит, избежать наказания не удастся. Остаются два главных вопроса: какую меру назначит суд и когда преступник окажется за решеткой?

Второе, рассказала Бакшеева, зависит от того, как долго суд будет рассматривать дело и будет ли Туватин подавать апелляцию на приговор.

«Я считаю, что возможно ожидать помещения его в колонию уже этой осенью», — добавила адвокат.

Семья Лизы Киселевой требует назначить Туватину наивысшую из возможных мер наказания — пожизненное заключение. За такое решение, по словам адвоката, они будут бороться до последнего.

Когда решится судьба Туватина, сказать сложно. Пока, как рассказала «360» Александра Бакшеева, гособвинитель не объявил, какой срок будет просить суд. Очередное слушание назначено на 7 августа — по словам адвоката, все будет зависеть от судьи. Однако наказание точно не будет мягким из-за тяжести преступления и рецидива — у обвиняемого было уже несколько сроков.

Убийство Лизы Киселевой

Тело Лизы Киселевой нашли спустя сутки — весь город искал пропавшую по пути в школу малышку. Труп оказался в гаражах, которые были на пути девочки.

Неоднократно судимый и недавно вышедший из тюрьмы Михаил Туватин признал свою вину и рассказал о том, как убил ребенка. Малышка заметила, что мужчина занимается чем-то в гараже, и поинтересовалась, его ли это гараж.

Туватин фактически присвоил его — увидел заброшенное помещение, поменял замки и использовал в своих целях. Мужчина испугался, что девочка расскажет взрослым об этом, а за правонарушение ему грозило возвращение в тюрьму. По словам обвиняемого, он зажал Лизе рот, завел в гараж и задушил там. Тело девочки нашли в соседнем заброшенном гараже.

Соседи Туватина рассказывали, что он «больной человек», знали, за что он сидел раньше: одна из статей была связана с домогательствами в отношении детей. Отсюда, вероятно, и пошла информация о том, что Лиза Киселева еще и была изнасилована перед смертью.

«В 2006 году за школой он поймал двух девочек и пытался проявить насильственные действия. <...> Его посадили. Он просидел лет 10-11, потом вышел и повторил все», — рассказал сосед Туватина Сергей.

Сам Туватин изнасилование отрицает, хотя признается, что убил ребенка. Однако следователи, сначала не комментировавшие вопрос изнасилования ребенка, позже подтвердили, что факт сексуального насилия был.

На суде 6 августа Туватин снова отказался от обвинений в изнасиловании, однако на нижнем белье погибшей девочки нашли частички его кожи. Мужчина признался, что только трогал ребенка руками.