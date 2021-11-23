Хорошая самооценка как способ борьбы с COVID-19. Как антропософы мешают Европе вакцинироваться

В Австрии ввели локдаун, а в Баварии объявили о катастрофической ситуации в связи с COVID-19. Немецкоязычные страны оказались в хвосте по числу вакцинированных граждан. СМИ винят в этом антропософов. Они уверены, что от заражения лучше прививки спасут позитивный настрой и хорошая самооценка.

Локдаун в Австрии и катастрофа в Баварии

В Австрии на этой неделе начался общенациональный локдаун. Причина — рост числа заражений коронавирусом. Не лучшим образом сложилась ситуация и в соседней стране — Германии. В Баварии с 24 ноября введут режим катастрофы. Это значит, что там будет действовать не только локдаун, но и комендантский час для тех, кто все еще не вакцинировался.

Австрия, Германия и Швейцария продемонстрировали худшие среди западноевропейских стран показатели по числу привитых. Эти немецкоязычные государства лидируют по числу антиваксеров с большим отрывом, оставив позади Швецию, которая заняла четвертое место. В этой стране не вакцинировано 16% населения, в Австрии, Германии и Швейцарии — 22-25%.

Виноваты эзотерики и антропософия

В таких печальных показателях европейцы винят распространение в немецкоговорящих странах учения эзотерика начала XX века Рудольфа Штайнера — антропософии. За последнее время в местных СМИ появилось сразу несколько материалов, в которых ответственность за неудачную кампанию по вакцинации возлагают на последователей Штайнера.

Источник фото: plus.tagesspiegel.de

Например, журналист Тобиас Рапп в своем автобиографическом эссе, опубликованном в Der Spiegel, назвал антропософов сектой, которая не признает официальную медицину. При этом автор сам получил образование в школе, где обучение строилось на принципах Штайнера. Работа Раппа подогрела интерес общественности к позиции антропософов.

Антропософы в современной жизни европейцев

Учение Штайнера нельзя назвать древним. Эзотерик изобрел его чуть больше 100 лет назад — в 1912 году. Антропософия — это смесь христианских мотивов, восточных учений о карме и реинкарнации, немецкого идеализма и мнения о некой особой значимости природы.

В немецкоязычных странах учение прижилось. Так, на форме сотрудников крупнейшей в Германии сети магазинов по продаже косметических товаров и бытовой химии DM есть измененная цитата из «Фауста» Иоганна Вольфганга фон Гете: «Здесь я — человек, здесь я покупаю». Тем временем этот немецкий писатель и философ — центральная фигура для антропософии, а основатель DM Гетц Вернер — антропософ.

И это не единственный пример интеграции учения Штайнера в жизнь современных европейцев. Мысли эзотерика сохранились в самых разных сферах: образовании, бизнесе, производстве косметики, пищевой промышленности и медицине.

Гомеопаты, которые признают вакцинацию

Благодаря эзотерику, который ратовал за гомеопатию, теория широко распространилась среди немцев. Они обращаются к семи тысячам гомеопатов и десяткам тысяч целителей. И это лишь официально зарегистрированные люди. При этом антропософы официально не выступают против прививок и вакцин. Они признают важность этих препаратов для тех, для кого коронавирус представляет реальную угрозу.

Более того, последователи Штайнера считают чудом то, насколько быстро ученым удалось создать сразу несколько вакцин. Организации, где распространены учения эзотерика, без лишних вопросов следовали введенным ограничительным мерам.

«Месяц назад в моей школе было принято решение, что теперь необходимо носить маску, если ты не вакцинирован или не готов постоянно тестироваться. На практике в моем классе сейчас никто не носит маску — значит, все либо протестированы, либо вакцинированы», — рассказал «Медузе»* один из преподавателей швейцарской вальдорфской школы.

Позитивный настрой лучше прививки?

Антропософы действительно не устраивают массовые акции протеста и не призывают отказываться от прививок. Однако они делают упор на свободном решении вопроса о прививках. Это хорошо видно из официального заявления медиков-антропософов.

«В этой ситуации свободное, информированное решение о вакцинации, по нашему мнению, остается единственным допустимым с правовой и доказательной точки зрения», — отметили в нем.

Дело в том, что прививки попросту не вписываются в практики антропософской медицины. Ведь эти сторонники гомеопатии верят в существование эфирного и астрального тел в человеке. По мнению антропософов, танец, например, — это новый вид языка, благодаря которому каждый может назвать свое имя.

Врач-антропософ Микаэла Глеклер советует укреплять иммунитет, а не вакцинироваться. Для этого нужно много времени проводить на свежем воздухе, двигаться, что породило негативное отношение к маскам. Сторонники учения Штайнера верят, что заражению препятствуют гармония внутри человека, хорошая самооценка и позитивный настрой. Об этом рассказала жительница Берлина Ксения Меерович, которая окончила вальдорфскую школу.

«Так как они альтернативно мыслят, то все ставят под вопрос. Соответственно, и обычное лечение тоже. Большая часть таких людей вальдорфских — они за гомеопатию. Это то, что знаю я, и то, как лечили меня. Болит голова — попей чай, иди спать, все пройдет. У нас таблеток вообще никогда дома не было. И тем более в той семье, в которой я жила во Фрайбурге», — пояснила она.

Закрытые сообщества антропософов

Меерович рассказала, что антропософы создают закрытые сообщества. И вот туда уже пропаганда вакцинации не проходит.

«Так как они живут в микросоциуме, где каждый друг друга поддерживает, в нем создается мини-реальность. Соответственно, ты против прививки, я, твой друг против прививки, кто-то еще присоединяется — эта сеть очень быстро размножается. Будет странно, если в таком микросоциуме, где все против прививок, какой-нибудь Вася вспомнит, что прививки — это важно. Они живут в своем мире. Там это плохо», — подчеркнула жительница Берлина.

По ее словам, Меерович и сама против вакцинации, она долго не прививалась. Правда, женщина передумала, когда власти решили сделать экспресс-тесты платными. Лишь после этого жительница Берлина пошла и вакцинировалась. Вот только для этого ей пришлось поступиться своими принципами. Возможно, именно финансовые ограничения и позволят государствам побороть нежелание антропософов прививаться.

* СМИ, выполняющие функции иноагента.