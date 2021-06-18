Антитела не отменяют вакцинацию. Прививка нужна и переболевшим ковидом

В России развернута широкая кампания по вакцинации, однако многие не торопятся на прививку, объясняя это тем, что у них есть антитела или они переболели ковидом. Вирусологи уверены, что это не помеха и не противопоказание. Ведь когда имеешь дело со смертельно опасным вирусом, есть смысл перестраховаться. К тому же у многих переболевших антитела просто не вырабатываются.

Во время совещания у губернатора Московской области министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова напомнила, как в самом начале прививочной кампании считалось, что переболевшим ковидом лучше подождать шесть месяцев и лишь потом отправляться на вакцинацию. Но за прошедшее с тех пор время накопились новые данные. Врачи лучше изучили болезнь и пришли к выводу, что ждать не нужно — лучше привиться при первой возможности. Медики доказали, что наличие антител не является противопоказанием для прививки от коронавируса.

Кром того, ни в одной инструкции к вакцине нет противопоказаний для переболевших. По словам Стригунковой, также выяснилось, что у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, антитела могут быть в недостаточном объеме, а то и отсутствовать вовсе. Поэтому прививка в любом случае будет актуальна.

Титр антител не важен

Титр антител — это своего рода проявитель, который помогает медикам разглядеть, есть ли антитела в сыворотке крови, оценить их количество и разнообразие. А также понять, как с ними соотносится сила иммунного ответа организма. Для измерения титра антител у пациента берут образец крови из вены.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что вакцинироваться можно при любом титре антител. Этот показатель не обязательно проверять перед прививкой. С Анатолием Альтштейном согласился и доктор медицинских наук Юрий Венгеров.

Титр антител не слишком значим для прививки. Подобные данные позволяют решить, нужно или не нужно прививаться, а не можно или нельзя Юрий Венгеров.

Доктор биологических наук, заместитель директора и заведующий кафедрой иммунобиотехнологии СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников в разговоре с «360» также отметил, что есть разные системы определения титра антител. Бывает, что после вакцинации у некоторых людей титры меньше, чем у тех, кто переболел.

«Количество антител не является показателем того, что человек не заболеет. Кроме того, многое зависит от того, каким штаммом переболел человек. Сейчас, например, титр антител определяют у тех, кто переболел уханьским вариантом, а новые штаммы могут титры антител не определять», — сказал Красильников.

Неконфликтные вакцины

Игорь Красильников рассказал, что прививки разных марок можно совмещать, так как они не конфликтуют друг с другом. Сейчас многие из тех, кто прошел вакцинацию «Спутником V» для спокойного выезда и путешествий за границу, делают уколы одним из тех препаратов, которые одобрил Европейский союз. Но сперва лучше проконсультироваться с врачом.

А вот вопрос о том, нужно или нет ли носить маски тем, кто сделал прививку, эксперт назвал довольно сложным. Он пояснил, что если бы вирус не менялся, то после второй, заключительной, инъекции вакцины уже через 20 дней (а именно столько нужно, чтобы сформировался иммунитет) маски были бы не нужны.

«Но вирус меняется, появляются все новые и новые штаммы. Им может быть недостаточно того иммунного ответа, который человек получил после вакцины. Поэтому маску лучше носить», — заключил он.