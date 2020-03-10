Водители автобусов в Москве жалуются на испорченное зрение. Это связывают с системой «Антисон»

Применение системы «Антисон» в общественном транспорте портит зрение, сообщили водители «Мосгортранса». Они заказали экспертизу, которая подтвердила превышение интенсивности излучения в 300 раз. Но перевозчик и подрядчик уверяют, что приборы безопасны. Если бы они были неисправны, встал бы вопрос, на что потрачены 1,7 миллиарда рублей.

Водители «Мосгортранса» пожаловались, что инфракрасное излучение системы «Антисон» вызывает усталость, рези и зуд в глазах. Сосуды лопаются, а зрение ухудшается. Как пишет «Коммерсант», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков переадресовал их жалобы в Роспотребнадзор. В его письме содержатся сведения о двух шоферах, получивших из-за прибора ожоги сетчатки глаза.

«Антисон» — это система мониторинга состояния водителей, разработанная в «Октоинформ Рус». Она контролирует подвижность 10 лицевых точек водителя, фиксируя следы усталости. Эти сведения система передает диспетчеру, который может снять шофера с маршрута. В 2018 году «Антисон» появился в тестовом режиме в 36 автобусах. В 2019 году подрядчик ООО «КСОР» начал ставить устройства на наземный общественный транспорт столицы и в вагоны метрополитена.

Напротив лица водителя устанавливают видеокамеру с динамиком и инфракрасной подсветкой. Если он не открывает глаза дольше двух секунд или пять секунд не смотрит на дорогу, включаются звуковой и световой индикаторы.

Четыре дня под излучением

Как пишет «Коммерсант», Алевтина Кондратьева всего четыре дня водила оборудованный «Антисном» автобус. Но все это время она испытывала головокружение, тошноту и дискомфорт в глазах, хотя в предыдущие годы такого никогда не было. Схожие симптомы были у многих ее коллег. После последней смены у женщины поднялось давление. Но руководство жалобы слушать не стало. Опасаясь за свое здоровье, водитель уволилась из автобусного парка.

На Change.org появилась петиция с просьбой прекратить использование системы. Ее автор отметил, что руководство пугает водителей увольнением, заставляя их рисковать зрением.

Шоферы за свой счет заказали независимый анализ прибора в АНО «Бюро научных экспертиз». Там выяснили, что ИК-излучение в 300 раз превышает норматив и составляет 32,2 Ватта на квадратный метр вместо положенных 0,05. По словам представителей «КСОР», экспертизу провели с ошибками, а реальное излучение не превышает 0,03 Ватта на квадратный метр.

В «Бюро научных экспертиз» заявили «360», что исследование проводили по всем правилам и действительно зафиксировали превышение интенсивности ИК-излучения. Обратившиеся к ним водители, как добавили в компании, жаловались на ухудшение зрения и головные боли.

«Мосгортранс» утверждает, что от этого глаза болеть не могут, ведь даже от смартфонов излучение сильнее. Пресс-служба компании выложила в Twitter сертификаты, подтверждающие безопасность прибора.

Мы опровергаем вред от использования системы «Антисон». Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах. <...> Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой «Мосгортранс».

До слепоты и катаракты

Сильное инфракрасное излучение может неблагоприятно влиять на состояние глаз водителя, рассказала «360» врач-офтальмолог, главврач «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова. Это тепловое излучение, поэтому оно нагревает поверхность глаза. При этом с нее испаряется влага, и возникает синдром сухого глаза. Усугубляет ситуацию то, что водитель не может дать глазам отдых, подержав веки закрытыми дольше двух секунд.

«Если это продолжается достаточно длительное время, могут начаться дистрофические изменения в роговице и в слизистой оболочке глаза (конъюнктиве), возрастает риск присоединения инфекции, которая, в свою очередь, может привести к тяжелым осложнениям вплоть до слепоты», — добавила Шилова.

В офтальмологии инфракрасное излучение используют в диагностике и лечении заболеваний глаз, но строго дозированно по интенсивности и длительности воздействия. В противном случае оно может вызвать неблагоприятные последствия — ожоги роговицы, сетчатки, помутнение хрусталика глаза (катаракту).

«Применительно к ситуации можно сказать, что если интенсивность излучения была превышена, а действует оно в течение всего рабочего дня, то это неприемлемо, так как всестороннее тестирование и замеры по безопасности должны проводиться до массового внедрения», — заключила офтальмолог.

Стоять до последнего

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов тоже получал жалобы на проблемы с глазами и угрозы уволить, если сотрудники попытаются заслонить камеру. Эффект от «Антисна» проявляется не у всех, есть и те, кто нормально переносит воздействие системы. Шкуматов допустил, что именно такие шоферы испытывали систему в тестовом режиме, а когда началась массовая установка, нашлись люди с более чувствительными глазами.

«Все эти приборы зачастую получают сертификаты без проведения соответствующих измерений. Во многих случаях даже без предоставления самого прибора. Здесь нужно выяснять, как производилась сертификация прибора и кто ее проводил», — добавил Шкуматов.

По контракту, установка «Антисна» в 8,4 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев обойдется «Мосгортрансу» в 1,74 миллиарда рублей. «Они потратили огромные деньги. Если было поставлено некачественное оборудование, то его необходимо вернуть и взыскать потраченные деньги. В данной ситуации, мне кажется, это не выгодно никому из начальства. А водители… Наверное, попробуют выгнать тех водителей, на которых действует это излучение, и нанять более сговорчивых мигрантов», — заключил он.