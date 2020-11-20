Пятеро жителей Якутии погибли после застолья, на котором пили антисептик. До этого таких массовых отравлений дезинфекторами в России не было. Чего не скажешь о других странах. За первые четыре месяца пандемии непитьевыми спиртосодержащими жидкостями отравились 800 человек. Одни пили метанол, поверив фейку о защите от коронавируса. Другие переходили на дезинфектор после карантинного закрытия магазинов.

В России

Уже пять человек скончались из-за отравления антисептиком в Якутии. Девять жителей села Томтор устроили застолье 18 ноября. Как уточнили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета, люди распивали спиртосодержащие жидкости. На следующий день 41-летняя участница вечеринки скончалась у себя дома, а двое мужчин 27 и 59 лет — в реанимации Таттинской центральной районной больницы.

А 20 ноября умерли 69-летний пенсионер и 28-летний молодой человек, сообщила телеканалу «Якутия 24» старший помощник следователя Надежда Дворецкая. Еще один участник застолья 32 лет находится в больнице в тяжелом состоянии. Из-за этого в СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого случая в России еще не было массовых отравлений антисептиками среди взрослых. Только в мае москвич из страха заразиться коронавирусом выпил бутылку антисептика и умер в больнице, писала kp.ru. Но страдали дети, в основном употребляя жидкость по незнанию. В начале июня в Туве подросток «подшутил» над приятелем, подсунув ему коктейль из дезинфектора с газировкой. Парень попал в больницу, но выжил.

В Петербурге от антисептика дети страдали дважды. В июне двухлетняя девочка чуть не отравилась, отхлебнув химии, налитой кассирами в бутылку для детской воды. Расплачиваясь в магазине, родители забрали с собой не ту бутылку. В октябре, сообщали «Невские новости», из-за антисептика в больницу попала шестилетняя девочка.

Раньше в России люди травились незамерзайкой. Причем не только выпивая, но и вдыхая пары при использовании некачественного антифриза по назначению — для мытья стекол авто. Но самый громкий случай связан с концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутской области. Зимой 2016 года жидкостью с метанолом отравились 123 человека, 76 из них скончались.

В мире

А вот в других странах люди уже употребляли средство для дезинфекции вместо алкоголя. Самое массовое отравление зафиксировали в индийской деревне Куричеду, где из-за него погибли 10 человек. Как писала Би-би-си, люди перешли на спиртосодержашую жидкость из-за закрытия алкомаркетов на карантин. В американском Нью-Мексико, сообщал CNN, погибших трое, еще один мужчина ослеп. В выпитом ими антисептике содержался метанол.

В Белоруссии тоже произошло несколько таких случаев. В городе Добруше посетитель учреждения употребил антисептик на посошок. Потом ему стало плохо, мужчина попал в больницу. Двое других горожан, отмечал сайт vdobrushe.by, похмелились химией, содержащей 96% этанола. И отправились в ту же лечебницу. В Чашникском районе, по данным сайта naviny.by, история закончилась печальнее: один из двоих отравившихся скончался.

Как сообщалось в американском журнале по тропической медицине и гигиене, за первые четыре месяца пандемии от употребления антисептиков и дезинфицирующих спиртосодержащих жидкостей в мире погибли около 800 человек, 5,8 тысячи человек попали в больницы, а 60 потеряли зрение. Люди верили в фейк о том, что высокая концентрация спирта защищает от болезни. В Иране из-за метанола погибли 700 человек, в Турции после употребления чистого спирта — еще 30.

Чем опасен антисептик

В антисептиках даже на основе этилового спирта используются различные непищевые добавки, рассказал «360» врач Илья Акинфеев. Они нужны, чтобы этанол не выветривался, а оставался в устойчивом состоянии. В них могут быть ароматические добавки и увлажняющие кожу рук вещества, зачастую ядовитые при приеме внутрь.

«Поэтому на всех антисептиках написано: „Только для нанесения на кожу рук“. Антисептики бывают разными: есть те, что для рук, есть для поверхностей. Поэтому перед нанесением на руки нужно обязательно ознакомиться с инструкцией. И в любой инструкции всегда написано, что его нельзя употреблять внутрь и нельзя, чтобы он попадал в глаза», — добавил медик.

В антисептиках обычно используют не пищевой, а технический этиловый спирт, не говоря уже о других спиртах, например изопропиловом. Плюс его концентрация в дезинфекторах более чем вдвое выше его содержания в водке. Последствия употребления такой жидкости индивидуальны для каждого человека и зависят от особенностей его организма и количества выпитого. От метилового спирта люди слепнут и умирают от удушья, от изопропилового впадают в кому и тоже погибают.