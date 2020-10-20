США готовят революцию после выборов в Молдавии. Госдепу нужен антироссийский президент

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что сейчас США готовит «революционный» сценарий для грядущих выборов президента в Молдавии. Американские власти постараются заменить его на более угодного Запада и США лидера. Подробнее о том, чем им мешает Игорь Додон и для чего западным спецслужбам влиять на внутреннюю политику республики — в материале «360».

О вмешательства Америки в грядущие выборы в Молдавии рассказал директор СВР России Сергей Нарышкин. Его слова процитировала пресс-служба ведомства. Он отметил, что США продолжает «бесцеремонно вмешиваться» во внутренние дела государств, которые дружественны с Россией. Она пытается повлиять на ситуацию после выборов в Киргизии и Белоруссии.

«Сейчас мы отчетливо видим, что „революционный“ сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — заявил Нарышкин.

Он отметил, что Госдепартамент США оценивает шансы Додона победить на выборах как «предпочтительные», поэтому начал действовать. Он велел своему посольству в Кишиневе заранее настроить оппозицию на массовые акции протеста. Они должны будут митинговать и требовать аннулировать результаты выборов, если Додона переизберут на следующий срок. При этом силовиков республики убеждают не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на «сторону народа», а аффилированные США СМИ уже публикуют фейки о планах власти фальсифицировать результат.

Продолжение старой стратегии

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что вмешательство западных спецслужб в политику других стран сегодня стало одной из основных их задач.

«Спецслужбы сегодня, особенно в США, активно переориентированы на создание условий для активизации гражданской сетевой войны в так называемых „государствах-мишенях“. На них США работают в плане дестабилизации и внутригражданского противостояния, вплоть до вооруженных столкновений», — рассказал он.

Андрей Кошкин отметил, что все взоры аналитиков сейчас обращены именно к Молдавии, потому что еще 1,5 года «фабрика мысли США» обозначила обострение ситуации в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Молдавии.

Белоруссия и Карабах уже воспламенились. Пришло время и для Молдавии — это не значит, что она сама по себе вспыхнет. Это значит, что спецслужбы, Госдеп, будут активизировать сетевые ячейки гражданского общества. Гражданская сетевая война — это суть цветной революции Андрей Кошкин.

Экономист, политолог, специалист по странам Балтии, главный редактор ИА BALTNEWS Андрей Стариков в беседе с «360» подчеркнул, что западные страны, в первую очередь США, продолжают старую стратегию по отрыву постсоветского пространства от России. Важно понимать, что за этим стоит не не Дональд Трамп, а Конгресс и Сенат Америки.

Стариков подчеркнул, что инициатив в рамках этой стратегии достаточно много: это и поддержка Польши в ее «идее построения троеморья», и дестабилизация постсоветского пространства после 1991 года.

«Элементы этой стратегии мы, безусловно, видели на Украине, когда западные лидеры вмешивались во внутриполитические дела, стимулировали Майдан, протестные настроения и т. д. Абсолютно та же тактика сейчас наблюдается и в Белоруссии — это и поддержка протестующих, и создание, по сути, параллельных институтов власти — когда западные лидеры встречаются с руководителем КС республики Тихановской, наделяя ее неким политическим весом», — отметил он.

Не подходит США из-за России

Андрей Кошкин подчеркнул, что США мешает Игорь Додон на посту президента Молдавии, потому что он сориентирован на Восток, на Россию.

Он частый гость, и он видит перспективу развития именно в интеграции в ЕврАзЭС, он видит перспективу развития во взаимодействии с РФ — вплоть до получения вакцины от коронавируса. А это не устраивает Госдеп, им необходимо прежде всего ориентация на запад, на своих союзников, на Евросоюз — как это произошло на Украине Андрей Кошкин.

По словам Андрея Старикова, Додон не угоден Госдепу тем, что «он называется пророссийским президентом». Однако с таким заявлением в Москве согласны не всегда и не все. При этом Додон остается в той плеяде постсоветских политиков, кто так или иначе реализует суверенную политику в своей стране.

«Для западного политического класса такие страны выгодны в качестве формата подзависимых прокси-государств, чей курс можно скорректировать рекомендациями из посольства США. В целом, сделать управляемое западом государство, как в случае Украины — где и должностные посты согласовывали, и гранты западной помощи увязывались с нахождением тех или иных фамилий на тех или иных должностях», — отметил он.

При этом положение Додона на посту главы республики особо не волновало руководство НАТО и страны Восточной Европы. Однако это отношение изменилось, когда внутренняя политика и власть в Молдавии в целом оформилась как договороспособная в отношении России. С некой натяжкой ее можно назвать даже дружественной, хотя есть масса оговорок.

«Это сделало Молдавию более приоритетным направлением для внутренней дестабилизации. Странам запада нужна иная, строго европейская, прозападная власть, кто, в том числе, будет говорить об объединении — де-факто поглощении Румынией», — заключил Стариков.

«Кровавая рана» руками США

Прозападные силы, Запад и Евросоюз сегодня довольно активно и продолжительно занимаются дестабилизацией ситуации. Превратив ее в некоторую кровавую рану, они готовы таким способом в этом государстве-мишени создать условия для смены политической элиты. При этом, как результат, новое политическое руководство ориентировалось бы на ценности и формы развития государства западного стиля Андрей Кошкин.

Андрей Кошкин отметил, что сейчас нет единой схемы проведения цветных революций, которая точно сработала бы в каждой стране.

«Классическая схема подготовки цветных революций работает в каждой стране по-разному. Те технологии, которые успешно прошли на Украине в 2014 году, не сработали в 2020 году в Белоруссии. Более того, под Белоруссию подбирали другие технологии, которые также не смогли стать успешными в ситуации, которая сложилась в стране», — пояснил он.

При этом классические подходы все-таки существуют. Речь идет о тех же ячейках сетевой гражданской войны. Надо накачать и обучить специалистов НКО, которые бы работали на Запад, накачать и обучить оппозиционные СМИ, а также всевозможные фонды, сориентированные прежде всего на защиту прав человека.

«Это звучит весьма интересно и цивилизованно, но это, в общем-то, прикрытие для раскачивания стабильной ситуации внутри страны», — отметил Кошкин.