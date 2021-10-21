Антироссийская программа коалиции Чехии не повод отвечать тем же. Отношения между странами уже мертвы

В Чехии набирают обороты русофобские настроения. Новое правительство хочет принять так называемый «закон Магнитского». Этот документ накладывает ограничения на лиц, которых власти подозревают в нарушении прав человека. Сейчас подобный закон принят в шести странах. Отвечать на это России не стоит.

Ревизия отношений Чехии с Россией

Новая программа правящей коалиции Чехии предусматривает ревизию отношений с Китаем и Россией. Об этом сообщило издание Ceske Noviny со ссылкой на членов группы, принимавшей программу.

В правящую коалицию входят либерально-консервативные Гражданская демократическая партия и «Традиция Ответственность Процветание 09», «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия», «Пиратская партия» и центристская партия «Старосты и независимые».

«Соглашение было очень легко найти, в некоторых вопросах мы искали формулировку, а не содержание, потому что пересечение наших программ, к нашему большому счастью, очень велико, и нам не пришлось иметь дело с чем-то фундаментальным», — заявил представитель «Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии» Ондржей Бенешик.

Так, коалиция выступила за возврат к внешней политике первого главы Чехии Вацлава Гавела, за сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также за права человека. Особенно плотно Чехия планирует сотрудничать с Германией и Израилем. В это же время коалиция планирует не допустить якобы недемократические страны к ключевой инфраструктуре своего государства и нарастить траты на оборону до 2% ВВП. Сейчас этот показатель составляет 1,34% ВВП.

Курс на русофобию в Чехии

Парламентские выборы в Чехии прошли 8 и 9 октября. Победу в них одержали три либеральные партии, объединенные в коалицию «Вместе», сообщило местное телевидение. Новое правительство может появиться еще до Рождества. По правилам палата депутатов должна собраться не позднее чем через 30 дней после окончания выборов.

Тем временем лидер «Вместе» Петр Фиала еще в ходе предвыборной кампании показал, что готов ужесточить антироссийские меры и пойти на полную заморозку отношений. Он критиковал правящую партию за якобы слишком мягкое отношение к России. Главе государства даже припомнили, что он выступал за отмену санкций. Лидер «Вместе» же обещал расширить их, действовать в отношении РФ с позиции силы и даже легализовать поставки оружия на Украину.

России не стоит отвечать Чехии симметрично

Россия, скорее всего, ответит на новую программу правящей коалиции ограничениями для чешского бизнеса. Об этом «360» сказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Вплоть до понижения уровня дипломатических отношений до временных поверенных. И по факту интересы Чехии в России будет представлять посольство Словакии Вадим Трухачев.

По словам Трухачева, отношения между Россией и Чехией начали портиться в 2014 году. После этого ситуацию ухудшил «местный колорит»: в Чехии довольно серьезный раскол в обществе по поводу отношения к России. Наиболее радикальные антироссийские силы активизировались в 2019 году.

«Потепление в отношениях возможно только с приходом другого правительства. Сейчас они мертвы», — подчеркнул преподаватель.

Схожую точку зрения высказал «360» и врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Алексей Кузнецов. По его словам, отношения между странами на данный момент крайне сложные. Однако отвечать на новую программу коалиции не стоит.

«Это приведет только к дальнейшей эскалации проблем. Страна, которая традиционно нам была близка, становится в ряд наших главных противников. Если мы начнем симметрично отвечать, ухудшим базу для будущих поколений», — заключил Кузнецов.