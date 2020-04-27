Антинародные средства. Почему лимон, имбирь и травы бесполезны при защите от коронавируса

В ситуации с коронавирусом появляются разные сказки о неких эффективных народных средствах защиты. Лимон, чеснок и имбирь, а также эфирные масла и травы не способны обеспечить существенную защиту, уверены в Роскачестве. И для этого есть основания.

Эффективность трав

Существуют требования к сбору трав. Они устанавливаются для каждой категории сбора. Растения могут быть лекарственными средствами, биологически активными добавками (БАД) или чайными травяными напитками.

Лечебным действием могут обладать только лекарственные средства, на маркировке которых указана фармакопейская статья — это документ с показателями качества и методами контроля этого продукта для медицинского применения.

У БАД на этикетке должны быть информация о составе добавки, противопоказаниях, дата ее изготовления, срок годности, условиях хранения, а также данные о том, что БАД — не лекарство.

В бельгийской мониторинговой организации Test Achats (Test Aankoop, входит в Международную ассамблею организаций потребительских испытаний), на которую сослалось Роскачество, подчеркнули, что при покупке травяного сбора в интернет-магазинах клиентов часто обманывают, подсовывая простое сено. Кроме того, продавцы таких трав сообщают, что сбор якобы способен предотвратить переход заболевания из легкой формы в более тяжелую. Причем в качестве аргумента используется сравнение 2019-nCoV со вспышкой вируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002 году. Однако распространить их выводы на COVID-19 нельзя, потому что это совершенно другой штамм коронавируса.

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Чеснок и другие продукты

Имбирь, мед, чеснок, лимон и лук использовались для лечения болезней в то время, когда не было других средств.

«По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами», — говорится в материале Роскачества.

Предупредить заражение COVID-19 можно, только соблюдая социальную дистанцию и используя средства индивидуальной защиты.

В середине апреля директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Дмитрий Никитюк шутил, что чеснок от коронавируса полезен только тем, что от его острого запаха люди не подходят друг к другу ближе полутора метров.

Никитюк отметил, что в чесноке, лимоне и имбире действительно есть разные биологически активные соединения, которые полезны для организма, поэтому их применение целесообразно. Однако ни один из этих продуктов не является средством, которое способно противостоять инфекции.

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На лечение чесноком обратили внимание и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В материале говорилось, что чеснок — полезная пища, которая может иметь некоторые антимикробные свойства, но во время вспышки коронавируса нет доказательств, что употребление этого продукта снизит шанс заразиться.

Член Экспертных комиссий РФ по иммунопрофилактике, эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Таточенко заявил, что лимон, чеснок и имбирь не лечат инфекции, а лишь смягчают симптомы.

В середине апреля специалисты Роспотребнадзора тоже проверили эффективность чеснока и лимона против коронавируса и выяснили, что польза под вопросом. Конечно, эти продукты обладают противомикробным эффектом и укрепляют иммунитет, но нет доказательств, что они лечат коронавирус.