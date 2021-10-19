Нерабочие дни, самоизоляция пожилых, QR-коды. Главные антиковидные предложения правительства

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. В ходе него она предложила серьезные шаги для борьбы с распространением инфекции. В частности, ввести удаленку для пожилых сотрудников и сделать в ноябре нерабочую неделю.

Нерабочие дни в ноябре и QR-коды

Для снижения заболеваемости Голикова предложила ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. А для некоторых регионов этот период может начаться с 23 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поддержал предложения о нерабочих днях.

По словам Голиковой, также регионам необходимо после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

Удаленка для работников старше 60

Голикова предложила перевести невакцинированных работников старше 60 лет на удаленку. Она отметила, что месяц должен уйти как раз на то, чтобы сделать прививку от коронавируса.

«Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее четырех недель», — сказала она.

Выходные дни сотрудникам для вакцинации

По словам вице-премьера, работодателям нужно предоставить сотрудникам два дня выходных, чтобы те сходили и привились. Голикова отметила, что подобное обращение правительство делало летом. Тем не менее такая потребность возникала вновь.

Низкий уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет всего 45%. Татьяна Голикова подчеркнула, что такой показатель не способен значительно повлиять на уровень смертности.

Во время послания федеральному собранию президент Владимир Путин поручил достигнуть показателей коллективного иммунитета к осени этого года не менее 80% с учетом переболевших. Но сейчас россиянам до этого уровня далеко.

При этом вице-премьер уточнила, что ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается, а это уже точно влияет на показатели смертности населения.

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О недопустимости пренебрежения самоизоляцией

Тема самоизоляции в связи с распространением коронавируса актуальна в России и по сей день. Пренебрегать ею ни в коем случае нельзя, это важно, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

«Мы видим существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы. Это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции», — сказала Голикова.

Она отметила, что люди в таких ситуациях ходят на работу, посещают общественные места. Поэтому вице-премьер попросила власти регионов относиться к этой теме внимательнее. Россиян она призвала находиться на самоизоляции даже после контакта с заболевшими, чтобы в дальнейшем не распространять вирус.

Поддержка системы ОМС

В конце Голикова попросила Мишустина поддержать все эти предложения, учитывая, что ситуация с заболеваемостью может осложниться в ближайшее время. Она также предложила дополнительно выделить 56 миллиардов рублей системе ОМС и здравоохранения.