В России люди, не верящие в реальность коронавируса, идут в суд из-за своих, порой абсурдных, идей об инфекции. И если чаще всего, они выступают ответчиками и получают штрафы за фейки о COVID-19, то житель Волгограда сам подал иск в суд. Так мужчина решил оспорить постановление губернатора Волгоградской области о введении режима повышенной готовности. Волгоградец назвал эти меры исполнением пророчества Иоанна Богослова.

Пророчества Иоанна Богослова

Волгоградец Станислав Терентьев в суде рассказал, что требование об обязательном ношении масок в общественных местах ущемляют его конституционные права, а также плохо сказываются на его здоровье.

Введенные губернатором Волгоградской области антикоронавирусные меры, Терентьев назвал исполнением пророчества Иоанна Богослова. Термин COVID-19 он вообще счел клеймом на животном. Словами мужчина не ограничился и показал, как именно пришел к такому выводу.

По его мнению, первая часть слова — COW — переводится как корова, а ID — это идентификатор. Таким образом, волгоградец пришел к выводу, что самоизоляция — это симптом психического расстройства.

Суд выслушал Терентьева, но заседание отложил, поскольку истцу нужно правильно оформить все приложенные документы.

Штраф в 400 тысяч

Журналист и блогер Андрей Тюняев теперь обязан выплатить штраф в 400 тысяч рублей за распространение фейковых роликов о коронавирусе.

Речь идет о видео под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие». В нем утверждается, что возбудитель вызывает «болезнь Фейгельсона-Якобсона», существование которой тщательно скрывается. При этом под угрозой в основном евреи.

На YouTube нашли ролик того же автора, в котором говорится, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают органы, чтобы их перепродать для трансплантации.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что информация в видеороликах не соответствует действительности. Более того, они создает угрозу жизни и безопасности граждан.

Следователи завели уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». По версии следствия, распространением таких роликов, автор просто хотел увеличить количество подписчиков.

«Предупреждения» в WhatsApp

В октябре россияне из разных регионов страны через мессенджер WhatsApp и разные соцсети получали сообщения о новом виде преступлений. В них говорилось, что преступники якобы под видом волонтеров ходили по квартирам и раздавали жителям бесплатные маски, которые были пропитаны «химикатом с наркотическим действием». В этих сообщениях указывалось, что когда человек надевает ее и отключается, его квартиру обворовывают.

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В МВД России эту информацию опровергли. Там заявили, что она не соответствует действительности и имеет все признаки фейка.

Более того, как выяснилось, это довольно старый фейк, и в Россию он пришел из-за рубежа, а в реальности такая ситуация невозможна.

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Некоторые жители России все еще продолжают утверждать, что коронавируса не существует, и граждан, столкнувшихся с болезнью, такие высказывания, мягко говоря, не радуют. Корреспондент «360» в конце октября специально посетила стационар, где проходят лечение люди с последствиями COVID-19, и узнала все об их самочувствии.