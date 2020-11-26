Антиковидники против судов. Россиянин решил оспорить существование пандемии, потому что «COVID-19 — это клеймо»
Пророчества Иоанна Богослова
Волгоградец Станислав Терентьев в суде рассказал, что требование об обязательном ношении масок в общественных местах ущемляют его конституционные права, а также плохо сказываются на его здоровье.
Введенные губернатором Волгоградской области антикоронавирусные меры, Терентьев назвал исполнением пророчества Иоанна Богослова. Термин COVID-19 он вообще счел клеймом на животном. Словами мужчина не ограничился и показал, как именно пришел к такому выводу.
По его мнению, первая часть слова — COW — переводится как корова, а ID — это идентификатор. Таким образом, волгоградец пришел к выводу, что самоизоляция — это симптом психического расстройства.
Суд выслушал Терентьева, но заседание отложил, поскольку истцу нужно правильно оформить все приложенные документы.
Штраф в 400 тысяч
Журналист и блогер Андрей Тюняев теперь обязан выплатить штраф в 400 тысяч рублей за распространение фейковых роликов о коронавирусе.
Речь идет о видео под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие». В нем утверждается, что возбудитель вызывает «болезнь Фейгельсона-Якобсона», существование которой тщательно скрывается. При этом под угрозой в основном евреи.
На YouTube нашли ролик того же автора, в котором говорится, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают органы, чтобы их перепродать для трансплантации.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что информация в видеороликах не соответствует действительности. Более того, они создает угрозу жизни и безопасности граждан.
Следователи завели уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». По версии следствия, распространением таких роликов, автор просто хотел увеличить количество подписчиков.
«Предупреждения» в WhatsApp
В октябре россияне из разных регионов страны через мессенджер WhatsApp и разные соцсети получали сообщения о новом виде преступлений. В них говорилось, что преступники якобы под видом волонтеров ходили по квартирам и раздавали жителям бесплатные маски, которые были пропитаны «химикатом с наркотическим действием». В этих сообщениях указывалось, что когда человек надевает ее и отключается, его квартиру обворовывают.
В МВД России эту информацию опровергли. Там заявили, что она не соответствует действительности и имеет все признаки фейка.
Более того, как выяснилось, это довольно старый фейк, и в Россию он пришел из-за рубежа, а в реальности такая ситуация невозможна.
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Некоторые жители России все еще продолжают утверждать, что коронавируса не существует, и граждан, столкнувшихся с болезнью, такие высказывания, мягко говоря, не радуют. Корреспондент «360» в конце октября специально посетила стационар, где проходят лечение люди с последствиями COVID-19, и узнала все об их самочувствии.