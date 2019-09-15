Superjet сменит название. Пассажиры не запомнят, компаниям все равно

Самолет Sukhoi Superjet 100 может сменить свое название на российское, если будет принято решение о его ребрендинге. Об этом заявил Глава Ростеха Сергей Чемезов. С чем связано желание переименовать самолет — разобрался «360».

РБК анонсировал полное интервью с Чемезовым, в котором тот рассказал о нескольких причинах, по которым может быть проведен ребрендинг. В отрывке приводится одна из них — уход от сильной зависимости от зарубежных деталей в самолете, из-за которых Superjet имеет большие проблемы с сервисным обслуживанием. Самолет долгое время простаивает в ангарах, ожидая иностранные запчасти, а также дорог в обслуживании. Из-за этого средняя стоимость билетов на маршрутах, которые обслуживает Superjet, на 20% больше, чем при полетах в другом самолете.

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Еще одной проблемой, по мнению главы Ростеха, является репутация самолета.

«После катастрофы в Шереметьево очень много было слухов и домыслов по поводу Superjet, все валили на самолет», — отметил он.

А смысл?

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Многие пассажиры после трагедии в аэропорту Шереметьево перестали доверять SSJ. Однако официального решения о том, что именно стало причиной технических неполадок в работе самолета, пока нет, поэтому выводы делать еще рано. Об этом напомнил глава Ростеха во время интервью. Того же мнения придерживается и бывший вице-президент Некоммерческого партнерства «Безопасность полетов» Рафаил Аптуков. В разговоре с «360» он заявил, что смена имени никак не связана с тем, что один из самолетов загорелся во время экстренного приземления в Шереметьево.

«Привязать к трагедии нельзя. Скорее всего, это связано с какими-то коммерческими вещами, а что именно — кто знает. Вспомнить Utair. Откуда вдруг он появился? Была такая авиакомпания „Тюменьавиатранс“. Почему они решили сменить бренд свой? Для привлекательности — и все, больше ничего. Потратили кучу миллионов долларов, но смогли привлечь больше народа», — пояснил он.

Аптуков также отметил, что авиация считается самым безопасным способом передвижения, что подтверждено статистикой. Он также отметил, что и сам Superjet является очень надежным.

«Вы просто статистику гляньте катастроф, инцидентов. Superjet — одна из самых надежных машин. Разбился-то один всего-навсего, и тот на демонстрационных полетах», — сказал он.

Вы помните, на чем летите?

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Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко заявил «360», что это никак не может быть связано с трагедией в Шереметьево по нескольким причинам. Во-первых, плохих ассоциаций с самолетом Sukhoi Superjet 100 у авиакомпаний нет, так как они понимают, что подобной ситуации может рано или поздно оказаться любой самолет. Он отметил, что «авиакомпаниям по-барабану на то, как он называется». А ребрендинг самолета ради его пассажиров, по словам Крамаренко, нецелесообразен, и никто не станет его проводить по этой причине.

«Человек не знает, на чем он летит, как правило. Мало того, процентов 15 пассажиров даже не знает, как называется авиакомпания, я уж не говорю про то, как называется самолет, на котором они летят. Тип самолета и его производитель интересны только для небольшого количества авиагиков, которым все эти шлейфы с происшествиями совсем по-барабану. Адекватные люди, которые летают больше, чем один раз в 10 лет, понимают, что самолетам время от времени свойственно падать. Причем у разных производителей», — пояснил он.

Крамаренко также отметил, что компанию-перевозчика больше волнует организация послепродажного обслуживания, хорошего уровня которой нужно добиваться не переименованием, а другими мерами. Кроме того, он уточнил, что Sukhoi Superjet 100 падает довольно редко.

Ранее «Газета.ru» рассказала, что компания «Гражданские самолеты Сухого», которая входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» не собирается отказываться от производства самолетов Sukhoi Superjet.