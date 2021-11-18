Первый в мире анонимный пункт вакцинации открыли на Украине. Он рассчитан на купивших сертификат и религиозных деятелей

На Украине в Ужгороде открылся первый в мире кабинет анонимной вакцинации. Туда смогут обратиться люди, купившие или подделавшие сертификат о прививке от коронавируса. Услуги кабинета будут полезны и тем, кто по семейным или религиозным причинам хотел бы сохранить в тайне факт вакцинации.

Анонимные фейкологи

Врач-инфекционист Виктор Петров рассказал изданию Zaxid.net, что человек сможет выбрать себе любой псевдоним и ему не придется раскрывать личную информацию. В кабинете будут использовать все препараты, доступные на Украине.

«Относительно количества людей, сделавших прививку, будет вестись учет. В то же время, медицинские работники не будут задавать „лишние вопросы“», — отметил Петров.

Источник фото: Pixabay.

Судя по всему, мера более чем своевременная. По данным инициатора открытия кабинета депутата Закарпатского облсовета Федора Шанду, в регионе уже выявлены более четырех тысяч поддельных сертификатов. Их число стало стремительно расти после введения обязательной вакцинации для госслужащих и работников некоторых сфер.

«Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье», — рассказал Шандор.

Под пиво с косячком

Хроническое упрямство и нежелание вакцинироваться демонстрируют жители разных стран мира. Политикам и здровоохраненияю приходится реагировать соответствующе. Например, губернатор американского Нью-Джерси Фил Мерфи заманивал совершеннолетних граждан на прививочные пункты пивом. Он посулил бесплатную порцию напитка от местной пивоварни каждому, кто получит хотя бы первую дозу вакцины. Ему было о чем беспокоиться — из 8,8 миллионов жителей штата вакцинацию прошли только 3,2 миллиона. Мерфи мечтал добиться хотя бы 4,7 миллиона привитых.

В Вашингтоне и Нью-Йорке совершеннолетних горожан около пунктов вакцинации поджидали волонтеры с самокрутками из марихуаны. Привитым также раздавали спиртные напитки и коктейли.

Источник фото: Pixabay.

В Чикаго парикмахерские, в которых стригутся афроамериканцы, объявили скидочную акцию на 30 долларов (2176 рублей) для вакцинировавшихся. Им предлагали также постричься бесплатно, дарили билеты в парк развлечений Great America и угощали бутербродами.

Власти Калифорнии запустили лотерею Vax for the Win. Разумеется, в ней принимали участие только вакцинированные американцы. По пятницам разыгрывались 50 тысяч долларов, которые получили 15 человек. Гран-при составил 1,5 миллиона долларов. Его выиграли 10 человек.

От квартир до куриц

Этим же путем решили пойти российские власти. Среди вакцинированных разыгрывались квартиры, машины, крупные суммы и гаджеты.

В небогатой Индонезии же, как говорится, чем богаты, — пожилым сельским жителям за вакцинацию выдавали кур. Они совершенно не доверяют правительству, но очень ценят полезную в хозяйстве домашнюю птицу. До объявления в городке Чианджур из 200 жителей привились только 20 человек. После — в провинции Западная Ява ежедневно на вакцинацию стали записываться по 250 человек.

Источник фото: Pixabay.

В Сербии решили не затягивать процесс, и президент страны Александр Вучич пообещал всем привившимся старше 16 лет выдавать по 30 долларов. Деньги смогли получить и те, кто прошел полный курс, и те, кто получил только первую дозу.

Поощрить население гривной решил на днях президент Украины Владимир Зеленский. Он записал видеообращение и пообещал выплатить всем полностью вакцинированным по 38 гривен (104 рубля). Акция стартует 19 декабря. Полученные через приложение «Действие» деньги можно будет потратить на театры, музеи, спортзалы и билеты по внутренним маршрутам.