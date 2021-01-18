Аномальный мороз в тепле. Спасатель и врач рассказали, как избежать переохлаждения

В столичный регион впервые за последние четыре года пришли аномальные морозы. В такую погоду нужно очень внимательно относиться к тому, как одеваться, сколько времени проводить на улице. Рассказываем о главных мерах предосторожности в сильные холода.

В ночь на понедельник температура в Москве опустилась ниже 23 градусов мороза, а в Подмосковье — ниже 30 градусов. Причем аномальные холода сохранятся в регионе еще несколько дней. В таких погодных условиях, отмечают специалисты, нужно внимательно относиться к своему здоровью и одежде.

Как не переохладиться?

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов отметил, что прежде всего важно правильно одеться. Главное правило в морозы — многослойность. Нательная одежда, уверен спасатель, должна быть дышащей, сверху обязательно надевать флисовую толстовку или свитер, только потом зимнюю куртку, шубу или пальто. Застегиваться нужно обязательно в помещении, до выхода на улицу, чтобы под одеждой оказался теплый воздух, а не холодный.

«Обязательно нужно ходить в шапке, потому что через голову наружу уходит очень много тепла, человек может быстро охладиться без шапки и без шарфа. Обязательно нужно иметь перчатки, а иногда и рукавицы. Обувь должна быть теплой», — отметил он.

Не стоит пренебрегать и капюшонами — именно они могут дополнительно защитить так называемую периферийную зону шеи и головы, уверен Халилов. А в ботинки спасатель рекомендует положить дополнительную теплую стельку, чтобы ноги не мерзли, так как основной холод идет именно через подошву, от земли.

Доктор медицинских наук РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко добавил, что в сильные морозы особенно полезно носить на улице защитные маски. По словам Карабиненко, в холодную погоду маска сможет защитить не только от вируса.

«Она согревает воздух, не дает холодному воздуху проникнуть сразу в дыхательные пути», — объяснил врач.

Не стоит забывать и про высокие теплые носки, добавил Карабиненко, ведь ноги (как и голова) могут сыграть ключевую роль в переохлаждении и даже в обморожении.

Открытые участки кожи, уверен спасатель, можно намазать специальными кремами, которые используют альпинисты, чтобы избежать обморожения. Особое внимание стоит обратить на нос, уши, щеки, губы и лоб. Защитные кремы продаются в аптеках и помогут избежать шелушения кожи, ее растрескивания и непосредственно обморожения.

Как согреваться на улице?

По словам спасателя Эдуарда Халилова, крайне важно в мороз не вспотеть на улице. В противном случае процесс переохлаждения существенно ускорится. Тем не менее основной способ согреться — физическая активность. Сама по себе одежда, по его словам, не греет человека, а только защищает от ветра и осадков.

При этом не стоит забывать, что в морозы проблема гололеда становится наиболее актуальной — стоит внимательно следить за тем, чтобы обувь не скользила. Пожилым людям спасатель советует купить трекинговые палки и гулять с ними, так появятся дополнительные точки опоры.

Есть и другие способы сохранить нормальную температуру тела, например, правильно питаться.

«Должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов. Не стоит забывать и про теплую жидкость — чай, кофе, а супчик нужно есть обязательно хотя бы раз в день, чтобы согревать себя еще и изнутри», — отметил Халилов.

Тем, кто долгое время проводит на улице, например продавцам на рынках и дворникам, стоит отдельно продумать дополнительные слои одежды. Вместо перчаток лучше использовать варежки, а на шапке обязательно должны быть уши. Под ноги, если вы долго стоите на месте, лучше подложить деревяшку или хотя бы картонку, а под рукой иметь термос с горячим питьем. При этом употреблять алкоголь на морозе категорически противопоказано, потому что он притупляет восприимчивость организма к холоду и повышает риск переохлаждения или даже обморожения.

Водителям спасатель настоятельно рекомендовал брать с собой термос с горячим сладким чаем с лимоном и имбирем. Даже пара глотков такого напитка поможет быстро согреться.

При этом опасность в холодную погоду может быть не только в возможности переохладиться или получить обморожение, но и в непредсказуемости поведения на дороге. Поэтому Халилов посоветовал не пользоваться на улице наушниками, внимательно смотреть по сторонам, под ноги и вверх и выбирать на зиму яркую одежду со светоотражающими вставками.

Как согреться после улицы?

Эдуард Халилов посоветовал после возвращения с улицы сразу расстегнуться, чтобы теплый воздух попал к телу. Замерзшие конечности ни в коем случае нельзя отогревать под горячей водой. И Халилов, и Карабиненко советуют сначала выпить горячий напиток, а уже потом постепенно отогревать руки и ноги естественным образом.

«Не надо согреваться горячей водой, нужно все делать постепенно: сначала выпить горячей жидкости, чтобы температура внутри тела повысилась, тогда открываются капилляры и начинается нормальное кровообращение в конечностях», — объяснил Карабиненко.

В случае обморожения, объясняют эксперты, участок кожи белеет. Если вы заметили такой признак у себя или у кого-то другого, нужно как можно быстрее вернуться в теплое помещение и начать аккуратно отогревать кожу теплом собственного тела, например, приложив к обмороженному участку теплую ладонь. Не советуют также и растирать замерзшие конечности, чтобы не повредить кожу.