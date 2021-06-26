Аномальные волны тепла будут приходить в Россию все чаще. Эта тенденция растянется на десятилетия

Погода на нашем континенте стала агрессивной. В России уже несколько дней не проходит аномальная жара, а в Чехию пришел торнадо. Каждый природный катаклизм имеет свои корни и свои причинно-следственные связи, и число гидрометеорологических опасных явлений в России сегодня выросло. Прогнозы нельзя назвать утешительными. К концу века, по расчетам, в России, волн тепла будет больше и они будут чаще. Но надо учитывать, что эта тенденция рассчитана на десятилетия.

Торнадо в Чехии

Сильный торнадо прошел в четверг вечером по территории Юго-Восточной Чехии. В восьми населенных пунктах произошли значительные разрушения, погибли не менее трех человек, свыше 200 человек получили ранения.

Торнадо возник на периферии блокирующего антициклона, который стоит над центром Европейской России, объяснил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Для Европы смерчи — это не такое редкое явление, отметил ученый в разговоре с РИА «Новости». «В Чехии был торнадо. Там была и мощная конвекция, и сдвиг ветра. Также отмечается связь торнадо с блокингами», — отметил он.

Чернокульский объяснил, что сейчас на европейской части России стоит блокинг, а Восточная Европа оказалась на его западной периферии. Там повышенный риск возникновения подобных явлений, но это не значит, что обязательно будет торнадо. Вся эта зона, по словам ученого, «бурлит»: подходит более холодный воздух, на стыке тепла и холода начинается подъем.

Повышение температуры в России

Катаклизмов довольно много: это и ветровые нагрузки — ураганы, штормы, торнадо, это и всевозможные гидрологические нагрузки, связанные либо с засухами, либо с ливнями и, в частности, еще с волнами тепла и холода. Об этом рассказал в беседе с «360» кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Каждая из этих напастей имеет свои корни, свои причинно-следственные связи и так далее, поэтому придумать какой-то способ, который объяснял бы все с начала и до конца, нельзя. Это первое Андрей Киселев кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

Также имеется довольно короткий ряд зафиксированных строго наблюдений, которого недостаточно для того, чтобы дать категорические и однозначные ответы.

Но тем не менее, по словам Киселева, надо отметить, что, во-первых, если сравнивать, сколько всяких погодно-климатических, гидрометеорологических опасных явлений в России происходило в конце прошлого века и в последние десятилетия, то это число выросло примерно вдвое.

Причем речь идет исключительно о тех случаях, когда нанесен ущерб либо экономике, либо людям. Таких, мягко говоря, безобидных, их конечно раза в 2-2,5 больше Андрей Киселев кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

Для того, чтобы понять, что происходит, используются климатические модели, объяснил собеседник «360». В них закладывают определенные сценарии того, что будет происходить в ближайшие десятилетия, и просчитывают, что же в результате будет на выходе. В них говорится о том, что, в частности, волны тепла будут учащаться. Но пока, как отметил Киселев, последнее проявление, кроме современного, было в 2010 году. Это происходило существенно мощнее, чем то, что происходит сейчас, по крайней мере пока, отметил Киселев.

При этом он подчеркнул, что это не то, что у нас из года в год обязательно должно иметь место, но время от времени случается.

Также надо понимать и то, что у нас очень большая территория, на которой самые разные типы климата — от горного до морского, от субарктического до континентального, объяснил Киселев. Также разный рельеф, и для каждых условий все свое. Он отметил, что нельзя это все «под одну гребенку чесать». Но, в общем, тенденция такая, что к концу века в частности волн тепла будет больше, но они будут чаще.

Я не утверждаю, что они обязательно будут сильнее в смысле абсолютных значений температуры, этого я не знаю, а вот то, что они будут чаще, — это показывают расчеты Андрей Киселев кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

Это приводит еще к одной важной мысли, отметил собеседник «360». Долгое время всякие противоборства антропогенным изменениям климата сводились к смягчению последствий, но с некоторых пор пришло понимание, что с этим нам жить, то есть как бы мы ни старались, очень быстро ситуация не изменится. И в результате придется жить в тех условиях, которые есть, а климатической системе понадобится довольно много времени, чтобы это переварить и как-то на это отреагировать, объяснил Киселев.

Поэтому, по его словам, все страны, которые подписали Парижское соглашение, обязуются выработать план на ближайшее — современное — время и ближайшую перспективу о том, как надо адаптироваться к изменяющимся условиям, в частности опасным явлениям.

На самом деле это, конечно, более широкая проблема, отметил Киселев, потому что повышение температуры ведет к таянию вечной мерзлоты, а у нас 2/3 территории находится в вечной мерзлоте. Также он отметил, что подъем уровня Мирового океана за счет расширения воды и таяния ледников тоже проблема для низинных территорий. По словам Киселева, конечно, это можно отложить в долгий ящик в некотором смысле. То есть даже вечная мерзлота не рухнет в течение нескольких часов или дней. Но вот такие проявления, как сильная жара, после которой теоретически могут последовать пожары, — «это вот насущная проблема, не вообще, а сиюсекундная».

Все расчеты, которые делаются, говорят в пользу того, что будет повышение температуры, заметил Киселев. При этом он напомнил, что российский подъем температуры происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем средний в мире. Эта тенденция сохранится на десятилетия, отметил собеседник «360».