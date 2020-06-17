Аномальная жара уйдет, но скоро вернется. Как не получить солнечный удар и обезопасить свое здоровье

Несмотря на прогнозы синоптиков, аномальная жара не ушла из Москвы после 12 июня. Она останется еще на несколько дней, и будет периодически возвращаться, а значит пенсионерам, детям и людям с хроническими заболеваниями стоит уделять тщательное внимание своему здоровью. Увеличиваются риски и для пациентов, которые переболели COVID-19. «360» выяснил, когда придет долгожданная прохлада и как защитить себя от солнечного удара.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «360», что для средней полосы жарой считается погода, при которой температура поднимается выше +30 градусов. За последние дни синоптики зафиксировали такие показатели дважды — 11 и 16 июня. Это аномальные значения для июня — оптимально температура не должна превышать +23-25 градусов. Сегодня же она была выше нормы на 5-6 градусов, что считается большой положительной аномалией для средних широт.

«Завтрашний день будет еще более жарким, потому что мы находимся на западной периферии антициклона. У нас особого и ветра нет, идет значительная солнечная инсоляция, а июньское солнце — оно жаркое, поэтому температура вот так повышается», — пояснила Позднякова.

Жара уйдет, но скоро вернется

Однако такая жара продлится всего несколько дней — уже во второй половине дня 18 июня небо затянут кучевые облака. Метеоролог отметила, что в это время в столице возможны даже грозы, а температура постепенно пойдет на спад.

Жара по-настоящему спадет только в воскресенье, потому что у нас произойдет смена антициклонов. Один антициклон уйдет, между ними будет лежать холодный фронт, из-за которого к нам придет порция относительной прохлады Татьяна Позднякова.

На воскресенье синоптики прогнозируют температуру не выше +23-25 градусов. На следующей неделе показатели могут снизиться еще сильнее — во вторник днем будет не больше +20 градусов тепла.

«Но и это ненадолго, потому что новый антициклон придет — он сначала принесет нам порцию прохлады, но потом продолжит двигаться на восток. И мы вновь попадем в его западную жаркую периферию», — отметила синоптик, пояснив, что жаркая погода будет периодически сменяться той температурой, которая свойственна для июня.

Меньше прохлады — больше заболеваний

Кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал «360», что повышение температуры воздуха влияет на нарушение термообмена. В первую очередь это коснется детей, у которых терморегуляция несовершенна. Пострадают также пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Особое внимание своему здоровью должны уделять пациенты, которые недавно перенесли коронавирусную инфекцию. COVID-19 бьет по сосудам и повышает свертываемость крови, поэтому такие люди сейчас подвержены осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Изменения, которые появились в организме из-за коронавируса, сохраняются не одну неделю — по некоторым данным, они могут длиться несколько месяцев.

Из-за жары увеличится количество сосудистых реакций, которые связаны с повышением давления. Вырастет и число реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, связанных с обострение ишемической болезни сердца.

Высокий риск инсультов, особенно при резких испугах и резких сменах давления. Поэтому нельзя делать резких движений, нельзя заниматься пранками, как многие любят делать — пугать людей, потому что во время такой жары сосуды находятся в напряжении Евгений Тимаков.

Вода и полотенце спасут при солнечном ударе

Чтобы не допустить солнечного удара, необходимо гулять только в тени, подчеркнул Тимаков. На улицу всегда нужно брать полотенце, который можно смочить, и 1,5-литровую бутылку воды. На жаре необходимо постоянно пить — как ребенку, так и взрослому.

Если появились первые симптомы солнечного или теплового удара, нужно немедленно уйти в тенек, выпить воды, а затем смочить полотенце и обмотать им голову. О перегреве организма сигнализирует малейшее изменение состояния — головокружение, небольшая тошнота, круги перед глазами. У маленьких детей оно может проявляться также в нарушении поведения, дискомфорте, дополнительных капризах, плаче или немотивированной апатии.

Должна быть вентиляция — нельзя находиться в душных замкнутых помещениях. Нельзя долго гулять, не контролируя температуру тела. Запрещены повышенные физические нагрузки — днем нельзя заниматься спортом, это нужно делать обязательно в прохладную погоду Евгений Тимаков.

Пожилые люди должны вести размеренный образ жизни, в самую жару вообще не покидать дом. Выходить на улицу можно или рано утром, или поздно вечером, когда не жарко, а прохладно. При этом нужно стараться гулять после дождя, если он будет; желательно, чтобы был ветерок. Дома, если есть возможность, включать кондиционер. Пенсионерам желательно гулять в паре, чтобы второй человек мог помочь при необходимости. Тепловой удар может наступить незамедлительно, очень быстро и резко, и человек просто потеряет сознание. При этом ему будет некому помочь, а прохожие не смогут сразу понять, почему ему стало плохо.

«Самое основное — это прохлада, движение воздуха, а также ограничение резких движений, стрессов и испугов. Чтобы защититься от солнечного удара, не стоит посещать замкнутые помещения. Ходить гулять тогда, когда нет активного солнца — рано утром или вечером, передвигаться в тенечке», — заключил врач.