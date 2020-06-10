Аномальная жара диктует свои правила. Избежать перегрева поможет не только питье воды

В московском регионе установилась аномальная жара. Столбики термометров зашкаливают даже в тени, а на солнце — вообще натуральное пекло. Рассказываем, как легче справиться с летним зноем и избежать теплового удара.

Тепловой удар

Чтобы не получить солнечный удар, достаточно просто помнить о головном уборе, рассказал «360» начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко. С тепловым — сложнее. Он может возникнуть не только под палящими лучами, но и в душном и непроветриваемом помещении.

«Первыми симптомами теплового удара, предшествующими потере сознания, являются головокружение, головная боль, общая слабость организма, бледность или, наоборот, покраснение лица и жажда. Развитие удара очень скоротечно, поэтому пострадавший не может оказать себе помощь самостоятельно», — подчеркнул Крикуненко.

Пострадавшему нужно вызвать врачей и перенести его в прохладное место или тень. Напоить водой, положить на голову влажную ткань, поливать локти и подколенные сгибы водой. Важно помнить, что если вовремя не оказать помощь при тепловом ударе, человек может потерять сознание и даже умереть.

Как избежать перегрева?

В особой группе риска находятся пожилые люди, малыши, и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Хотя жара может навредить здоровью и самочувствию любого человека.

Чтобы этого избежать, по возможности лучше оставаться в помещении под кондиционером и поменьше находиться под палящим солнцем. Выбирать свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей — хлопка, льна и так далее. Не забывать о головном уборе.

Зарядку, тренировки, пробежки, садово-огородные работы и другую физическую активность стоит перенести на раннее утро или вечер. А в течение дня нужно стараться принимать прохладный душ. Он придаст сил и поможет организму наладить теплорегуляцию. С особым вниманием сотрудник МЧС рекомендовал подойти к организации поездок на авто.

«Обязательно охлаждайте автомобиль перед поездкой и не оставляйте детей и домашних животных в салоне без присмотра», — заключил он.

Меняем рацион

В жару необходимо отказаться от соленых, копченых и жирных продуктов. Во-первых, они и при нормальной температуре тяжело перевариваются. Во-вторых, задерживают жидкость и способствуют образованию отеков. Как и десерты со сладкими напитками, от которых тоже лучше отказаться.

«Из-за отеков возникает большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему и нарушается венозный отток в нижних конечностях. Может даже развиться варикозная болезнь», — пояснила врач-диетолог Дарья Русакова.

Заменить «вредности» лучше сезонными овощами и фруктами, которые появились на прилавках магазинов. К ним нужно добавлять нежирные мясо, птицу, рыбу, кисломолочные продукты: творог, кефир, йогурты без добавок, ряженку. Желательно питаться дробно — основные завтрак, обед, ужин и пара легких перекусов между ними. Такое питание способствует насыщению, не перегружает ЖКТ и печень и помогает избежать чувства голода.

В жару количество потребляемой в сутки жидкости, включая ту, что содержится в супах или фруктах, необходимо увеличить на 0,5 литра. Или даже больше, если человек сильно потеет либо занимается спортом. Напитки должны быть несладкими: вода, чай, кофе, морсы или компоты без сахара.

В течение дня нужно пить по требованию. Но нежелательно употреблять много жидкости на ночь. Иначе человек будет просыпаться, чтобы сходить в туалет. А утром встанет разбитым.

Группы риска

Помимо отказа от сладких и соленых продуктов, склонным к отекам людям с заболеваниями почек нужно контролировать содержание белка в рационе.

«Если такие люди будут употреблять слишком много или слишком мало белка, это тоже будет способствовать задержке жидкости. Острые и пряные продукты тоже нарушают работу мочевыделительной системы», — добавила Русакова.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями дополнительно нужно следить за калорийностью рациона. Лишний вес серьезно увеличивает нагрузку на кровеносную систему.

«Нужно избегать простых углеводов, колбасных изделий и полуфабрикатов. Эти продукты содержат много соли, усилителей вкуса и добавок, которые удерживают влагу», — подытожила врач.