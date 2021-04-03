В российском отряде космонавтов Роскосмоса есть только одна девушка. Анна Кикина в детстве не мечтала полететь в космос, но смогла стать профессионалом. Она рассказала «360» о подготовке женщины-космонавта, отношении близких к ее профессии и дала советы тем, кто хочет отправиться в космос.

Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса:

«Поблажек на этом пути нет»

Космонавт-женщина реализует свою программу в той же степени, что и космонавт-мужчина. Женщина на борту — это, в первую очередь, профессионал, выполняющий поставленные задачи. В наше время все космонавты — универсалы и не делятся на испытателей и исследователей, как раньше.

И мужчины, и женщины должны успешно сдавать экзамены, иметь соответствующие высоким требованиям теоретические знания и регулярно тренироваться, оттачивая приобретенные навыки и отрабатывая новые. Подробный список требований к претендентам представлен на сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов.

Поблажек на этом пути ни для кого нет, все в равных условиях. Каждый претендент в отряд космонавтов проходит одни и те же испытания при отборе, потому что условия в космосе для всех едины.

Изнурительный отбор

Помимо психологического освидетельствования и экзамена на профессиональную пригодность будущий космонавт при отборе должен продемонстрировать хорошо развитые физические качества, такие как выносливость, скорость, а также ловкость и координацию.

Самые серьезные требования, конечно, предъявляются к состоянию здоровья. Организм просматривается досконально, поэтому важно его регулярно тренировать и в целом вести здоровый образ жизни. Значительная часть допущенных до медицинского отбора претендентов, к сожалению, не проходят его до конца Анна Кикина.

К примеру, медицинские работники проверяют вестибулярную устойчивость. Невесомость возникает на орбите и сопровождает экипаж во время всего полета. Человек находится в непривычном для него состоянии, которое сложно представить в повседневной жизни, и оно может оказывать нежелательный эффект на организм и даже стать причиной космической болезни (головокружение, слабость, головные боли, тошнота). Чтобы облегчить эти симптомы, существуют разные методики.

Например, в Центре подготовки космонавтов для тренировки вестибулярной устойчивости используются тренажеры, один из которых — кресло КУКа (кресло ускорения Кориолиса), которое вращается вокруг продольной оси. Оно используется во время отбора в отряд, для тренировки и укрепления вестибулярного аппарата и при регулярных прохождениях медицинских освидетельствований космонавтов. Первый раз испытуемый на протяжении 10 минут вращения кресла совершает наклоны головы влево вправо, а во вторые 10 минут — наклоны туловищем до горизонтального положения и обратно — это один из критериев отбора, единый для всех.

Источник фото: Роскосмос

Процесс прохождения отбора в отряд космонавтов довольно изнурительный. Он требует от тебя максимальной собранности, внимательности, концентрации, сосредоточения всех твоих сил. Ты должен показать все лучшее, что у тебя есть — на каждом из этапов. Отбор действительно отбирает много сил, но для этого ты его и проходишь, чтобы выложиться, показать результаты на максимум!

Нюанс профессии

Муж уважает профессию и мой выбор, поддерживает меня на моем пути. Я не думаю о долгой разлуке в полете с точки зрения томительных ожиданий. Время будет заполнено работой, пока я сосредоточена на ней, готовлюсь на Земле для качественного ее выполнения в космическом полете. Временная разлука с близкими — это нюанс профессии, через это проходят все космонавты.

Путь в космос

Однозначно стоит идти в космонавты, если к этому есть интерес! Прежде всего, нужно осознавать, что в космосе многие привычные в жизни на Земле дела придется оставить, перестроиться и жить в новых удивительных условиях вместе с другими членами экипажа. А еще нужно понимать, что в космос мы отправляемся на длительный срок и проводим свое время далеко от родных и близких людей, от привычной обстановки и природы. К этому тоже нужно быть готовой.

Чтобы стать космонавтом, девочке нужно прежде всего начать с мысли об этом. Понимать всю деятельность космонавта, профессиональный спрос с него. Наложить это понимание на себя и прислушаться к своему голосу, что он говорит: есть ли совпадение, ты ли деталь этого механизма? Если решение сформировано, то стоит выяснить критерии и требования к претендентам для отбора в отряд, исходя из которых двигаться в этом направлении.

У меня, например, с малых лет не было мечты стать космонавтом. А вот если бы у меня в детстве была кукла Barbie-космонавт, то наверняка в моей голове идея стать космонавтом зародилась бы еще тогда, и я бы себя видела в этой профессии, шла бы к ней, не отвлекаясь. Мне очень приятно, что легендарный бренд Barbie подготовил куклу по моему образу и тем самым показывает девочкам, что они могут стать теми, кем мечтают быть, выбирать себя любой!

Источник фото: Роскосмос

Разумеется, без усилий результатов достичь не получится. Важно с раннего возраста хорошо учиться в школе и затем получить высшее образование, следить за своей физической формой и заниматься спортом, быть активной и целеустремленной, творчески развивать себя, быть добропорядочным и надежным человеком. Все это поможет тебе в подготовке к выбранной профессии!

Сегодня в космонавты берут только с высшим и желательно техническим или летным образованием. А еще я бы посоветовала читать захватывающие книги, в которых приключения уносят читателя в новый неизведанный мир и открывают новые горизонты для полета мыслей, это интересно.

Главное, вставая на этот путь, действительно мечтать о космосе. Девочки, не бойтесь мечтать! Именно поэтому я разделяю посыл «Ты можешь быть кем захочешь», потому что на примере успешных женщин она показывает, что каждая девочка может достичь любых вершин, которых она пожелает. Любых, какие выберете и куда уверенно пойдете! И еще, если вы мечтаете полететь в космос, чаще представляйте себе его и себя в нем. Он совершенно точно удивительнее, чем кажется на первый взгляд!