Анджелину Джоли и актрису из «Мира Дикого Запада» заставили полюбить друг друга. Правда, только в СМИ

Анджелина Джоли закрутила роман с бывшей подругой Мэрилина Мэнсона? Так посчитала иностранная пресса, утверждающая, что одинокая актриса начала встречаться с Эван Рейчел Вуд — звездой сериала «Мир Дикого Запада». Разница в возрасте знаменитостей 12 лет. Пока эта новость не выглядит правдивой, тем более что Вуд отреагировала на сообщение о романе с удивлением.

О лесбийской связи Джоли и Вуд сообщил сайт Woman`s Day. Журналисты утверждали, что женщины познакомились в студии Disney — тогда Джоли снималась в фильме «Малефисента: Владычица тьмы», а Вуд была голосом, который слышала одна из главных героинь мультфильма «Холодное сердце 2» Эльза в начале ленты. Вуд исполняет песню All is Found и Show Yourself. За эти композиции певица попала в список Billboard Hot 100 — еженедельный хит-парад наиболее популярных в США композиций.

Брэд Питт впервые рассказал о разводе с Анджелиной Джоли Подробнее

Woman`s Day пообщался с неким мужчиной, близким к окружению Джоли. Он заявил следующее: «Эван всегда ее привлекала. Эван тоже по‑хорошему дикая — она экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее большой личный опыт. Речь не только о сексуальном влечении. Вуд привлекает ее как личность». Источник добавил, что якобы 10 лет назад между Джоли и Вуд появилась искра, но тогда у обеих были постоянные партнеры.

О «дикости» Вуд, может, спорить нет смысла, ведь она 10 лет назад встречалась с рокером Мэрилином Мэнсоном. А он жесткий.

То, что новость о романе актрисы и певицы — фейк, попытались доказать журналисты сайта Gossip Cop. Одним из аргументов был тот, что Джоли и Вуд не виделись с 2009 года — тогда они встретились на вручении премии Гильдии киноактеров США и сделали фотографию. Если бы между ними возникли чувства, то вряд ли они смогли бы скрывать их на протяжении 10 лет.

Более того, сама Вуд на своей страничке в соцсетях выразила искреннее удивление, что у нее роман со звездой «Малефисенты» и бывшей женой Брэда Питта.

«Я попала в [список] Billboard Hot 100 и встречаюсь с Анджелиной Джоли? Ну и денек», — говорится в сообщении.

Фанаты Джоли не удивились, что у актрисы некие отношения с другой женщиной. Слухи о внезапной смене сексуальной ориентации звезды мгновенно померкли на фоне сообщений о проблемах с гендерной идентификации у двух ее дочерей.

13-летняя дочь Джоли с детства считала себя мальчиком и недавно стала Джоном. Раньше девочку звали Шайло, но она сменила имя во всех документах. С раннего возраста она считала себя ребенком мужского пола и просила обращаться к ней по мужскому имени. Она пьет гормональные таблетки, чтобы больше походить на мальчика, а через три года — в 16 лет — собирается сделать операцию по смене пола. Что Джоли, что Питт всегда поддерживали выбор своих детей.

Вслед за старшей сестрой вторая дочь голливудской знаменитости — 11-летняя Вивьен — стремится стать похожей на мальчика.

Белокожий ребенок справа — Вивьен, а слева от нее — Шайло, а точнее, уже Джон.