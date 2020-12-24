«Житель Подмосковья должен чувствовать перемены». Андрей Воробьев — о ковиде, закрытых свалках и уроках года
Новый год
Андрей Воробьев рассказал, что в этом году 31 декабря для жителей Подмосковья станет выходным днем.
«Я подписал постановление, по которому 31 декабря считается выходным днем. Эта рекомендация прозвучала на Госсовете от нашего президента [Владимира Путина], и нами она с большим удовольствием — и, уверен, к радости всех жителей — исполнена», — отметил он.
Такое решение позволит всем спокойно подготовиться к празднованию главной ночи в году. Воробьев отметил, что Новый год в России всегда отмечают особенно — каждый человек надеется, что следующий год принесет радость и победы, а также исполнит все мечты и обязательно станет лучше уходящего.
«Конечно, этот год, мы понимаем, был очень сложным. Но все равно есть надежда, что следующий обязательно будет лучше, что все нормализуется и мы вернемся к нормальной жизни», — подчеркнул глава региона.
Коронавирус
Губернатор отметил, что в начале года, когда появились первые новости про заражения коронавирусом в Китае, никто не верил, что инфекция будет серьезной. Все думали, что она где-то далеко, и никогда не коснется именно их. Но пандемия внесла коррективы в жизнь каждого человека, повлияла на экономику и изменила привычный мир.
Пандемия потому так и называется пандемией — всемирная инфекция, которая заставляет всех нас содрогаться. Вы посмотрите, что происходит в Великобритании. Уже сейчас осень, буквально перед нашей встречей Италия — очень жизнелюбивая нация, как мы знаем, — полностью уходит на карантин
Губернатор отметил, что с самого начала Подмосковье получало серьезную поддержку президента — транши, помощь с лекарствами, консультации, а также все, что связано с обустройством временных госпиталей. Все это имело критически важное значение.
Чему научила пандемия?
Пандемия принесла много проблем, но смогла многому научить Московскую область, особенно — систему здравоохранения. С появлением коронавируса региону пришлось оперативно менять привычные и проверенные схемы работы с пациентами на новые.
«Скорая помощь, неотложная помощь — мы модернизируем, усиливаем это звено. Как и прежде, очень большая нагрузка на поликлиническое звено, запредельная. И в сезоны гриппа и ОРВИ — это весна и осень, захватывает зиму. Но сейчас инфекция — вы понимаете, что происходит в поликлиниках», — рассказал Андрей Воробьев.
Сейчас регион работает над жалобами жителей — чаще всего они недовольны проблемами при записи к врачам, а также перегруженностью поликлиник. Справиться с этим поможет телемедицина. С ее помощью получится не только повысить компетенцию рекомендаций, которые позволят человеку вылечиться, но и решить проблемы в удаленных территориях, где сложно оказать высококачественную медпомощь.
Могут ли закончиться койки?
Андрей Воробьев рассказал, что в один из дней в начале мая у него появилась мысль, что Подмосковье не сможет справиться с коронавирусом.
«У нас оставалось на все Подмосковье 123 койки. У нас пациентов госпитализировали из Коломны в Солнечногорск. Легче долететь до сибирского города, чем доехать из Коломны в Солнечногорск. Не было коек», — отметил он.
Вот это было страшно. Страшно, потому что оставалось только молиться и смотреть, где еще мы можем открыть дополнительные койки
Чтобы получить дополнительные места и найти специалистов для работы с ковидными пациентами, весной в Подмосковье пришлось практически полностью остановить плановую помощь — даже по серьезным заболеваниям сердца или онкологии. Сейчас с этими проблемами удалось справиться. В регионе сохраняется до 90% плановой помощи, а количество свободных коек измеряется в тысячах. Это удалось сделать в том числе за счет временных госпиталей, которые принимают на себя большую нагрузку.
В Московской области сейчас развернуты 19 600 коек, из них заняты в районе 12 300 — это лишний раз подтверждает, что Минздрав и врачи работают в экстремально сложном режиме.
«Койки мы приготовили, они есть. Это не просто койки, это кислород, питание, медикаменты. Самое главное — это врачи. В этом году нам очень существенно, заметно помогло Министерство обороны», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Вакцинация в Подмосковье
Губернатор отметил, что коронавирус может победить только вакцина. Поэтому главная задача Подмосковья — получить ее в достаточном количестве и предоставить возможность сделать прививки тем, кто еще не переболел.
Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг — пока это доступно только отдельным категориям граждан, которые входят в группы риска.
Нам нужно привить четыре миллиона человек. Да, кто-то уже переболел, но все равно эта цифра большая. Мы справимся, я в этом не сомневаюсь
«Пункты готовы, электронная запись готова. Мы максимально включены в эту работу. Но производителям нужно время, чтобы наработать. Технология такова, что вакцина еще отлеживается. Поэтому ждем, надеемся, ну и тем временем держим ухо востро», — отметил губернатор.
При этом Андрей Воробьев отметил, что не сделал бы ничего по-другому. Он напомнил, что региону своевременно помогали и федеральное правительство, и бизнесмены. Кроме того, Подмосковье вовремя доставало нужные для пациентов лекарства.
Ничего не было возможно сделать иначе. Карантин, весенние ограничения — все это дало результат
Коронавирус и обманутые дольщики
Несмотря на то, что пандемия сильно повлияла на все аспекты жизни, предоставление жилья обманутым дольщикам, а также расселение аварийного и ветхого жилья продолжится по плану. Андрей Воробьев подчеркнул, что этот вопрос стоит у него на жестком контроле, и Подмосковье по поручению президента планирует решить его до 2023 года.
«У нас было 107,5 тысячи дольщиков. Сейчас не выданы ключи порядка 40 тысяч. Этот год и предыдущий мы выдавали почти по 20 тысяч, 19 тысяч ключей. Этим темпом будем идти дальше. У нас есть твердое намерение и твердое понимание, что каждый, кто заплатил и пострадал от недобросовестных застройщиков» доложен получить или деньги или квартиру», — отметил он.
Я персонально этой темой занимаюсь. Если скажу, что каждый день, то точно не совру. Объясню почему — кроме достройки, нужно еще зарегистрировать все, нужно, чтобы было благоустройство, чтобы рядом были школа, детский сад
Что будет с экономикой в 2021 году?
Подмосковье не собирается ждать у моря погоды.
«Мы не ждем, мы действуем. Мы привлекаем новые предприятия, они открываются. Приглашаем налоговых резидентов. Многие предприятия совершают экспансию и на мировые рынки, растет экспорт. Поэтому мы работаем для того, чтобы больше были наши возможности», — отметил он.
По словам Воробьева, власти хотят и должны развивать территорию.
«Более 70 городов крупных и 50 поменьше в Подмосковье — каждый населенный пункт нуждается во внимании, потому что там живет человек. Наш дорогой, любимый житель Подмосковья должен чувствовать перемены. Если его спросить, когда он выходит на улицу, что-нибудь делает для тебя власть? Он должен сказать — „да“», — подчеркнул губернатор.
Подмосковье без свалок
24 декабря в Московской области закрылась последний полигон — речь идет о свалке «Лесная» в Серпухове. Теперь их все будут рекультивировать: на сегодняшний день работы на 10 полигонах уже выполнены, еще на семи — продолжают идти. Кроме того, в разработке находится процесс рекультивации 11 свалок, в том числе «Ядрово» в Волоколамске.
«В первую очередь „Ядрово“ и „Лесную“ будем рекультивировать. Почему? Они долгое время приносили беспокойство жителям, мягко скажу. Поэтому справедливое требование сейчас не просто закрыть, что само по себе радует, но и рекультивировать их. Причем это полигоны с активным выделением различных запахов, поэтому там будет дегазация. И новых, и старых карт», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Что будет с мусором?
Вместо закрытых свалок в Московской области заработали 11 современных комплексов по переработке отходов. Они сепарируют органику и отбирают чистые фракции. Работа происходит за счет автоматизированных линий.
Комплексы работают, захоронение идет только так называемых хвостов. А с 2023 года мы уже увидим первые два завода, которые, по сути, обеспечат нулевое захоронение. Сейчас они строятся, это первые современные такого типа заводы ХХI века
Решается вопрос и с нелегальными свалками — специально для этого с первого квартала 2021 года вводится система тотального контроля за строительным мусором.
«Уже работают у нас больше 200 фотоловушек, уже активные жители помогают нам, чтобы не было несанкционированного сброса. Я уверен, в 2021 году тему строительного мусора, мусора в лесах окончательно закроем. В следующем году будем очень активно работать, чтобы с этой темой справиться. И я не вижу причин, почему бы это не получилось», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Благоустройство
Андрей Воробьев отметил, что сейчас у жителей Подмосковья востребованы общественные пространства. Регион приводит в порядок парки, скверы и лесные массивы, которые раньше были заброшены — на это нужны огромные ресурсы. Но жителям региона важно жить здесь и сейчас, безопасно и комфортно гулять.
Мы программу благоустройства поставили на одно из ключевых мест. Более того, мы наверное единственный регион, где существует Министерство по благоустройству
Ежегодно Московская область облагораживает порядка 24 парков — и делает это в соответствии с желаниями жителей. Они сами решают, нужна ли спортивная или детская площадка, увеселительные мероприятия или что-то другое. Сейчас в каждом городе есть комфортные места для прогулок.
«Но мы должны двигаться дальше, мы должны этому уделять внимание, а значит должны сконцентрировать ресурс. Поэтому делаем все, чтобы пространство радовало глаз», — подчеркнул глава региона.
Московская область активно строит школы и детские сады, потому что жителей в регионе становится все больше.
В этом году в Подмосковье сдадут 36 школ.
«Мы строим. Решаем проблемы. Мы знаем, где кричащие проблемы, где мы выдали ключи нашим дорогим жителям. <…> Мы понимаем проблемы, нам нужны ресурсы. Нам нужна экономика. И вот этому мы уделяем определяющее значение», — подчеркнул он.
Дороги и МЦД
Жителям важно не только благоустроенное пространство, но и комфортное перемещение. В 2020 году в Подмосковье заработает практически весь ЦКАД.
«По факту мы видим, как загружен МКАД. И стратегическая задача — этим кольцом вывести грязный, крупногабаритный транспорт. Те самые траки, которые тебе продыху не дают. Если они уйдут на ЦКАД — а они уйдут — это станет уже заметным результатам, определенной победой в транзитном транспорте», — подчеркнул он.
Однако жители пользуются не только автомобилями, но и общественным транспортом, в котором тоже важен комфорт.
«МЦД — наш проект с Москвой, проект, который поддержал президент, огромное федеральное финансирование. Вся эта красота, скорость, комфорт стала возможной благодаря большим инвестициям. Пригородное сообщение каждый год растет. <…> Это очень знаковый проект. Неслучайно с первого дня его сопровождает президент», — отметил Андрей Воробьев.
Одним из показателей комфорта является отсутствие кучи транспортных карт для проезда на электричках, метро или автобусах. Для этого власти Москвы и Подмосковья решили объединить карты «Тройка» и «Стрелка» в одну.
«На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение для того, чтобы люди могли пользоваться одной картой, где бы то ни было в московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают», — подчеркнул губернатор.