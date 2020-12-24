Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью Станиславу Натанзону на «360» подвел итоги уходящего года. В эфире обсудили ковид, закрытие свалок, выходной 31 декабря и уроки этого года. Главное — в материале «360».

Новый год

Андрей Воробьев рассказал, что в этом году 31 декабря для жителей Подмосковья станет выходным днем.

«Я подписал постановление, по которому 31 декабря считается выходным днем. Эта рекомендация прозвучала на Госсовете от нашего президента [Владимира Путина], и нами она с большим удовольствием — и, уверен, к радости всех жителей — исполнена», — отметил он.

Такое решение позволит всем спокойно подготовиться к празднованию главной ночи в году. Воробьев отметил, что Новый год в России всегда отмечают особенно — каждый человек надеется, что следующий год принесет радость и победы, а также исполнит все мечты и обязательно станет лучше уходящего.

«Конечно, этот год, мы понимаем, был очень сложным. Но все равно есть надежда, что следующий обязательно будет лучше, что все нормализуется и мы вернемся к нормальной жизни», — подчеркнул глава региона.

Коронавирус

Губернатор отметил, что в начале года, когда появились первые новости про заражения коронавирусом в Китае, никто не верил, что инфекция будет серьезной. Все думали, что она где-то далеко, и никогда не коснется именно их. Но пандемия внесла коррективы в жизнь каждого человека, повлияла на экономику и изменила привычный мир.

Пандемия потому так и называется пандемией — всемирная инфекция, которая заставляет всех нас содрогаться. Вы посмотрите, что происходит в Великобритании. Уже сейчас осень, буквально перед нашей встречей Италия — очень жизнелюбивая нация, как мы знаем, — полностью уходит на карантин Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что с самого начала Подмосковье получало серьезную поддержку президента — транши, помощь с лекарствами, консультации, а также все, что связано с обустройством временных госпиталей. Все это имело критически важное значение.

Источник фото: телеканал «360»

Чему научила пандемия?

Пандемия принесла много проблем, но смогла многому научить Московскую область, особенно — систему здравоохранения. С появлением коронавируса региону пришлось оперативно менять привычные и проверенные схемы работы с пациентами на новые.

«Скорая помощь, неотложная помощь — мы модернизируем, усиливаем это звено. Как и прежде, очень большая нагрузка на поликлиническое звено, запредельная. И в сезоны гриппа и ОРВИ — это весна и осень, захватывает зиму. Но сейчас инфекция — вы понимаете, что происходит в поликлиниках», — рассказал Андрей Воробьев.

Сейчас регион работает над жалобами жителей — чаще всего они недовольны проблемами при записи к врачам, а также перегруженностью поликлиник. Справиться с этим поможет телемедицина. С ее помощью получится не только повысить компетенцию рекомендаций, которые позволят человеку вылечиться, но и решить проблемы в удаленных территориях, где сложно оказать высококачественную медпомощь.

Могут ли закончиться койки?

Андрей Воробьев рассказал, что в один из дней в начале мая у него появилась мысль, что Подмосковье не сможет справиться с коронавирусом.

«У нас оставалось на все Подмосковье 123 койки. У нас пациентов госпитализировали из Коломны в Солнечногорск. Легче долететь до сибирского города, чем доехать из Коломны в Солнечногорск. Не было коек», — отметил он.

Вот это было страшно. Страшно, потому что оставалось только молиться и смотреть, где еще мы можем открыть дополнительные койки Андрей Воробьев.

Чтобы получить дополнительные места и найти специалистов для работы с ковидными пациентами, весной в Подмосковье пришлось практически полностью остановить плановую помощь — даже по серьезным заболеваниям сердца или онкологии. Сейчас с этими проблемами удалось справиться. В регионе сохраняется до 90% плановой помощи, а количество свободных коек измеряется в тысячах. Это удалось сделать в том числе за счет временных госпиталей, которые принимают на себя большую нагрузку.

Источник фото: телеканал «360»

В Московской области сейчас развернуты 19 600 коек, из них заняты в районе 12 300 — это лишний раз подтверждает, что Минздрав и врачи работают в экстремально сложном режиме.

«Койки мы приготовили, они есть. Это не просто койки, это кислород, питание, медикаменты. Самое главное — это врачи. В этом году нам очень существенно, заметно помогло Министерство обороны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что коронавирус может победить только вакцина. Поэтому главная задача Подмосковья — получить ее в достаточном количестве и предоставить возможность сделать прививки тем, кто еще не переболел.

Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг — пока это доступно только отдельным категориям граждан, которые входят в группы риска.

Нам нужно привить четыре миллиона человек. Да, кто-то уже переболел, но все равно эта цифра большая. Мы справимся, я в этом не сомневаюсь Андрей Воробьев.

«Пункты готовы, электронная запись готова. Мы максимально включены в эту работу. Но производителям нужно время, чтобы наработать. Технология такова, что вакцина еще отлеживается. Поэтому ждем, надеемся, ну и тем временем держим ухо востро», — отметил губернатор.

При этом Андрей Воробьев отметил, что не сделал бы ничего по-другому. Он напомнил, что региону своевременно помогали и федеральное правительство, и бизнесмены. Кроме того, Подмосковье вовремя доставало нужные для пациентов лекарства.

Ничего не было возможно сделать иначе. Карантин, весенние ограничения — все это дало результат Андрей Воробьев.

Коронавирус и обманутые дольщики

Несмотря на то, что пандемия сильно повлияла на все аспекты жизни, предоставление жилья обманутым дольщикам, а также расселение аварийного и ветхого жилья продолжится по плану. Андрей Воробьев подчеркнул, что этот вопрос стоит у него на жестком контроле, и Подмосковье по поручению президента планирует решить его до 2023 года.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас было 107,5 тысячи дольщиков. Сейчас не выданы ключи порядка 40 тысяч. Этот год и предыдущий мы выдавали почти по 20 тысяч, 19 тысяч ключей. Этим темпом будем идти дальше. У нас есть твердое намерение и твердое понимание, что каждый, кто заплатил и пострадал от недобросовестных застройщиков» доложен получить или деньги или квартиру», — отметил он.

Я персонально этой темой занимаюсь. Если скажу, что каждый день, то точно не совру. Объясню почему — кроме достройки, нужно еще зарегистрировать все, нужно, чтобы было благоустройство, чтобы рядом были школа, детский сад Андрей Воробьев.

Что будет с экономикой в 2021 году?

Подмосковье не собирается ждать у моря погоды.

«Мы не ждем, мы действуем. Мы привлекаем новые предприятия, они открываются. Приглашаем налоговых резидентов. Многие предприятия совершают экспансию и на мировые рынки, растет экспорт. Поэтому мы работаем для того, чтобы больше были наши возможности», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Воробьева, власти хотят и должны развивать территорию.

«Более 70 городов крупных и 50 поменьше в Подмосковье — каждый населенный пункт нуждается во внимании, потому что там живет человек. Наш дорогой, любимый житель Подмосковья должен чувствовать перемены. Если его спросить, когда он выходит на улицу, что-нибудь делает для тебя власть? Он должен сказать — „да“», — подчеркнул губернатор.

24 декабря в Московской области закрылась последний полигон — речь идет о свалке «Лесная» в Серпухове. Теперь их все будут рекультивировать: на сегодняшний день работы на 10 полигонах уже выполнены, еще на семи — продолжают идти. Кроме того, в разработке находится процесс рекультивации 11 свалок, в том числе «Ядрово» в Волоколамске.

«В первую очередь „Ядрово“ и „Лесную“ будем рекультивировать. Почему? Они долгое время приносили беспокойство жителям, мягко скажу. Поэтому справедливое требование сейчас не просто закрыть, что само по себе радует, но и рекультивировать их. Причем это полигоны с активным выделением различных запахов, поэтому там будет дегазация. И новых, и старых карт», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Что будет с мусором?

Вместо закрытых свалок в Московской области заработали 11 современных комплексов по переработке отходов. Они сепарируют органику и отбирают чистые фракции. Работа происходит за счет автоматизированных линий.

Комплексы работают, захоронение идет только так называемых хвостов. А с 2023 года мы уже увидим первые два завода, которые, по сути, обеспечат нулевое захоронение. Сейчас они строятся, это первые современные такого типа заводы ХХI века Андрей Воробьев.

Решается вопрос и с нелегальными свалками — специально для этого с первого квартала 2021 года вводится система тотального контроля за строительным мусором.

«Уже работают у нас больше 200 фотоловушек, уже активные жители помогают нам, чтобы не было несанкционированного сброса. Я уверен, в 2021 году тему строительного мусора, мусора в лесах окончательно закроем. В следующем году будем очень активно работать, чтобы с этой темой справиться. И я не вижу причин, почему бы это не получилось», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Благоустройство

Андрей Воробьев отметил, что сейчас у жителей Подмосковья востребованы общественные пространства. Регион приводит в порядок парки, скверы и лесные массивы, которые раньше были заброшены — на это нужны огромные ресурсы. Но жителям региона важно жить здесь и сейчас, безопасно и комфортно гулять.

Мы программу благоустройства поставили на одно из ключевых мест. Более того, мы наверное единственный регион, где существует Министерство по благоустройству Андрей Воробьев.

Ежегодно Московская область облагораживает порядка 24 парков — и делает это в соответствии с желаниями жителей. Они сами решают, нужна ли спортивная или детская площадка, увеселительные мероприятия или что-то другое. Сейчас в каждом городе есть комфортные места для прогулок.

«Но мы должны двигаться дальше, мы должны этому уделять внимание, а значит должны сконцентрировать ресурс. Поэтому делаем все, чтобы пространство радовало глаз», — подчеркнул глава региона.

Московская область активно строит школы и детские сады, потому что жителей в регионе становится все больше.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Подмосковье сдадут 36 школ.

«Мы строим. Решаем проблемы. Мы знаем, где кричащие проблемы, где мы выдали ключи нашим дорогим жителям. <…> Мы понимаем проблемы, нам нужны ресурсы. Нам нужна экономика. И вот этому мы уделяем определяющее значение», — подчеркнул он.

Дороги и МЦД

Жителям важно не только благоустроенное пространство, но и комфортное перемещение. В 2020 году в Подмосковье заработает практически весь ЦКАД.

«По факту мы видим, как загружен МКАД. И стратегическая задача — этим кольцом вывести грязный, крупногабаритный транспорт. Те самые траки, которые тебе продыху не дают. Если они уйдут на ЦКАД — а они уйдут — это станет уже заметным результатам, определенной победой в транзитном транспорте», — подчеркнул он.

Однако жители пользуются не только автомобилями, но и общественным транспортом, в котором тоже важен комфорт.

«МЦД — наш проект с Москвой, проект, который поддержал президент, огромное федеральное финансирование. Вся эта красота, скорость, комфорт стала возможной благодаря большим инвестициям. Пригородное сообщение каждый год растет. <…> Это очень знаковый проект. Неслучайно с первого дня его сопровождает президент», — отметил Андрей Воробьев.

Одним из показателей комфорта является отсутствие кучи транспортных карт для проезда на электричках, метро или автобусах. Для этого власти Москвы и Подмосковья решили объединить карты «Тройка» и «Стрелка» в одну.

«На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение для того, чтобы люди могли пользоваться одной картой, где бы то ни было в московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают», — подчеркнул губернатор.