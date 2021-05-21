Андрей Сахаров проделал путь от создателя водородной бомбы до пацифиста. Но после его смерти мир стал только опаснее

Советскому ученому и академику Андрею Сахарову 21 мая 2021 года исполнилось бы 100 лет. В истории он остался неоднозначной и малоисследованной фигурой: создатель водородной бомбы, работавший на благо советского народа, затем оказался диссидентом, правозащитником и едва ли не главным противником собственного детища. «360» рассказывает, как произошла эта перемена и что стало с мечтой Сахарова-миротворца сегодня.

Журналист и писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Сахарова», в интервью «Российской газете» говорил, что судьба Сахарова была удивительной и полной несовместимых друг с другом событий. Действительно, советский физик-теоретик и один из создателей водородной бомбы стал пацифистом и первым выступал за запрет на использование этого мощного оружия, получил Нобелевскую премию мира и писал проект демократической конституции еще в конце 1980-х.

«Отец» советской водородной бомбы

Андрей Сахаров с 1942 года, когда ему был только 21 год, занимался вооружением. В армию его не взяли по состоянию здоровья, так что отдавать долг Родине он отправился в нарком вооружений. А с 1948-го на протяжении 20 лет занимался разработками термоядерного оружия и был пионером в области изучения управляемых термоядерных реакций. Академиком РАН Андрей Сахаров стал всего в 32 года и оказался вторым самым молодым ученым с таким званием.

Первая советская атомная бомба получила название «слойки Сахарова» и была разработана еще в 1949 году, но только спустя четыре года изобретение смогли опробовать. После этого работа над водородной бомбой продолжилась, к 1955 году советские ученые пришли к выводу, что ограничений мощности ядерных зарядов в принципе нет. В 1957 году на полигоне под Семипалатинском была испытана водородная бомба.

Некоторые люди стараются отделить Сахарова — разработчика атомного оружия и водородной бомбы от Сахарова-диссидента. Они считают, что настоящий Сахаров — это диссидент, борец с системой, борец с советской властью. Но без Сахарова — разработчика водородной бомбы не стало бы Сахарова — известного во всем мире борца с системой Николай Андреев автор биографии Андрея Сахарова.

В 1961 году на Новой Земле была испытана самая мощная бомба в истории человечества — «Царь-бомба». Она должна была иметь мощность 100 мегатонн, но разрушения оказались бы слишком масштабными — Сахаров это понимал. Поэтому он убедил советские власти испытать бомбу мощностью всего 58 мегатонн, но даже от нее взрывная волна трижды обогнула земной шар. Позднее это называли испытанием «Кузькиной матери».

«Царь-бомба» была почти в четыре раза мощнее самого серьезного американского оружия. Инженер-физик Андрей Ожаровский объяснил «360», что уже тогда стало ясно, что дальше совершенствовать ядерное оружие просто некуда.

«Перелом, на мой взгляд, произошел именно в осознании этого, именно поэтому в том числе Андрей Дмитриевич пытался понять, что произошло, и стал выступать за мирное существование, за конвергенцию, за сближение. Тогда же был идеологический конфликт», — считает Ожаровский.

Спустя два года после этого, в 1963 году, в Москве был подписан договор о запрете на испытания ядерного оружия. В его составлении участвовал и сам Сахаров.

Правозащитник и пацифист

Уже с 1950-х Сахаров начал выступать против собственного детища — ядерного оружия. Он же участвовал в разработке плана запрета на его испытания. Андрей Сахаров был убежден, что нравственность в разы важнее «арифметики истории».

«Нравственные же критерии категорически диктуют нам: не убий!» — писал Сахаров в своих воспоминаниях.

С 60-х годов, когда Сахаров вступил в правозащитное движение СССР, его роль в стране изменилась. Из авторитетного и уважаемого ученого он стал объектом для пристальной слежки. Основная волна критики и даже травли, как рассказал «360» Николай Андреев, началась после выхода «Размышлений о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе» в иностранной прессе.

Никакой «крамолы», по мнению биографа, в этой работе не было. Ученый размышлял о необходимости усовершенствования социалистического строя, о потребности совместить идеологии СССР и капиталистического Запада, чтобы достичь большего благополучия. Свои «Размышления…» Сахаров направил Брежневу, но ответа от него так и не получил. В то же время рукопись ходила по его знакомым, а в итоге оказалась за границей — в редакции New York Times.

[Сахаров] был назван отцом водородной бомбы. Если бы у Сахарова не было этого бэкграунда в виде работы по атомной тематике, это бы не прозвучало. <…> А дальше само собой закрутилось. Эта публикация означала, как сам Сахаров говорил, что он встал по ту сторону баррикад. Само собой, он попал в орбиту диссидентов Николай Андреев.

Сахаров начал активно выступать за права человека. Он подписался под письмом 25 деятелей советской науки, литературы и искусства против реабилитации Сталина, адресованным Леониду Брежневу. Выступал в защиту политзаключенных, за отмену смертной казни и против ввода советских войск в Афганистан. Также он продолжил печатать в зарубежной прессе свои размышления, например труды «О стране и мире» и «Опасность термоядерной войны».

За это с 1970-х Андрея Сахарова начали активно травить в прессе, а затем и вовсе отправили в ссылку в Нижний Новгород, тогда носивший имя Горький. Там на протяжении нескольких лет он жил под постоянным наблюдением, его разговоры и всю личную жизнь прослушивали сотрудники КГБ. Трижды за время своей ссылки держал голодовки, последняя длилась 178 дней. Сахаров пытался добиться того, чтобы его супругу Елену Боннэр выпустили за границу на операцию на сердце.

Из ссылки Сахарова вернул только Горбачев. Несколько лет ученый продолжал свою активную социально-политическую деятельность, даже писал проект демократической конституции. Умер Андрей Сахаров в 1989 году. По официальной версии, у него внезапно остановилось сердце. Но некоторые его знакомые были убеждены, что академика убили. Подтверждений этому не нашлось.

Почти 70 лет спустя

Однако идеи Сахарова живут до сих пор, особенно те, которые касаются его общественно-политической и пацифистической деятельности, уверен Андрей Ожаровский. Работа над ядерным оружием и над концептом мирного атома продолжилась и после того, как Сахаров отошел от дел. Только сейчас мы, по мнению ученого, приходим к тому, что академик понял еще в конце 1950-х.

«В той точке, в которой мы сейчас находимся, ООН инициировала договор о запрете ядерного оружия как оружия неизбирательного. То, что мы медленно движемся к пониманию того, что нужен запрет не на использование, а на обладание ядерным оружием, как запрещены химическое и бактериологическое оружие, — это современность атома», — объяснил он.

Однако до отказа, за который выступал и «отец» советской водородной бомбы, нам еще очень далеко. Ожаровский добавил, что даже развитые страны пока не могут полностью отказаться, например, от атомной энергетики, хотя она доказала свою экономическую нецелесообразность.

Сахаров не был противником ядерной энергетики как таковой, но надеялся, что будут найдены какие-то решения, которые сделают эту отрасль менее опасной, но этого не произошло Андрей Ожаровский.

Ситуация с ядерным оружием и вовсе, кажется, зашла в тупик. В этой области с подписания договора о запрете испытаний практически ничего не изменилось. Никто из ядерной пятерки — Россия, Франция, Англия, США и Китай — от своего атомного вооружения не отказался, а технология, по словам Ожаровского, начала «расползаться» по миру.

«Единственная страна, которая создала ядерное оружие, а потом от него отказалась, — это ЮАР. Мы видим большую тенденцию — расползание ядерных технологий. Они стали доступны для стран, которые никак не относятся к лидерам технологий, и это создает проблемы и делает мир более опасным», — добавил физик.

При этом, уверен Ожаровский, ядерное вооружение, как и мирный атом, — это не только опасность, но и огромное бремя для экономики страны. Отказ от содержания, обновления и обеспечения безопасности подобных объектов мог бы освободить деньги для медицины, науки, образования и культуры. Но пока ни один из технологических лидеров не готов сложить оружие, как того хотел «отец» советской водородной бомбы.