Жизнь по любви. Как Андрей Мягков стал главным романтиком страны

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uAOL2uOLfkU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Трудно представить себе Новый год без Жени Лукашина или 8 Марта без Анатолия Ефремовича Новосельцева. Ушел Андрей Мягков, но магия кино бережно сохранила созданные им образы, которые за многие годы стали неотъемлемой частью жизни каждого россиянина.

18 февраля стало известно о смерти Андрея Мягкова. 82-летний актер умер от сердечной недостаточности.

Все знакомые в один голос называют Мягкова закрытым человеком: он очень скупо давал интервью и практически никого не пускал в свою частную жизнь. Ни он сам, ни его жена не участвовали в светских мероприятиях, не мелькали на страницах таблоидов и даже от большинства коллег держались на расстоянии.

И вот он парадокс — трудно найти в стране более родного каждому россиянину человека. Десятилетиями мы вместе с ним готовимся к встрече очередного Нового года. 31 декабря Женя Лукашин снова и снова идет в баню, просыпается в Ленинграде и признается в любви Наде Шевелевой.

Ирония судьбы, или Дело случая

Сейчас это кажется почти невозможным, но в январе 1975 года Эльдар Рязанов уже почти утвердил на роль другого актера. Главного героя могли сыграть Андрей Миронов, Олег Даль, Петр Вельяминов, Станислав Любшин и Иннокентий Смоктуновский. Андрей Мягков в интервью Дмитрию Гордону признался, что попал на площадку случайно.

Актера привела на пробы ассистент «Мосфильма» Наталья Коренева. После того, как на Мягкова обратили внимания чиновники и потребовали от Рязанова «ни в коем случае не снимать этого пьющего актера», режиссер понял, что нашел своего главного героя. Но тогда, более 45 лет назад, никто из создателей фильма даже представить не мог, что они работают над одной из самых главных кинокартин страны.

Не последнюю роль в кино сыграла музыка. Гений Микаэла Таривердиева создал потрясающий фон, в котором навсегда остались песни главных героев. Правда, исполнять вокальные партии самим актерам Рязанов не доверил. И если в случае с Барбарой Брыльской все понятно — полька не смогла бы спеть без акцента, то Мягков, которого перепел Сергей Никитин, обиделся на режиссера.

Позже Мягков не раз признавался, что не понимает, почему картина настолько полюбилась зрителям, что ее пересматривают уже столько десятилетий. Но добавлял, что если у популярности фильма и есть секрет, то только в том, что он добрый и беззлобный.

Роман со зрителями

И это действительно так. Мягков снялся в удивительно сильных картинах: потрясающих «Днях Турбиных», «Гараже», «Жестоком романсе», но тем не менее эти замечательные работы все же отстают по популярности у зрителей. Вторым в списке фаворитов публики стоит «Служебный роман».

Это тоже удивительно добрый и мелодичный фильм о любви, который также десятилетиями не отпускает от себя россиян. Сошлись все звезды — режиссер, великолепные актеры. Фразы персонажей моментально улетели в народ. И песни — на этот раз Рязанов позволил Мягкову и его партнерше Алисе Фрейндлих петь самим. И не прогадал.

После этого успеха Мягкову дали Госпремию СССР за «Иронию» и Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых за «Служебный роман», его стали узнавать на улицах, ему писали письма.

Любовь на всю жизнь

Но все это ни на секунду не трогало актера и не вызвало ни малейших проявлений «звездной болезни». Мало того, своими работами, театральными и в кино, Мягков всегда был откровенно недоволен. А чужое внимание только раздражало, про романы с поклонницами и говорить нечего.

Задолго до ролей, принесших ему всероссийскую славу, Андрей Мягков встретил свою единственную и главную женщину в жизни — Анастасию Вознесенскую. Актриса стала знаменитой после фильма «Майор Вихрь», но сегодня зритель помнит ее по роли директора рынка в кинокартине «Гараж», где также сыграл и Андрей Мягков.

Пара всегда была вместе — это то самое «и счастье, и в горести», которое длилось более 50 лет. Мягков говорил, что секрет долгого брака дольно прост: нужно просто любить человека и стараться приносить ему радость. И это не пустые слова — когда любимая женщина пожаловалась, что перечитала все детективы, актер взял и… сам написал книгу. Причем не одну — из-под пера Мягков вышли еще три детективных повести, рассказал НТВ в программе посвященной актеру.

Многие коллеги уверены, что именно поэтому Мягков так легко и точно играл роли влюбленных — он всегда сам испытывал это чувство к своей жене, трогательно, до последних дней опекая и заботясь о ней. И Анастасия Валентиновна всегда отвечала ему тем же.

Сегодня Андрей Васильевич ушел из жизни, но оставил нам удивительный подарок — веру в любовь, в чудо. В то, что однажды все будет хорошо.

Похороны народного артиста РСФСР Андрея Мягкова состоятся 20 февраля на Троекуровском кладбище.