Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от COVID-19. Вспоминаем его лучшие сочинения
В Москве умер Анатолий Трушкин. В мае сатирик был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, которая для Трушкина обернулась тяжелой формой COVID-19. Некоторое время писатель был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре его перевели в обычную палату и, по словам друзей, в последнее время он шел на поправку и готовился к выписке. Тем не менее, вечером 9 июня состояние Трушкина резко ухудшилось и он скончался. Для близких сатирика это стало шоком.
Трушкин писал короткие юмористические рассказы — многие из них потом зачитывали со сцены такие юмористы, как Роман Карцев, Клара Новикова, Владимир Винокур и Ефим Шифрин.
Также по сценариям Анатолия Алексеевича снимались короткие выпуски юмористических передач — в частности, телепрограмм «Фитиль» и «Народные средства», которую Трушкин сам вел в начале 2000-х.
Впрочем, большинство своих сочинений Трушкин читал сам. Причем делал это вплоть до последних лет своей жизни.
Между прочим, не стеснялся знаменитый сатирик шутить на социальные и политические темы.
За всю жизнь Анатолий Трушкин выпустил около десятка сборников рассказов, также является автором сценарий для нескольких серий киножурнала «Ералаш». Дважды — в 1992 и 2010 годах — «Литературная газета» присуждала ему премию «Золотой теленок» за лучшую сатиру.