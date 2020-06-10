Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от COVID-19. Вспоминаем его лучшие сочинения

На 79-м году жизни скончался писатель-сатирик, стендап-комик и телеведущий Анатолий Трушкин. Вспоминаем его самые яркие выступления.

В Москве умер Анатолий Трушкин. В мае сатирик был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, которая для Трушкина обернулась тяжелой формой COVID-19. Некоторое время писатель был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре его перевели в обычную палату и, по словам друзей, в последнее время он шел на поправку и готовился к выписке. Тем не менее, вечером 9 июня состояние Трушкина резко ухудшилось и он скончался. Для близких сатирика это стало шоком.

Трушкин писал короткие юмористические рассказы — многие из них потом зачитывали со сцены такие юмористы, как Роман Карцев, Клара Новикова, Владимир Винокур и Ефим Шифрин.

Также по сценариям Анатолия Алексеевича снимались короткие выпуски юмористических передач — в частности, телепрограмм «Фитиль» и «Народные средства», которую Трушкин сам вел в начале 2000-х.

Впрочем, большинство своих сочинений Трушкин читал сам. Причем делал это вплоть до последних лет своей жизни.

Между прочим, не стеснялся знаменитый сатирик шутить на социальные и политические темы.

За всю жизнь Анатолий Трушкин выпустил около десятка сборников рассказов, также является автором сценарий для нескольких серий киножурнала «Ералаш». Дважды — в 1992 и 2010 годах — «Литературная газета» присуждала ему премию «Золотой теленок» за лучшую сатиру.