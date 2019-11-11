Останки студентки Анастасии Ещенко третий день ищут в водах Мойки. Девушку убил и расчленил ее же преподаватель и любовник — известный в Санкт-Петербурге профессор Олег Соколов. Анастасия была молода, красива и умна. Она собиралась посвятить жизнь истории, но стала жертвой чужой одержимости.

Насте Ещенко было 24 года. Она приехала в Петербург из станицы Старовеличковская Краснодарского края, где окончила школу с золотой медалью в 2012 году. На ЕГЭ по истории получила максимальный балл. Настя неоднократно участвовала в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории, занимая в том числе первые места.

Любовь к истории побудила ее переехать и поступить в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), на кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века. Одновременно с учебой девушка подрабатывала репетитором.

В 2016 году окончила университет с отличием. После этого, уже в магистратуре, ее стали замечать в компании Соколова: тот был научным руководителем Насти, а также часто брал в поездки из Санкт-Петербурга в Москву. По словам однокурсников, девушка несколько лет встречалась с педагогом — еще будучи студенткой бакалавриата.

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Историк Евгений Понасенков в беседе с «360» отметил, что в вузе знали о совместной жизни Ещенко и Соколова.

«Все знали, что он живет с Анастасией. Весь университет знал, что он ее совратил, что они сожительствуют. Я сказал, что с ней будет как минимум то же самое, что с той девочкой, которую он избил на съемной квартире связанную. Я просил ректора и декана — увольте его, чтобы они не общались с этой девочкой. Они меня не послушали», — рассказал Понасенков.

Олег Соколов. Источник фото: пресс-служба РВИО

Брат девушка Сергей Ещенко (числится в молодежной сборной России по футболу, воспитанник ФК «Краснодар») рассказал, что перед смертью Настя звонила ему в слезах и жаловалась, что ее ударил Соколов. Она хотела пойти на день рождения к друзьям, но мужчина рассердился на нее, назвав неблагодарной. По некоторым данным, пара несколько раз расставалась, но потом вновь сходилась.

Сама Настя знала, что у сожителя есть двое маленьких детей и жена. Но даже при этом она «заглядывала в рот» доценту — была им очарована и явно влюблена. Кроме того, у пары были совместные научные работы, последняя из которых называется «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена». Также Ещенко и Соколов ходили вместе на различные мероприятия и участвовали в реконструкциях различных битв.

Галина Ещенко — мать Насти — оказалась полковником МВД, она служит в органах Калининского района Краснодарского края с 2005 года. Она приехала в Петербург 10 ноября, после гибели дочери.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Гальперин

О гибели Ещенко стало известно в субботу, 9 ноября. В тот день Соколов принес отрезанные руки девушки на набережную Мойки, чтобы утопить в реке. Мужчина был сильно пьян, поэтому упал в воду вместе с останками Ещенко. Свидетелем этого стал таксист, который вызвал экстренные службы. В рюкзаке историка нашли не только руки девушки, но и пистолет. Голову и тело Ещенко обнаружили в квартире Соколова. Его адвокат отметил, что преподаватель признал свою вину.

11 ноября ему в судебном порядке изберут меру пресечения на период расследования уголовного дела об убийстве. Профессор может отправиться в тюрьму на 15 лет, если его вину докажут.