Анастасия Романова через временной портал попала в 1988 год и ела там спагетти руками. Такой фильм сняли в США

Американцы сняли фильм «Анастасия» (Anastasia: Once Upon a Time). По сюжету, дочь российского императора выживает, попав через магический портал в США 1988 года. А еще там Распутин танцует брейк-данс, а сама великая княжна ест спагетти руками. В Сети фильм назвали издевательством над историей.

«Анастасия» вышла сразу на цифровых носителях еще 7 апреля 2020 года и так бы и осталась незамеченной в России, если бы не твит одного пользователя. Ryan Boyd опубликовал у себя в Twitter постер и описание фильма, выразив свое недоумение. В итоге твит разлетелся и собрал более шести тысяч ретвитов.

Сюжет напоминает историю из одноименного мультфильма 1997 года о чудесном спасении Анастасии. Правда, создатели решили добавить еще больше фантастики в свой сценарий. Девушке удается избежать расстрела благодаря волшебному временному порталу. Он переносит ее в США 1988 года, где она находит себе подругу в лице американской школьницы Меган. Впрочем, проблемы Анастасии на этом не заканчиваются, потому что ее преследует Григорий Распутин, который находится под действием злых чар.

Если это не звучит достаточно бредово, то добавим, что в фильме есть сцена с танцующим брейк-данс Распутиным и три музыкальных номера. Ну и, по мнению создателей картины, Анастасия не умела пользоваться столовыми приборами. Иначе зачем было включать сцену, где она ест спагетти руками?

«Я посмотрел этот фильм неделю назад и искренне рекомендую его. Хотите необъяснимый брейк-данс от Распутина? Потому что вы это получите в качестве небольшого поощрения».

В России такую вольную адаптацию судьбы Анастасии сочли издевательством и неуважением по отношению к истории и судьбе девушки. В Twittеr даже запустили несколько хештегов по этому поводу: #HandsoffRussiа, #HandsOffRussianHistory и #HandsOffAnastasiа. Переводится это как «руки прочь от России», «руки прочь от российской истории» и «руки прочь от Анастасии».

Многих возмутило то, что американцы превратили в комедию по-настоящему печальную историю. Анастасия Романова вместе со своей семьей была расстреляна в 1918 году. Ей было всего 17 лет.

Другие стали гадать, какую еще историю американцы решат превратить в веселый мюзикл. Быть может, очередь дойдет до холокоста?

Некоторые стали писать, что мультфильм 1997 года, в отличие от фильма, был правдоподобен и относился к российской истории с уважением, но это не совсем так. Там тоже много неточностей, да и без фэнтези не обошлось.

«Мультик основан на реальных событиях: каждый историк знает, что Распутин устроил революцию вместе с говорящей летучей мышью», — иронично подметила пользовательница с ником non-binary owl.

Мультфильму «Анастасия» промахи простили скорее потому, что получился красивый рассказ. Да и смотрели его все в детстве, не понимая тонкостей истории.

Другие справедливо заметили, что в России тогда могут начать снимать фильмы про магическое спасение Кеннеди. Его убийство — одно из самых известных трагичных событий в истории США.

Некоторые пользователи отметили, что фильм настолько плох, что на него должен снять обзор BadComediаn. Возможно, Евгений эти твиты заметит и сделает видео по этому «киношедевру». Тогда над этим можно будет хотя бы посмеяться.

А если вам вдруг хочется посмотреть веселую комедию про путешествия исторических личностей во времени, то лучше включайте «Иван Васильевич меняет профессию».