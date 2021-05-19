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    19 мая 2021, 13:38

    Анастасия Макеева рассказала, как ее обокрали по наводке на крупную сумму. Под подозрением свои

    Мария Бокарева, Ольга Морозова

    На дачу актрисы Анастасии Макеевой наведались воры. Они украли у нее несколько вещей на сумму 600 тысяч рублей. Актриса считает, что на ее дом был заказ.

    Анастасия Макеева рассказала, как ее обокрали по наводке на крупную сумму. Под подозрением свои

    На этот раз у Анастасии Макеевой обокрали дачу в Серпухове, которую она часто показывала в своем Instagram. В посте актриса написала, что теперь ее вещи принадлежат кому-то другому, зато дача находится под охраной Росгвардии.

    Под подозрением охранник

    В беседе с «360» актриса предположила, что кража не была случайной.

    Это была точно наводка, потому что открыли замки с помощью ключа и знали, что будут брать

    Анастасия Макеева.

    Актриса также рассказала, какие именно вещи унесли злоумышленники.

    «В гараже у нас завалена куча вещей, но взяли конкретно бобины с кабелем. Там точно тысяч на 200 кабелей было. Унесли телевизор, садовую технику, даже кран скрутили новый. В общем и целом, тысяч на 600 унесли вещей. Неприятно», — объяснила актриса.

    Полицию вызвала не сама Макеева, а женщина, которая работает у нее на даче.

    «Полицейских вызвала моя домработница, которая абсолютно случайно оказалась рядом с дачей. Они поехали на рыбалку на озеро и сказали, что сейчас зайдут на дачу и поставят там машину, чтобы было удобнее. Обнаружили, что калитка открыта. И, собственно, все остальное обнаружили», — отметила Макеева.

    По словам актрисы, хотя у домработницы тут же взяли отпечатки пальцев, она не подозревает ее в краже. Правоохранительные органы пока что не нашли преступника, но у Макеевой уже есть свои мысли на этот счет.

    «Скорее всего, это узбек Аром, который работал у нас охранником, и еще двое ребят, которые работали у нас на даче в качестве рабочих и имели ключи и доступ», — отметила она.

    Макеева рассказала, что ночь с 1 на 2 мая, когда была Пасха, провела в отделении полиции и писала заявление. Она рассказала, что кража в ее жизни произошла не впервые, но с предыдущими она никак не связана.

    «В первый раз, когда меня ограбили, это была маленькая квартира на Щелковском шоссе. Вынесли все из квартиры. Второй раз меня ограбила домработница, которая работала у меня пять лет и, скажем так, вошла в доверие. В один прекрасный день вынесла все и исчезла. И вот дача. Но, как я сказала, это либо охранник, либо рабочие», — объяснила Макеева.

    Причины кражи

    Анастасия Макеева уверена, что кража из ее дачи была чьим-то заказом.

    «Они уже сфотографировали, нашли покупателей и под заказ, как бы сами не участвуя в этом, все-таки сорганизовались», — объяснила актриса.

    Артистка напомнила, что в предыдущих кражах никто ничем ей не смог помочь, но надежды она не теряет и считает, что виновников можно найти.

    «Хотя я уверена, что вещи уже проданы и их не найти. Но хотя бы мое заявление спасет других людей от этой неприятной истории в будущем», — добавила Макеева.

    Как сообщили в МВД, в дежурную часть межмуниципального управления поступило заявление о похищении имущества из частного дома. По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция начала искать подозреваемых в краже.