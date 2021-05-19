Анастасия Макеева рассказала, как ее обокрали по наводке на крупную сумму. Под подозрением свои

На дачу актрисы Анастасии Макеевой наведались воры. Они украли у нее несколько вещей на сумму 600 тысяч рублей. Актриса считает, что на ее дом был заказ.

На этот раз у Анастасии Макеевой обокрали дачу в Серпухове, которую она часто показывала в своем Instagram. В посте актриса написала, что теперь ее вещи принадлежат кому-то другому, зато дача находится под охраной Росгвардии.

Под подозрением охранник

В беседе с «360» актриса предположила, что кража не была случайной.

Это была точно наводка, потому что открыли замки с помощью ключа и знали, что будут брать Анастасия Макеева.

Актриса также рассказала, какие именно вещи унесли злоумышленники.

«В гараже у нас завалена куча вещей, но взяли конкретно бобины с кабелем. Там точно тысяч на 200 кабелей было. Унесли телевизор, садовую технику, даже кран скрутили новый. В общем и целом, тысяч на 600 унесли вещей. Неприятно», — объяснила актриса.

Полицию вызвала не сама Макеева, а женщина, которая работает у нее на даче.

«Полицейских вызвала моя домработница, которая абсолютно случайно оказалась рядом с дачей. Они поехали на рыбалку на озеро и сказали, что сейчас зайдут на дачу и поставят там машину, чтобы было удобнее. Обнаружили, что калитка открыта. И, собственно, все остальное обнаружили», — отметила Макеева.

По словам актрисы, хотя у домработницы тут же взяли отпечатки пальцев, она не подозревает ее в краже. Правоохранительные органы пока что не нашли преступника, но у Макеевой уже есть свои мысли на этот счет.

«Скорее всего, это узбек Аром, который работал у нас охранником, и еще двое ребят, которые работали у нас на даче в качестве рабочих и имели ключи и доступ», — отметила она.

Макеева рассказала, что ночь с 1 на 2 мая, когда была Пасха, провела в отделении полиции и писала заявление. Она рассказала, что кража в ее жизни произошла не впервые, но с предыдущими она никак не связана.

«В первый раз, когда меня ограбили, это была маленькая квартира на Щелковском шоссе. Вынесли все из квартиры. Второй раз меня ограбила домработница, которая работала у меня пять лет и, скажем так, вошла в доверие. В один прекрасный день вынесла все и исчезла. И вот дача. Но, как я сказала, это либо охранник, либо рабочие», — объяснила Макеева.

Причины кражи

Анастасия Макеева уверена, что кража из ее дачи была чьим-то заказом.

«Они уже сфотографировали, нашли покупателей и под заказ, как бы сами не участвуя в этом, все-таки сорганизовались», — объяснила актриса.

Артистка напомнила, что в предыдущих кражах никто ничем ей не смог помочь, но надежды она не теряет и считает, что виновников можно найти.

«Хотя я уверена, что вещи уже проданы и их не найти. Но хотя бы мое заявление спасет других людей от этой неприятной истории в будущем», — добавила Макеева.

Как сообщили в МВД, в дежурную часть межмуниципального управления поступило заявление о похищении имущества из частного дома. По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция начала искать подозреваемых в краже.