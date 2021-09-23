Ан-26 пропал над тайгой во время технического полета. Главное об исчезновении самолета

В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26. Воздушное судно, на борту которого было шесть человек, выполняло технический полет. Борт попался на глаза местным жителям — якобы летел слишком низко. Предположительно, он разбился о сопку в Большехехцирском заповеднике. Что известно об исчезновении Ан-26 на данный момент — в материале «360».

Вечером 22 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже самолета с радаров, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Произошло это в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, недалеко от заповедника Хехцир. На борту находились шесть человек — летчики и технические специалисты.

Технический вылет

Представитель экстренных служб рассказал РИА «Новости», что самолет подняли в воздух для проверки работы средств связи. Предварительно установлено, что Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Перед пропажей о каких-либо неполадках на борту экипаж не докладывал.

Причиной пропажи самолета могла стать плохая погода. На его поиски выслали вертолет Ми-8 Росавиации, а из Хабаровска направили спасателей Амурского спасательного центра. В готовность привели и Ми-в МЧС.

Из-за плохой видимости винтокрылая машина Ан-26 так и не обнаружила. Поиск затруднился и в связи с темным временем суток. Самолет мог разбиться в Большехехцирском заповеднике.

Над крышей на бреющем полете

Житель Хабаровского края Владимир Тараненко рассказал, как воздушное судно пронеслось прямо над его домом. Ан-26 он заметил на бреющем полете. Самолет, по словам мужчины, направлялся в сторону Тополево.

СМИ писали, что машину нашли. О судьбе экипажа информации не было, а в МЧС данные об обнаружении Ан-26 не подтвердили.

Группировку по поиску пропавшего с радаров самолета усилили. Спасатели, подчеркнули в региональном ведомстве, осматривают тайгу. В операции задействовали более 70 человек и 20 единиц техники.

«Определены несколько групп, которые проведут рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости. С наступлением светлого времени суток будут привлечены все силы и средства группировки для обследования местности. При благоприятных метеоусловиях планируется задействовать авиацию», — пояснили в МЧС.

На территории заповедника одна из наземных групп, рассказало РИА «Новости», наткнулась на медведей. Встреча с животными обошлась без пострадавших.

Выработка ресурса или ошибка

Пропавший с радаров самолет летал с 1979 года. Максимальный срок эксплуатации Ан-26 составляет 40 лет, уточнил для ТАСС источник в авиационных службах. Самолет, по его словам, выработал свой ресурс на 105%.

По мнению военного летчика РФ Владимира Попова, Ан -26 — достаточно удобная, надежная и простая в эксплуатации модель. Поспешных выводов о состоянии техники он делать не стал. Однако допустил, что допущенная экипажем ошибка могла привести к печальным последствиям.

«Погода препятствует выполнению планов. Торопливость и желание выполнить любой ценой — это и есть ошибка», — заметил Попов.

После исчезновения самолета СК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о нарушении безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по нему. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.