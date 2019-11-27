Ампутированные руки и пострадавшие дети: главное о ДТП с автобусом в Доминикане

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане. Жертв нет, но многие оказались в больнице. Травмы у пострадавших тяжелые, а состояние некоторых россиян критическое. «360» собрал все, что известно об аварии на данный момент.

Туристы Anex Tour ехали в аэропорт. Около 15:00 по местному времени на трассе из Пунта Каны автобус столкнулся с грузовиком и опрокинулся. В транспортном средстве, по имеющимся данным, находились 39 российских граждан, представители туроператора и водитель.

Почему произошла авария

Предварительная причина ДТП уже известна. По словам представителя горячей линии компании Anex Tour, к нему привел резкий маневр грузовика. Водитель автобуса, уточнил телеканал «Звезда», был вынужден мгновенно затормозить, чтобы не произошло столкновения. В итоге транспортное средство с туристами перевернулось.

Столкновение обошлось без жертв, а пострадавших развезли по трем больницам. Все они находятся под присмотром врачей. Семеро туристов вылетят в 20:15 по местному времени своим рейсом в Москву.

Страховая компания ERV возьмет на себя все расходы по лечению раненых. Поддержку пострадавшим и их родственникам оказывают представители туроператора.

Источник фото: Twitter

Сколько человек пострадали

Нескольким туристам потребовалась срочная операция. В посольстве РФ в Венесуэле, которое курирует отношения с Доминиканой, рассказали, что состояние некоторых россиян тяжелое. Их госпитализировали вертолетом.

«Им проводят неотложные хирургические операции», — отметили в диппредставительстве.

По предварительным данным, в аварии пострадали 17 россиян. Семеро из них, уточнило издание Listín Diario, в тяжелом состоянии. Позже медики уточнили, что состояние минимум 15 пострадавших граждан РФ оценивается как критическое.

По состоянию на настоящий момент, добавили в Anex Tour, в больнице находятся 27 россиян. Опасность не угрожает 20 госпитализированным. Тяжесть травм и динамику остальных пациентов оценивают врачи.

Среди пострадавших трое детей в возрасте от пяти до 12 лет. Двоим несовершеннолетним помощь оказывают в стационаре. Один ребенок находится в отеле.

Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах. Всего, по имеющимся у РИА «Новости» данным, таких пятеро. Домой уже отправили семерых россиян. Посольство контролирует ситуацию.

Известно, что одна из пострадавших россиянок лишилась рук. Медикам пришлось ампутировать женщине конечности, уточнил руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

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Дипломат добавил, что среди получивших травмы почти все — москвичи.

Доминиканский министр туризма уверил российскую сторону, что пострадавшие граждане получат лучший уход.

Для родственников пострадавших в аварии россиян начала работать горячая линия, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Открыта горячая линия с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане», — говорится в публикации.

Номер, по которому можно узнать актуальную информацию о россиянах, указан на сайте Ассоциации.