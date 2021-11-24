Амнистия для антиваксеров. Признавшихся в покупке сертификата о вакцинации предложили не наказывать

Признавшихся в покупке поддельного сертификата о вакцинации предложили не наказывать. С такой инициативой выступил член Совфеда Александр Башкин. Ведь купившим QR-код придется признаться в его приобретении, чтобы привиться по-настоящему, а такой поступок уже говорит о многом. Похожую систему хотят ввести и на Украине. При этом продавцов подделок будут наказывать по всей строгости закона.

Амнистия для антиваксеров

Вот уже несколько дней чиновники говорят о возможной амнистии для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации и признался в этом ради настоящей прививки. Об этом «360» рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Это идея не просто, на мой взгляд, хорошая, это идея необходимая. Ведь, кроме юридического аспекта, который заключается в том, что человек раскаялся в совершенном, прекратил осуществлять противоправные действия, отказался от использования незаконного документа, что само по себе очень ценно с точки зрения социальной ценности, человек получает возможность вакцинироваться», — пояснил Башкин.

В противном случае человек, который одумался и решил спасти свою жизнь и жизни окружающих, получит отказ в вакцинации. По словам члена Совфеда, до таких людей нужно донести, что им бояться нечего, ведь это и без того обычно не самые решительные люди.

«Они и не вакцинируются-то, потому что боятся. <…> Есть разные причины покупки поддельных сертификатов. Одна из них — искренний страх за собственную жизнь, ведь этих людей вводят в заблуждение антиваксеры. А тут им еще предлагают пойти в суд и получить штраф. <…> Нам нужно подумать, как сделать так, чтобы эти люди имели возможность получить прививку и миновать наказание», — отметил Башкин.

Он подчеркнул, что это ни в коем случае не может относиться к тем, кто продает поддельные сертификаты. Им прощения нет, подчеркнул член Совфеда и предложил ужесточить для них наказание.

При этом людей, которые поменяли свое отношение к вакцинации от коронавируса, становится все больше. Об этом «360» рассказал врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

«Есть люди, которые сомневаются, постоянно думают. Конечно, такие люди есть. Их достаточное количество. Даже больше становится. Обычно человек акцентирует внимание на каком-то факте своей жизни, отношении к своему здоровью. Есть, например, люди, которые часто не болеют, их сложно переубедить, они считают, что у них хороший иммунитет», — пояснил Лишин.

Смягчит ли наказание признание сейчас?

Содействие следствию, раскрытие информации всегда приводит к смягчению наказания, в том числе и уже сейчас, без внедрения новых законов. Правда, на данный момент есть нюанс. Об этом «360» рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

«Вместо срока заключения или штрафа в 80 тысяч рублей могут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей. Нужно понимать, что сейчас в отношении человека все равно будет уголовное преследование и уголовное наказание», — пояснил Шалоносов.

По его словам, на практике за покупку поддельного сертификата сегодня назначают штраф и отпускают, не более.

Чтобы привиться, нужно признаться

Врач-инфекционист Илья Акинфиев назвал россиянам с поддельным сертификатом способ легализовать прививку. По его словам, таким гражданам придется признаться в приобретении подделки, чтобы привиться по-настоящему. Только тогда запись о несостоявшейся на самом деле прививке будет удалена и появится возможность поставить вакцину. Иначе вакцинироваться не позволит система. Его слова привел Ura.ru в своем Telegram-канале.

«Это единая база, и врач видит, что человек уже поставил прививку. <…> Если же человек скажет, что купил сертификат, то ему нужно будет написать заявление на имя главного врача больницы», — подчеркнул Акинфиев.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 рассказал, что средний темп вакцинации от коронавируса на сегодня в России составляет более 500 тысяч человек в сутки. За прошедшую неделю в стране привились более трех миллионов человек.