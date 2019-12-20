Американцы в восторге от Fake Tesla. Содатель Cybertruck по-русски объяснил его появление на МКАД

Единственный подлинный Cybertruck принадлежит Илону Маску. Его можно увидеть лишь на улицах Лос-Анджелеса. В продажу пикап еще не поступил. Каково же было удивление москвичей, когда они увидели в районе Химок этот автомобиль. Конечно, копия, эффектный тюнинг. Фото и видео русского Cybertruck разлетелось по Сети. Пользователи в сотнях комментариев поделились своими эмоциями.

Презентация оригинального Cybertruck от Tesla состоялась меньше месяца назад. Не все задуманное авторами сценария мероприятия удалось, зато результат был достигнут: интерес к электрокару невероятный. В очередь на покупку встали уже более 420 тысяч человек. Российские умельцы официального выхода дожидаться не стали и создали свой вариант. Да, скорее всего, Cybertruck, который был замечен на МКАДе, ездит на бензине, зато выглядит почти как оригинал. Только вот колеса маловаты.

Пользователь We are legion в Twitter предположил, что в Cybertruck превратили одну из моделей ВАЗ.

Источник фото: скриншот Twitter

С ним согласны и другие прокомментировавшие посты.

Источник фото: скриншот Twitter

«Откровенная консервная банка», — так назвал русский вариант пикапа пользователь Алексей Полубенский.

Пользователь под ником Твой Бойфренд окрестил машину Жигуль Траком.

Источник фото: скриншот Twitter

Кое-кто по давней русской традиции сразу же ударился в критику своей страны и жизни в ней

Источник фото: скриншот Twitter

Один из пользователей предложил оригинальный вариант использования российского Cybertruck.

Источник фото: скриншот Twitter

Да и сам дизайн, по мнению пользовательницы Людмилы Пален, тоже связан с кладбищенской темой.

Источник фото: скриншот Twitter

Новость быстро дошла до американских пользователей, которые от души посмеялись над смелой идеей.

Источник фото: скриншот Instagram

И восхитились умелостью россиян.

Источник фото: скриншот Instagram

Источник фото: скриншот Instagram

«Русские парни могут сделать что угодно»

Источник фото: скриншот Instagram

Cybertruck в Москве оказался делом рук брогеров из YouTube-проекта «Пушка гараж». «360» нашел создателей дубля и узнал у них дальнейшие планы.

«В общем-то, эта история находится на поверхности, и много кто подцепит среди блогеров и будет делать. Дизайн машины очень интересный и в то же время простой. Вот нам с командой стало интересно повторить такой проект в жизни», — рассказали «360» создатели российского Cybertruck.

Он рассказал, что в основе модного автомобиля — ВАЗ-2109, его легко узнать по внутреннему интерьеру. В то же время, по его словам, люди очень удивляются, когда смотрят на машину только снаружи.

«Идей на этот проект у нас достаточно много. Может, сделаем электротягу, как и у Tesla, может, сделаем задний привод. Жизнь у проекта определенно будет дальше», — добавил создатель дубля.