Американцы в восторге от Fake Tesla. Содатель Cybertruck по-русски объяснил его появление на МКАД
Презентация оригинального Cybertruck от Tesla состоялась меньше месяца назад. Не все задуманное авторами сценария мероприятия удалось, зато результат был достигнут: интерес к электрокару невероятный. В очередь на покупку встали уже более 420 тысяч человек. Российские умельцы официального выхода дожидаться не стали и создали свой вариант. Да, скорее всего, Cybertruck, который был замечен на МКАДе, ездит на бензине, зато выглядит почти как оригинал. Только вот колеса маловаты.
Пользователь We are legion в Twitter предположил, что в Cybertruck превратили одну из моделей ВАЗ.
С ним согласны и другие прокомментировавшие посты.
«Откровенная консервная банка», — так назвал русский вариант пикапа пользователь Алексей Полубенский.
Пользователь под ником Твой Бойфренд окрестил машину Жигуль Траком.
Кое-кто по давней русской традиции сразу же ударился в критику своей страны и жизни в ней
Один из пользователей предложил оригинальный вариант использования российского Cybertruck.
Да и сам дизайн, по мнению пользовательницы Людмилы Пален, тоже связан с кладбищенской темой.
Новость быстро дошла до американских пользователей, которые от души посмеялись над смелой идеей.
И восхитились умелостью россиян.
«Русские парни могут сделать что угодно»
Cybertruck в Москве оказался делом рук брогеров из YouTube-проекта «Пушка гараж». «360» нашел создателей дубля и узнал у них дальнейшие планы.
«В общем-то, эта история находится на поверхности, и много кто подцепит среди блогеров и будет делать. Дизайн машины очень интересный и в то же время простой. Вот нам с командой стало интересно повторить такой проект в жизни», — рассказали «360» создатели российского Cybertruck.
Он рассказал, что в основе модного автомобиля — ВАЗ-2109, его легко узнать по внутреннему интерьеру. В то же время, по его словам, люди очень удивляются, когда смотрят на машину только снаружи.
«Идей на этот проект у нас достаточно много. Может, сделаем электротягу, как и у Tesla, может, сделаем задний привод. Жизнь у проекта определенно будет дальше», — добавил создатель дубля.