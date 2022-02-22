«Американцы совершают ошибку Гитлера». Признание ДНР и ЛНР грозит России санкциями, но Запад тоже в сложной ситуации

Россия признала независимость Донецкой и Луганских народных республик. Президент Владимир Путин уже подписал указы. На решение главы государства, которое он озвучил в ходе телеобращения к россиянам, с радостью отреагировали жители ДНР и ЛНР. Однако многим интересно, как это отразится на будущем России и республик — «360» выяснил мнения политологов по этим вопросам.

Политолог и глава экспертно-консультационного Совета при главе Республики Крым Сергей Михеев в беседе с «360» назвал послание Путина сильным и с правильно расставленными историческими оценками. Решение, по его словам, назрело давно.

«Для всех более или менее патриотически настроенных людей в России ситуация с ДНР и ЛНР давно стала кровоточащей раной. Рано или поздно надо было это сделать», — подчеркнул Михеев.

Минские соглашения, добавил политолог, вряд ли бы действительно привели к миру. Даже если бы Украина и взялась их исполнять в полном соответствии с документом, то через полгода или год, скорее всего, пошла на попятный.

«Они бы все вернули назад, поубивали кучу людей, посажали их, выдавливали с этих территорий и вернули бы все к собственной власти. Мне кажется, что мы были тоже в определенной степени заложниками этих Минских соглашений», — заметил Михеев, добавив, что актуальность документ уже потерял.

Ультиматум для Украины

Признание Донецкой и Луганской народных республик, отметил РБК, является юридически значимым действием по определению их как субъектов международного права.

Фактически, пояснил Сергей Михеев, Россия приняла ЛНР и ДНР под свою защиту. Об этом говорит и президентский указ к Минобороны РФ, где говорится об обеспечении поддержания мира на их территории российскими вооруженными силами.

Для Украины это означает ультиматум — не больше не меньше: или они прекращают вооруженные действия, или будут последствия, в том числе, скорее всего, военного характера Сергей Михеев политолог

Для Украины, по мнению политолога, наступил момент, который вызовет внутриполитическую дестабилизацию. И на фоне истерических криков насчет необходимости объединиться вся структура «начнет вибрировать».

Запад тоже оказался в сложной ситуации. С одной стороны, иностранные государства ожидали вторжения и бомбежки Киева, чего так и не случилось. С другой — никто не сможет сказать, что Россия проиграла или под давлением США отступилась от своих принципов.

«После всего того, что сказал Путин, и того, что сделано, успехом Запада здесь и не пахнет», — подчеркнул Михеев.

Признание республик вместо вторжения

Политолог и журналист Юрий Светов признался, что после признания независимости ДНР и ЛНР испытал одновременно чувство облегчения и тревоги. Вопрос республик висел в воздухе семь лет. И было непонятно, что с ними делать. Но теперь РФ придется сдерживать еще больший натиск.

С завтрашнего дня, я ожидаю, на нас обрушится шквал информационной войны, угроз, истерик Юрий Светов журналист.

Светов напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон запросил проведение заседания СБ ООН. На нем действия России, очевидно, осудят, а также обсудят введение санкций.

«Вместо вторжения они получили признание республик. [Канцлер Германии Олаф] Шольц говорил, что это будет политическая катастрофа. Сегодня, разговаривая с Путиным, он вновь эти слова повторил. Макрон более сдержанно говорил. А для нас это рубеж. Мы обозначили, что дальше отступать в этом вопросе не будем. И если понадобится защищать своих граждан, то будем защищать — видимо, в том числе военными методами», — пояснил журналист.

Западу, по словам Светова, принятое Путиным решение показало, что Россия больше не намерена отступать в вопросе Донбасса. Иностранным государствам придется либо смириться с происходящим, либо переходить к решительным действиям.

«А для Украины — это радостный повод объявить, что Минские соглашения больше не действуют, их нарушила Россия, и попытаться решать свои вопросы. Мы вступаем в период сложный, штормовой», — подчеркнул политолог.

Истерика Запада

Политолог и экономист Александр Роджерс напомнил, что в последнее время большинство высших чинов Украины заявляли о фактическом отказе от Минских соглашений. Подобной позицией они не оставили России другого выбора, особенно с учетом активизации военных действий, обстрелов и провокаций.

«Со стороны Запада будет много информационной истерики. Будут вводить санкции, хотя они и так их ввели бы», — сказал Роджерс.

Он напомнил, что ряд американских политиков, включая Нэнси Пелоси, заявляли об ограничительных мерах независимо от действий РФ. Никакие предлоги Соединенным Штатам для этого не нужны.

Они открыто враждебны по отношению к России. Они проводят свои истерики, мы идем своим курсом, реализуем задачи по обеспечению безопасности русских людей. <...> Американцы совершают ошибку Гитлера, пытаясь воевать на два фронта одновременно. При этом даже их эксперты говорят, что у них для этого сил совершенно точно не хватит Александр Роджерс экономист.

«[У США] четыре или пять публичных законопроектов о санкциях. Они будут спорить, какой принять или все. Радикальные действия, сомневаюсь, что будут. У них скоро очередные выборы. И их основной враг — Китай. Именно китайское экономическое влияние для них более губительно», — заметил экономист.

Роджерс предположил, что американцы в итоге еще больше расколются на тех, кто будет склонен к усилению конфликта с Россией, и сторонников провокаций китайской стороны.

Возможные санкции, добавил эксперт, вряд ли скажутся на газопроводе «Северный поток — 2». Проект окупил себя, не будучи включенным.

«Истерика вокруг него привела к существенным повышениям цен на газ. <…> Аналогично и с нефтью получилось: нефть — больше 100 долларов за баррель. Европа оказывается в очень невыгодной для себя ситуации, когда Россия поставляет примерно 40% газа в Европу, и заместить это количество физически невозможно. Нет таких источников», — обратил внимание Роджерс.

Он допустил спекулятивные колебания курса валют. Иностранные компании попробуют вывести активы, но ситуация для России не новая. На какое-то время действительно произойдет ослабление рубля, что нашему государству даже выгодно: выводящие капитал компании потеряют при покупке долларов. В конечном итоге волна схлынет, и начнется выравнивание курса.