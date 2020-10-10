Американцы оценили Агутина пятью «Грэмми». На этот раз политика может уступить искусству

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita выдвинули на «Грэмми» в пяти номинациях. Пластинка попала в лонг-лист престижнейшей американской преми. О шансах музыканта стать ее лауреатом — в материале «360».

Выдвижение Агутина

О том, что альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на пять номинаций «Грэмми», Леонид Агутин сообщил в своем Facebook.

Источник фото: Facebook

В посте перечислены следующие номинации на английском:

— лучший латинский поп-альбом;

— лучший альбом года;

— лучший дуэт;

— лучшая аранжировка;

— лучшее видео.

При этом почти все они названы неверно. Вместо «Лучшего латинского поп-альбома» с этого года «Грэмми» вручают в номинации «Лучший латинский поп- или городской альбом». Вместо «Лучшего альбома года» есть просто «Альбом года», указанный певцом «Лучший дуэт» официально называется «Лучший поп-дуэт», а «Лучшая аранжировка» — это «Лучшая аранжировка, инструментальная или акапелла».

Кто именно выдвинул Агутина на «Грэмми» неизвестно. По словам его пресс-секретаря, музыканту «позвонил один из членов жюри премии и поздравил с включением его альбома в лонг-лист». При этом такое выдвижение может сделать кто угодно. Жюри сформирует шорт-лист премии в декабре. Тогда список номинантов официально опубликуют, и уже из него будут выбирать победителей.

Российские лауреаты «Грэмми»

«Грэмми» — самая известная в мире музыкальная премия. Ее ежегодно вручает Американская академия звукозаписи. Первая церемония состоялась в 1959 году.

Первым советским исполнителем, получившим статуэтку в виде золотого граммофона, стал пианист Святослав Рихтер. Его гастроли в Нью-Йорке и других городах Америки вызвали большой интерес. За ними последовали многочисленные записи. Награду ему вручили в 1961 году за исполнение Второго фортепианного концерта Брамса с Чикагским симфоническим оркестром.

Источник фото: соцсети

Дирижер Владимир Ашкенази является семикратным обладателем «Грэмми» в номинации «Исполнение классической музыки». Виолончелист Мстислав Ростропович удостаивался премии пять раз.

Также «Грэмми» вручали скрипачам Максиму Венгерову (2003) и Гидону Кремеру (2001), пианистам Михаилу Плетневу (2005) и Евгению Кисину (2006, 2010), меццо-сопрано Марине Домашенко, дирижеру Юрию Башмету с оркестром «Солисты Москвы» (2008), а также солисту Мариинского театра Ильдару Абдразакову (2011).

В 2004 году премию получил первый президент СССР Михаил Горбачев — за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».

«Грэмми» вручается музыкантам со всего мира и не является этом смысле каким-то политическим жестом. При этом церемонии награждения так или иначе затрагивают американскую политику. На церемонии 2021 года наверняка будут отсылки и к президенту Трампу (независимо от того, останется ли он к тому времени на своем посту) и к движению Black Lives Matter, всколыхнувшему Америку этим летом.

63-я церемония вручения наград должна пройти 31 января 2021 года в Лос-Анджелесе.

Приятно, что заметили — но бороться будет трудно

О выдвижении на «Грэмми» «360» поговорил с музыкальным критиком Евгением Бабичевым.

«Это очень приятная новость, хотя подобные достижения у наших соотечественников уже были — это представители жанров классической музыки: скрипачи, пианисты, виолончелисты, дирижеры», — сказал Бабичев.

Источник фото: Facebook

Критик отметил, что классические музыканты из России «не просто попадали в номинацию, а становились обладателями заветных статуэток».

Чего нельзя сказать об эстрадных исполнителях. Они «никогда в поле зрения Запада не попадали», и от этого выдвижение Агутина «вдвойне приятно».

Над альбомом, рассказал Бабичев, работала большая команда профессионалов. Однако «сделать что-то заметное в латиноамериканской музыке крайне сложно» из-за того, что испаноязычный рынок перенасыщен и «поражает своими масштабами».

«И то, что наш парень из России удостоился такой чести, попал, пусть и в расширенный список номинаций — это все равно очень здорово», — подчеркнул собеседник.

Каковы шансы — сложно сказать. Конкуренция большая, и, конечно, я думаю, что сам Леонид, когда увидел свое имя в списке, прекрасно понял, что побороться за что-то большее будет очень трудно. Тем не менее, это уже какой-то прорыв: приятно, что заметили, оценили Евгений Бабичев музыкальный критик

Рассуждая о том, может ли политика повлиять на дальнейшую судьбу альбома, критик заявил, что если бы «Грэмми» была сильно политизирована, то «Агутин не попал бы даже в расширенный список».

Источник фото: Facebook

«Мне кажется, что-то настоящее там осталось… Для них музыка — это и есть настоящая музыка, и если человек заслужил по праву свое место — он там будет. Если он заслужил по праву победить — он победит», — резюмировал музыкальный критик.

Бабичев также рассказал о том, что Агутин является перфекционистом в работе и доводит свои аранжировки до идеала. После карантина он одним из первых «распечатал концертные площадки» — возобновил выступления.