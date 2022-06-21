Американцы отказываются от еды и садятся на велосипеды. Кто виноват в росте цен на бензин на Западе

В преддверии праздников в США западные СМИ начали выпускать материалы, где сказано, что лететь отдыхать на самолете дешевле, чем ехать на машине, даже если речь идет о небольших расстояниях. Всему виной рост цен на бензин. Так, антироссийские санкции привели к тому, что жители США вынуждены отказываться не только от отпусков, но и от еды.

Дешевый перелет

Стоимость галлона бензина в США в среднем впервые достигла пяти долларов. Об этом в середине июня написали едва не все известные западные СМИ, включая The Washington Post. Время для таких публикаций выбрали наиболее удачное: у американцев пора праздников и отпусков. По данным изданий, в стране летать на самолете стало дешевле, чем ездить на машине.

Так, поездка туда и обратно из Денвера в Финикс, которая занимает примерно 13 часов, обойдется ориентировочно в 320 долларов с учетом стоимости бензина. Это примерно 17,5 тысячи рублей. Между тем, самый дешевый прямой билет стоит 291 доллар, если брать его за неделю до вылета. Если приобрести его за месяц, то он обойдется в 157 долларов, или 8,5 тысячи рублей.

«Перелет намного целесообразнее и с точки зрения цены, и с точки зрения временных затрат, чем вождение автомобиля. Это утверждение, вероятно, будет актуальным в течение большей части лета», — рассказал изданию Denver7 руководитель отдела анализа нефти в Gas Buddy Патрик Де Хаан.

Очевидцы уже сообщают об очередях в американских аэропортах и сложностях с покупкой билетов онлайн.

Отказ от еды

Теперь автомобилисты все чаще обращаются к автобазам, общественному транспорту и другим методам, чтобы сэкономить и хоть как-то выйти из ситуации. Так, 43-летний Трэвис Кинг почти два часа в день ездит на работу из штата Вирджиния в штат Мэриленд, пишет The Washington Post. При этом они с супругой вынуждены поднять цены на собственную продукцию — пара владеет семейным предприятием.

«Нам пришлось поднять цены на нашу продукцию. <…> Если я плачу эту сумму за газ, я должен это где-то компенсировать», — пояснил мужчина.

Кинг вошел в число миллионов автомобилистов, которые вынуждены менять жизнь, чтобы жить по средствам в условиях роста стоимости топлива. При этом кто-то начинает реже пользоваться машиной, кто-то экономит на других сферах жизни, цены на которые также выросли за счет изменений в нефтепромышленности. В этом уверен старший инженер-исследователь Техасского института транспорта A&M Билл Эйзел.

У нас сейчас вездесущая инфляция по всем товарам и услугам: жилье дорожает, продукты, а теперь и бензин Билл Эйзел.

В Сети появилось видео с криком о помощи жительницы США, которая уверяет — ей приходится выбирать между бензином и едой. И она вынуждена выбирать топливо, так как нужно ехать на работу.

Совместные поездки на машине

Общенациональный опрос Washington Post-Schar, проведенный в период с 21 апреля по 12 мая, когда цены на бензин еще были ниже, показал, что более шести из 10 водителей решили меньше ездить за рулем, а более трех из 10 выбрали иной путь экономии: едут медленнее, что повышает эффективность использования топлива. Около двух из 10 водителей и вовсе решили ездить вместе с другом или соседом, чтобы разделить расходы на бензин.

Халил Томпсон, проживающий в Колумбии, например, избегает полной заправки бака и пытается растянуть бензин так, чтобы его хватило на неделю. Для этого он ограничил поездки до минимума. Теперь мужчина лишь отвозит и забирает дочь из школы, а в продуктовый магазин ходит пешком.

«Я больше не выхожу из дома. Я минимизирую вождение до самого необходимого», — сказал Томпсон.

Источник фото: РИА «Новости»

Дэвид Чейз раньше каждые выходные проезжал около 100 миль туда и обратно из дома в Гейтерсберге, чтобы увидеть семью на Восточном берегу. С ростом стоимости топлива его родственники отказались от этой традиции. Тем временем трое его соседей по комнате решили, что больше не будут ездить за продуктами по отдельности. Теперь кто-то один едет и покупает все, что нужно остальным.

«Насколько это возможно, [мы] сокращаем поездки до одной», — пояснил Чейз.

Пересесть на велосипед

Также многие пересели на общественный транспорт, что в условиях США не всегда удобно. Среднее количество пассажиров поездов в будние дни увеличилось на 85% с января по май, в то время как среднее количество пассажиров автобусов в будние дни увеличилось более чем вдвое за то же время. Также вырос спрос на велосипеды.

«Велопрокат всегда был одним из самых доступных вариантов для поездок на несколько миль по региону, а сегодняшние цены на бензин делают его еще более привлекательным», — заявил менеджер из Capital Bikeshare Доминик Трибоун.

Источник фото: РИА «Новости»

Правда, неизвестно, как дело будет обстоять зимой, когда велосипеды потеряют актуальность.

«Я просто пытаюсь пережить лето. <…> Я надеюсь, что что-то изменится», — отметил Томпсон.

Причины роста цен

При этом Хаан заявил, что окончания увеличения цен на бензин в стране не предвидится. При этом специалист обвинил в этом именно Россию, говоря, что это спецоперация на Украине привела к санкциям.

«Многие страны не покупают российскую нефть, и это привело к росту цен на нефть. И мы не можем существенно увеличить предложение, чтобы компенсировать российские 10 миллионов баррелей», — пояснил он.

Другой точки зрения придерживается экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. В разговоре с «360» он подчеркнул, что Россия в этом вообще не виновата, потому что не она ограничивает возможности по продаже нефтепродуктов на иностранных рынках. Это делают сами США и европейские правительства в попытке нанести ущерб России и создать в Европе необходимый уровень цен, достаточно большой для американского газа.

А так как все энергоносители привязаны друг к другу, за этим тянутся цены и на нефть. В принципе, попытка ограничить российскую торговлю и приводит к таким скачкам цен. Говорят, если Запад не одумается, это будет надолго Валерий Корнеев.

По разным оценкам, нехватка нефтепродуктов на рынке сейчас составляет миллион баррелей в день. В третьем квартале она будет составлять уже два миллиона, а в четвертом — три. При условии, что будет происходить то же самое, что сейчас на рынке, и не состоится резкий обвал, который может произойти из-за того, что американские и европейские фондовые рынки рушатся, как и долговые.

«Долговые рынки на наших глазах рушатся. За последние три месяца произошел обвал уже примерно на 20%. <…> Ничего хорошего за этим для европейцев не просматривается. Американцы могут быть более или менее снабжены продуктами, которые необходимы. Но цены все равно будут высокими. А что будет дальше, неизвестно», — заключил Корнеев.