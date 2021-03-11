Американцы обещали отомстить России кибератакой. Но Рунет винит в сбоях неумех из Роскомнадзора

После того как Роскомнадзор решил наказать Twitter за отказ удалять запрещенные российскими законами сообщения и замедлил трафик соцсети, стало известно, что прекратили работу сайты самого ведомства, Госдумы, Кремля и правительства России.

Были зафиксированы неполадки в работе МВД, Следкома, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития. Разумеется, Рунет немедленно провел параллели с эпической многолетней битвой Роскомнадзора с мессенджером Telegram. Попытки заблокировать ресурс вызвали сбои в работе многих сторонних сайтов, начиная с торговых интернет-площадок и заканчивая Сбербанком.

В 2018 году Роскомнадзор непреднамеренно заблокировал доступ к страницам малых предприятий, использовавших тот же веб-хостинг, что и мессенджер.

Российские пользователи отметили, что не ожидали ничего другого. «Хотели замедлить Twitter, порвали половину интернета», — отметили комментаторы.

Но существует и другая точка зрения. За рубежом считают, что властные интернет-ресурсы «полегли» в результате давно обещанной атаки спецслужб США.

Действительно, помощник главы Вашингтона Джейк Салливан еще 21 февраля посулил ответную реакцию Вашингтона на взлом федеральных сетей, совершенный якобы пророссийскими хакерами.

Американские издания сообщили 8 марта, что в ближайшие три недели состоятся «ответные» секретные кибератаки на российские сети. Анонимные источники заявили, что они не будут видны извне, но российские власти разведка и военные о них узнают.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встревожен этими сообщениями и назвал возможную атаку международным киберпреступлением.

Внутренние проблемы

Тем не менее, зарубежные СМИ продолжают муссировать тему ответного нападения Вашингтона на Москву. Заокеанские эксперты считают, что Россия, скорее всего, введет новые санкции или откроет расследование в отношении американских предприятий, чтобы получить доступ к их деятельности.

«Вероятно, наиболее агрессивные публичные или тайные шаги Кремль может сделать в сфере безопасности. Правительство России может одобрить кибероперации, нацеленные на западные компании, не только для сбора информации, но и для заражения и повреждения их сетей», — заявил один из специалистов по кибербезопасности.

Наименее вероятным сценарием развития событий, по его мнению, является усиление Москвой давления в зонах военных конфликтов. Если точнее, поддержку защитников Донбасса на востоке Украины.

Как утверждает The Guardian, некоторые российские чиновники также заподозрили в причастности к неполадкам американские спецслужбы. Однако издание приводит слова российского киберэксперта и автора книги об истории контроля отечественных спецслужб над телекомом Red Web Андрея Солдатова. По его мнению, проблема сугубо внутреннего порядка. Солдатов считает, что был неисправен роутер Ростелекома, провайдера цифровых услуг.

Он добавил, что Роскомнадзор экспериментирует с новой технологией, позволяющей отключать обмен видео для регионов. Это часть общего плана российских властей по цифровому «суверенитету», который включает усиление контроля над социальными сетями.

«Это не имеет отношения к американцам. Путин три дня назад требовал более строгих ограничений. Похоже, официальные лица решили, что они должны действовать», — заявил Солдатов.

Он подчеркнул, что замедление активности Twitter в России привело к отключению правительственных веб-сайтов. То, что должно было стать отчасти общенациональной проверкой инфраструктуры суверенного Рунета, отчасти предупреждением для глобальных платформ, провалилось на всех фронтах.