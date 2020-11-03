В США стартовали выборы президента. В 06:00 по местному времени на восточном побережье открылись участки для голосования. Еще раньше — сразу после полуночи — американцы приступили к выбору в трех небольших общинах Нью-Гемпшира. Первые результаты уже есть, но называть кого-то победителем рано.

Традиционно с 1960 года голосование начинается в коммуне Диксвилл-Нотч. Оно открывается сразу после полуночи (08:00 мск) в отеле The Balsams. В небольшом населенном пункте живут всего пять человек, поэтому итоги подводят сразу же. В этот раз все голоса ушли главному конкуренту Дональда Трампа — кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

В другом населенном пункте Нью-Гэмпшира, Милсфилде, 16 жителей отдали предпочтение действующему лидеру страны, пять — его сопернику.

При этом почти 100 миллионов американцев уже проголосовали по почте и на досрочно открывшихся участках в ряде штатов, пишет Би-би-си. Речь о почти 40% всех граждан, у которых есть право голоса. Это беспрецедентная электоральная активность для США. Едва не впервые в истории государства оно может пойти кардинально другим курсом и во внешней, и во внутренней политике, поэтому безучастных, вне зависимости от симпатий к той или иной партии, практически нет.

Одним из тех, кто пришел на выборы заранее, стал советник Демократической партии Антон Конев. Он рассказал «360», что все голосующие были в масках.

Источник фото: личный архив Антона Конева

Я проголосовал досрочно. Сейчас есть несколько очередей, но многие люди проголосовали досрочно, так что все идет гладко Антон Конев советник Демократической партии.

Источник фото: личный архив Антона Конева

Кто победит?

По результатам общенациональных опросов, сейчас Байден опережает Трампа. Но специалисты призывают с недоверием относиться к подобным прогнозам. Ведь четыре года назад победу точно так же предрекали Хиллари Клинтон, а в итоге президентом США стал Дональд Трамп.

Последнее слово в существующей американской системе выборов остается за Коллегией выборщиков, которые представляют свои штаты пропорционально численности населения. Всего их 538. Для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов. Если они разделятся поровну, то исход решит специальная комиссия Сената.

Конев уверен, что победит Байден, хотя признает, что в некоторых штатах у него может быть мало голосов.

«Придется подождать, пока будут подсчитаны все голоса, а подсчет тех голосов, что были отправлены досрочно почтой, займет некоторое время. В некоторых штатах письма с голосами не могут открыть до тех пор, пока не будут закрыты участки. А еще вы можете отправить бюллетень по почте за день до выборов, и он не попадет в руки комиссии еще день или два. Все это — важные голоса, и они должны быть подсчитаны», — объяснил Конев.

Он добавил, что первые участки закроются в 19:00 по восточному времени, поэтому результаты появятся еще не скоро.

Чего ждать после выборов?

Наверное, усерднее самих кандидатов к голосованию подготовились разве что предприниматели. Они опасаются акций, которые могут устроить недовольные итогами выборов люди, поэтому заранее заколотили свои магазины и офисы фанерой во многих штатах. По словам Конева, эти опасения оправданы.

«Да, эти выборы вызывают массу эмоций. Люди готовятся к протестам. Однако единственные насильственные и подрывные действия, которые я видел до сих пор, исходят от сторонников Трампа. Некоторые хулиганы уже останавливают автобусы посреди дороги в Техасе и в Нью-Йорке, специально создавая пробки на мостах», — заключил собеседник.

Окончательные результаты выборов в этом году подведут позже, чем обычно, как раз из-за голосования по почте. Наибольшее внимание в связи с этим привлекает штат Пенсильвания, где власти готовы принимать бюллетени по почте вплоть до 6 ноября. При этом законом штата запрещено начинать подсчет протоколов досрочного голосования до официального закрытия участков вечером 3 ноября. Первые результаты ожидаются после закрытия участков, 4 ноября, около 03:00 по московскому времени.