Американцы бросили удочеренную украинскую девочку. Они посчитали ее взрослой карлицей

Майкл и Кристин Барнетт удочерили восьмилетнюю девочку с Украины в 2010 году. Ребенок страдал врожденной спондилоэпифизарной дисплазией — нарушением развития костей, которое вызывает карликовость. Девочка приехала в Америку в 2008 году. Сначала она жила в другой семье, которая впоследствии отказалась от нее.

У Барнеттов с самого начала вызвал сомнения возраст приемной дочери. Когда в июне 2010 года они показали девочку медикам, врач подтвердил, что возраст ребенка равняется восьми годам. В 2012 году девочка снова прошла осмотр. Тогда врачи оценили ее возраст в 11 лет, что на год больше, чем по документам.

Как утверждает Кристин Барнетт, третий специалист заключил, что сирота является взрослой женщиной; к такому выводу врач пришел по результатам снимков зубов и вторичным половым признакам. Приемная дочь попала в психиатрическую больницу, где врачи обнаружили у нее социопатическое расстройство личности. В последствии она якобы призналась в том, что ей уже есть 18 лет.

В том же 2012 году приемные родители обратились в суд по делам о наследстве и в официальном порядке изменили возраст приемной дочери с 10 лет на 22 года. Спустя несколько месяцев семья Барнетт переехала в Канаду, правда не полным составом: приемная дочь осталась одна в Лафейетте (Индиана, США).

Она проживала в квартире, снятой приемными родителями, несколько месяцев. Денег у нее не было, поэтому она полагалась только на помощь соседей. В 2014 года украинку выселили за неуплату. О дальнейшей судьбе сироты информации практически нет. Известно только, что через несколько лет сироту ее хотели удочерить, но чета Барнеттов помешала этому.

По версии полиции, возраст сироты соответствовал той цифре, которая была указана в первоначальных документах. Это подтверждают и показания самого приемного отца девочки, Майкла Барнетта. По его словам, девочка была несовершеннолетней. Он также рассказал, что в 2012 году его супруга Кристин учила их приемную дочь говорить, что ее настоящий возраст равен 22 годам, и она просто выглядит младше своих лет. Сейчас Майкл Барнетт находится под стражей в тюрьме в Индиане.