Американцев пугают Россией. Верят не все

Американец Зак Новак родился в Нью-Джерси и много лет прожил в Нью-Йорке. С началом конфликта в Донбассе он переехал в Донецк и остался там жить. Со временем Новак даже открыл собственную языковую школу, учил детей, воевал.

Он своими глазами видел события последних лет. Именно поэтому Новак уверен: Россия сейчас спасает человечество. «360» удалось связаться с американцем сербского происхождения и узнать его мнение о происходящих сейчас событиях.

Далее — прямая речь.

Восемь лет военных преступлений

Вот уже восемь лет нам приходится терпеть преступления против нашего народа, наших ДНР и ЛНР, нашего Донбасса! В течение восьми лет мы взывали о помощи, чтобы остановить военные преступления.

Восемь лет жизни потеряны, невинные жизни потеряны. И почему? Потому что мы чем-то отличаемся?

Источник фото: телеканал «360»

Это была не война. Я говорил это уже много раз. Здесь, в Донбассе, никогда не было войны. Эти восемь лет происходили лишь военные преступления! Они просто хотели, чтобы мы ушли. Это был их план. И не думайте, что это все остановилось бы на российской границе.

Они планировали продолжить это все и в России! Донбасс — святая земля

Национализм из подполья

Конечно, Россия поступила правильно. Очаг национализма и неонацизма был на этой территории (на Украине — прим. ред.) со времен нацистской бандеровщины.

Они просто ушли в подполье, ждали подходящего времени для возвращения. Изначально это был план немецких нацистов, которые скрылись, — вернуться с той же идеологией. И они вернулись. Это Германия наших дней, четвертый рейх. Вот только сегодня она замаскирована под страну ЕС

Они делают работу для хозяев — Германии и НАТО! Наш президент Владимир Путин заметил, что происходит, еще много лет назад. Когда спецоперация завершится, он разоблачит тех, кто скрывается в тени, откроет лица тех, кто организовал это безумие.

В США нет демократии

Дома, в Штатах, все очень поддерживали меня. Все знают, что долгие годы я был активистом, боролся за то, что правильно, был на акциях протеста, митингах, демонстрациях. Еще в эпоху СССР многие темнокожие и латиноамериканцы всего мира смотрели на Советский Союз как на спасителя.

Еще до образования СССР, во время его существования и после него русские уважали все национальности и расы. Вы любили джазовую музыку, Мухаммеда Али и так далее. И многие из представителей других культур стекались в Россию. Итак, разве русские нападают и дискриминируют темнокожих в Америке? Нет!

Я на связи со многими в США, активисты борются, они прекрасно знают, кто такие украинцы с их нацистским прошлым, которое продолжается… Это просто не транслируется по телевидению.

Конечно же, есть множество американцев, которые сидят дома и смотрят CNN, жуя еду из KFC. Им рассказывают о «красной угрозе» и «диктаторе» Путине.

Но, пожалуйста, поймите, многие американцы также понимают, чем их кормят СМИ, мы привыкли к этому с 60-х годов, войны во Вьетнаме, войны в Югославии и Сербии, атак на башни-близнецы и так далее

Когда они рухнули 11 сентября, в США было избито столько людей с Ближнего Востока! А сколько азиатов избивают из-за страха перед COVID-19. Демократия в Америке?! Нет никакой демократии!

Преступные санкции

План США, ЕС, НАТО заключается в том, чтобы стереть с лица земли Россию, Сербию и Китай. Санкции преступны! Заставлять голодать или блокировать такие потребности, как лекарства, пагубно для человечества.

Санкции могут быть более смертоносными, чем война

Я видел зло — в Боснии, в Америке, а сейчас вижу его здесь. Я не хочу никого пугать, но все должны проснуться. США, ЕС, НАТО нужно править миром, но Россия, Китай и Сербия стоят на пути. Россия всячески старалась принести мир всему миру.

Вместе с Китаем она так старалась принести процветание многим странам, начиная бизнес, торговлю, создавая инфраструктуру, школы, больницы, автомагистрали… Но нас даже на Олимпиаде пытаются унизить. Отобрали у нас название страны, наш флаг, наши цвета. Конечно, мы можем бороться сильнее, стараться изо всех сил в каждом соревновании. Но что будет, когда мы выиграем? Когда мы выигрываем, у нас все равно отбирают медали. Постоянное унижение! Россия поступает правильно, то есть спасает человечество.