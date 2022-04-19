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    19 апреля 2022, 08:00

    Американцев пугают Россией. Верят не все

    Американец Зак Новак: жители США привыкли к антироссийской пропаганде

    Анастасия Ектова, Ксения Дагаева

    Американец Зак Новак родился в Нью-Джерси и много лет прожил в Нью-Йорке. С началом конфликта в Донбассе он переехал в Донецк и остался там жить. Со временем Новак даже открыл собственную языковую школу, учил детей, воевал.

    Американцев пугают Россией. Верят не все

    Он своими глазами видел события последних лет. Именно поэтому Новак уверен: Россия сейчас спасает человечество. «360» удалось связаться с американцем сербского происхождения и узнать его мнение о происходящих сейчас событиях.

    Далее — прямая речь.

    Восемь лет военных преступлений

    Вот уже восемь лет нам приходится терпеть преступления против нашего народа, наших ДНР и ЛНР, нашего Донбасса! В течение восьми лет мы взывали о помощи, чтобы остановить военные преступления.

    Восемь лет жизни потеряны, невинные жизни потеряны. И почему? Потому что мы чем-то отличаемся?

    Американцев пугают Россией. Верят не все | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Это была не война. Я говорил это уже много раз. Здесь, в Донбассе, никогда не было войны. Эти восемь лет происходили лишь военные преступления! Они просто хотели, чтобы мы ушли. Это был их план. И не думайте, что это все остановилось бы на российской границе.

    Они планировали продолжить это все и в России! Донбасс — святая земля

    Национализм из подполья

    Конечно, Россия поступила правильно. Очаг национализма и неонацизма был на этой территории (на Украине — прим. ред.) со времен нацистской бандеровщины.

    Они просто ушли в подполье, ждали подходящего времени для возвращения. Изначально это был план немецких нацистов, которые скрылись, — вернуться с той же идеологией. И они вернулись. Это Германия наших дней, четвертый рейх. Вот только сегодня она замаскирована под страну ЕС

    Они делают работу для хозяев — Германии и НАТО! Наш президент Владимир Путин заметил, что происходит, еще много лет назад. Когда спецоперация завершится, он разоблачит тех, кто скрывается в тени, откроет лица тех, кто организовал это безумие.

    В США нет демократии

    Дома, в Штатах, все очень поддерживали меня. Все знают, что долгие годы я был активистом, боролся за то, что правильно, был на акциях протеста, митингах, демонстрациях. Еще в эпоху СССР многие темнокожие и латиноамериканцы всего мира смотрели на Советский Союз как на спасителя.

    Еще до образования СССР, во время его существования и после него русские уважали все национальности и расы. Вы любили джазовую музыку, Мухаммеда Али и так далее. И многие из представителей других культур стекались в Россию. Итак, разве русские нападают и дискриминируют темнокожих в Америке? Нет!

    Я на связи со многими в США, активисты борются, они прекрасно знают, кто такие украинцы с их нацистским прошлым, которое продолжается… Это просто не транслируется по телевидению.

    Конечно же, есть множество американцев, которые сидят дома и смотрят CNN, жуя еду из KFC. Им рассказывают о «красной угрозе» и «диктаторе» Путине.

    Но, пожалуйста, поймите, многие американцы также понимают, чем их кормят СМИ, мы привыкли к этому с 60-х годов, войны во Вьетнаме, войны в Югославии и Сербии, атак на башни-близнецы и так далее

    Когда они рухнули 11 сентября, в США было избито столько людей с Ближнего Востока! А сколько азиатов избивают из-за страха перед COVID-19. Демократия в Америке?! Нет никакой демократии!

    Преступные санкции

    План США, ЕС, НАТО заключается в том, чтобы стереть с лица земли Россию, Сербию и Китай. Санкции преступны! Заставлять голодать или блокировать такие потребности, как лекарства, пагубно для человечества.

    Санкции могут быть более смертоносными, чем война

    Я видел зло — в Боснии, в Америке, а сейчас вижу его здесь. Я не хочу никого пугать, но все должны проснуться. США, ЕС, НАТО нужно править миром, но Россия, Китай и Сербия стоят на пути. Россия всячески старалась принести мир всему миру.

    Вместе с Китаем она так старалась принести процветание многим странам, начиная бизнес, торговлю, создавая инфраструктуру, школы, больницы, автомагистрали… Но нас даже на Олимпиаде пытаются унизить. Отобрали у нас название страны, наш флаг, наши цвета. Конечно, мы можем бороться сильнее, стараться изо всех сил в каждом соревновании. Но что будет, когда мы выиграем? Когда мы выигрываем, у нас все равно отбирают медали. Постоянное унижение! Россия поступает правильно, то есть спасает человечество.