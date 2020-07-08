Американцам предложили «преодолеть белизну». Какие советы есть в методичке против «внутреннего расизма»

Мэрия Сиэтла, штат Вашингтон, проведет для своих сотрудников тренинг по «предотвращению внутреннего расизма» и «чувства белого превосходства». В ходе мероприятия все белые сотрудники администрации города должны будут работать над «преодолением собственной белизны».

Об инициативе администрации города сообщил в своем Twitter-аккаунте директор Центра по богатству и бедности и редактор издания City Journal Кристофер Руфо. Он заявил, что решил разобраться в том, что же такое внутренний расизм и от чего будут отучать чиновников Сиэтла.

Правила для белых

«Во-первых, тренеры по многообразию проинформировали белых участников, что „объективность“, „индивидуализм“, „интеллектуализация“ и „комфорт“ — все это остатки внутреннего расового угнетения», — написал Руфо, поясняя таблицу, которую предоставляют всем участникам тренинга.

Причем признаками угнетения темнокожих могут быть прямо противоположные понятия, то есть избежать обвинения во внутреннем расизме может быть очень сложно.

Так, если белый сотрудник слишком разговорчивый, это может быть признаком внутреннего чувства превосходства и «патернализма». А если слишком молчалив, это также могут счесть признаком угнетения, так как молчание может свидетельствовать о подавляемой агрессии: «молчание — это насилие».

В числе прочего сотрудникам предлагается почаще думать о том, почему для белого населения важно расовое равенство и борьба с расизмом, а также периодически размышлять на тему того, что современное белое население не виновато в существовании расизма, но все же несет за него ответственность.

Но самым поразительным в руководстве для белых сотрудников стало то, что людям предлагают не только поддерживать антирасистские высказывания и следовать им, но и пытаться «преодолеть собственную белизну».

Следующим после мысленной работы шагом авторы методички по отказу от внутреннего расизма предлагают сотрудникам отказаться от таких прерогатив белых, как «комфорт, гарантированная физическая безопасность, повсеместный контроль, социальный статус, повышения, когда они не вполне заслужены, и отношения с некоторыми другими белыми людьми».

Более того, сотрудникам предлагают «желать быть отвергнутыми другими белыми людьми», как это происходит с некоторыми темнокожими членами сообщества.

«Если некоторым людям интересно, „действительно ли они белые“, им раздают листок под названием „Ассимиляция в среду белых“. Вы арабского, еврейского, финского, немецкого, итальянского, армянского или ирландского происхождения? Вы определенно белый», — цитирует Руфо методичку.

Расизм в антирасистском тренинге

Заключая серию твитов об «антирасистском тренинге», Руфо отметил, что администрация Сиэтла отказалась предоставить имена авторов тренинга или тех, кто его проводил, а также обнародовать бюджет программы или ее видеозапись.

При этом некоторые заметили, что сам по себе антирасистский тренинг для белых сотрудников в некоторой степени нарушает равенство между сотрудниками разного цвета кожи. Как минимум потому, что обучение, финансируемое налогоплательщиками, охватывает только белых сотрудников, оставляя «людей цвета» в стороне.

«Мои друзья и знакомые либералы видят себя прогрессивными, но они в основном молчат о бессмысленной псевдонауке, которая лежит в основе корпоративного и академического обучения многообразию», — написала научный сотрудник Американского института предпринимательства Кристина Хофф Соммерс.

«Любая форма антирасизма, которая утверждает, что индивидуализм, объективность или интеллектуализация являются атрибутами, которые каким-то образом особенно характерны для белых, на самом деле является расизмом», — написал в Twitter писатель и профессор Яша Мунк.